Meersburg Gemeinderat diskutiert Mensa und mehr an der Gemeinschaftsschule

Gemeinderat diskutiert Mensa und mehr an der Gemeinschaftsschule

Die Schulerweiterung ist Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Architekt Tobias Müller stellte die Entwurfsvarianten vor und das Gremium vergab Arbeiten für die Südfassade.

Meersburg – Für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule vergab der Gemeinderat nun Arbeiten zur Instandsetzung der Südfassade. Außerdem stellte Architekt Tobias Müller Gestaltungsmöglichkeiten für die Südfassade und die Fassade des Erweiterungsbaus vor. Zudem präsentierte er zwei Entwurfsvarianten für eine Mensa im künftigen Erweiterungsbau, die jeweils rund 470 000 Euro kosten würden. Für eine Mensa, für die man 170 bis 190 Quadratmeter benötige, könnte man laut Müller mit einer Förderung von 257 600 Euro rechnen.

Eine zweigeschossige Lösung verwarf der Rat sofort, wenn, dann müsse die Mensa eingeschossig und auch ohne zusätzlichen Aufzug bedienbar sein, sagten etwa Peter Schmidt (CDU) sowie Michael Gilowsky (Umbo), der "eine Mensa auf jeden Fall" befürwortet. Die eingeschossige Variante sieht einen Speisesaal mit 98 Plätzen sowie eine Anrichte- und Spülküche im Untergeschoss vor. Man gehe von 150 Essen pro Tag und einem Zweischichtbetrieb aus.

Zwar war eine Mensa ursprünglich nur als künftige Option anvisiert worden. Doch der Gemeinderat hatte, nachdem Heidrun Funke (Grüne) das Thema angestoßen hatte, im November 2016 gefordert, der Architekt solle Vorschläge für eine von vorneherein angelegte Mensa nachreichen. Auch Bürgermeister Martin Brütsch hatte damals betont, eine Mensa "muss drin" sein, sonst könne man dem Bürger eine Gesamtbausumme von sechs Millionen Euro nicht vermitteln. In der aktuellen Sitzung riet der scheidende Bürgermeister dem Rat jedoch, sich nicht "darauf zu versteifen, dass eine Mensa da rein muss". Denn man werde die ansonsten kaum genutzte Küche in der Festhalle, wo die Schüler bisher essen, sowieso ertüchtigen müssen.

Was die Fassadengestaltung anging, präsentierte Müller drei Varianten, wovon zwei eine Verkleidung mit Faserzementtafeln und -streifen und die dritte Faserzementtafeln und Klinkerriemchen vorsehen. Dabei handelte es sich aber laut Brütsch "nur um einen ersten Eindruck", der dann in den Fraktionen und im Gestaltungsbeirat vertieft werden würde.

Bei den Arbeitsvergaben für die Sanierung der Südfassade löste das Thema Sonnenschutz eine langwierige Diskussion aus. Manche Räte, allen voran Boris Mattes (SPD), bezweifelten den Sinn und die Funktionstüchtigkeit von elektronisch gesteuerten Außenjalousien. Mit solchen, die selbsttätig auf alle möglichen Einflüsse reagierten, habe er in seinem Büro schlechte Erfahrungen gemacht, sagte Mattes. Müller betonte, die Steuerung, die auch auf Knopfdruck regulierbar sei, sei nicht tageslichtabhängig, das rentiere sich auch gar nicht mehr.

Brütsch hakte nach, warum man überhaupt Außenjalousien brauche, wenn es doch bereits eine Sonnenschutzverglasung gebe. Ob man da an den wenigen Tagen mit intensiver Einstrahlung nicht einfach innen die Vorhänge zuziehen könne. An der Krippe habe man auch keine Außenjalousien. Dort, bestätigte Bernd Engesser vom Bauamt, habe man sich das gespart, müsse jetzt allerdings nachrüsten. Brütsch fragte Müller, ob dieser für das Sonnenschutzsystem Referenzobjekte nennen könne. Ja, sagte dieser, etwa das Bildungszentrum Salem. Auf Brütschs Vorschlag beschloss der Rat, dass man sich bei den Objekten erkundige, ob das System funktioniere, und genehmigte die Vergabe für rund 30 000 Euro unter Vorbehalt.

Vorbehaltlos vergab das Gremium Verglasungsarbeiten für 124 300 Euro an die Firma Südfenster GmbH aus Aitrach sowie Arbeiten zu Holzbau und Fassadenbekleidung für 53 561 Euro an die Meersburger Firma Holzbau Schmäh. Dabei handelt es sich um eine freihändige Vergabe, nachdem auf die Ausschreibung kein Angebot eingegangen war. Außerdem beauftragte der Rat den Bürgermeister damit, weitere kleinere Gewerke eigenständig an den jeweils günstigsten Bieter zu vergeben.

Schulerweiterung

Die Pläne sehen auf der Nord- und Westseite einen dreigeschossigen, flachen Baukörper vor. Außerdem wird die Pausenhalle aufgestockt. Entlang der Nordseite entstehen weitere Räume. Die Programmfläche des Neubaus beträgt 941 Quadratmeter (ohne Mensa), die Umbaufläche hat 1000 Quadratmeter. Die Gesamtkosten für alle sechs bisher geplanten Bauabschnitte betragen 6,363 Millionen Euro – ohne Mensa. Die Stadt erwartet Zuschüsse von rund 3,3 Millionen Euro. Die Kosten werden auf die Jahre 2016 bis 2020 verteilt.

Sollte zusätzlich gleich eine Mensa gebaut werden, würde das weitere rund 470 000 Euro kosten. Davon könnten laut Architekt Tobias Müller 257 000 Euro durch Fördermittel gedeckt werden. (flo)