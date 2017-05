Meersburg Geburtstagsfest mit dem Fanfarenzug: Fanfaren tönten durch die alte Stadt Meersburg

Zum 30. Bestehen feierten fünf Fanfrenzüge und zahlreiche Besucher mit. Ein gemeinsamer Abschluss auf dem Schlossplatz begeisterte das Publikum.

Großer Bahnhof für den Fanfarenzug Meersburg. Zum 30. Geburtstag kamen am Samstag die Fanfarenzüge aus Hagnau, Markdorf, Salem, Unteruhldingen und Laiz als Geburtstagsgäste. Der Meersburger Fanfarenzug spielte selber nicht an seinem Ehrentag, sondern blieb organisatorisch im Hintergrund. Doch sah man immer wieder Gruppen in Uniform oder im T-Shirt des Fanfarenzugs unter den Zuschauern. Knapp drei Stunden spielten die Gäste an verschiedenen Orten in der Stadt. Es gab dafür kein festgelegtes Programm. Die Musiker blieben stehen, wo es ihnen gefiel oder wo sich ihnen, bei ihrem Aufmarsch ein interessiertes Publikum bot. Damit die Gäste sich zurechtfanden, führten ein oder zwei Meersburger Musiker die Züge an.

Tambourmajor Bernd Fischer vom Fanfarenzug Laiz, der die weiteste Anreise hatte, lobte die lockere Atmosphäre: "Es ist alles so zwanglos. Da, wo es schön ist, bleiben wir stehen und spielen." Für das Aufspielen in Meersburg hatten sie ihr Landsknechthäs gewählt, das historisch belegt auf die Belagerung des Sigmaringer Schlosses durch die Schweden im 30 jährigem Krieg basiert. Sie hätten zwar auch eine andere Uniform sagte Fischer, aber wenn sie in historischen geprägten Städten spielen, kleiden sie sich gerne dementsprechend.

Eine langjährige Freundschaft besteht mit dem Fanfarenzug Salem. "Eigentlich schon seit dem sich die Meersburger gegründet haben", erzählt der Salemer Tambourmajor Edgar Müller. Mit ihren Naturfanfaren – ohne Ventile – und ihren Landsknechttrommeln spielten sie unterwegs viele Eigenkompositionen aber auch traditionelles wie den Triumphmarsch aus Aida. Mit "Dixieland" oder "Los Wochos" unterhielten die Musiker des Fanfarenzugs Hagnau unter Leitung von Tambourmajor Thilo Brändle ihr Publikum.

Die Fahnenschwinger des Markdorfer Fanfarenzugs waren überall ein Hingucker. Routiniert schwangen sie die großen Fahnen, warfen sie in die Luft, um sie geschickt wieder aufzufangen. Das Publikum dankte mit Jubel und Applaus. Zahlenmäßig die größte Gruppe stellte der Fanfarenzug Unteruhldingen mit mehr als 30 Musikern.

Nach dem lockeren Aufspielen in der Altstadt trafen sich die Musiker zum gemeinschaftlichen Abschlusskonzert. Sternförmig marschierten die Fanfarenzüge nacheinander auf den Schlossplatz. Nachdem alle aufgestellt waren, formierten sie sich um und stellten sich nach Registern auf. Bunt gemischt standen dann jeweils die Trommler oder Naturfanfaren der verschiedenen Züge nebeneinander. Gemeinsam spielten sie die Märsche: "Military Escort" und den "Nürnberger".

Gabi Meesman, Tambourmajorin des Fanfarenzug Meersburg, dirigierte das große Gesamtorchester. "Wir sind zufrieden", erklärte sie am Ende des offiziellen Teils. "Alles hat hervorragend geklappt und wir haben