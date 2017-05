Meersburg Für Rundfahrten: Stadt Meersburg bekommt Bähnle

Die Stadt Meersburg erhält einen Touristen-Zug, der Rundfahrten und Shuttleservice anbieten soll. Ein privater Betreiber will 350 000 Euro in das Bähnle investieren. Der Gemeinderat billigte das Projekt und eine Probezeit bis 2018.

Ein Meersburg-Bähnle mit Elektroantrieb soll künftig, vielleicht schon ab kommendem Juli, Panoramafahrten anbieten und die Unter- mit der Oberstadt verbinden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu und legte eine Probezeit bis Ende 2018 fest. Das Bähnle wird Peter Friedrich von den Bodensee-Wegebahnen, der dafür 350 000 Euro investieren will, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko betreiben. Seit 2014 unterhält Friedrichs Firma bereits das Lindau-Insel-Bähnle.

Viele Gemeinderäte zeigten sich von dem Vorhaben angetan, etliche hatten zunächst aber vor allem Bedenken wegen der Verkehrssituation. So befürchtete Markus Waibel (FW), dass es besonders in der Serpentine zu Verzögerungen und Rückstau kommen könnte. Friedrich meinte hingegen, dass Busse dort auch nicht viel schneller führen als das Bähnle, das auf eine Höchstgeschwindigkeit von 30, in der Steigung auf 20 Stundenkilometer komme. Das ergebe stadtaufwärts eine Verzögerung von nur rund 20 Sekunden. Außerdem, warf Peter Köstlinger (CDU) ein, fahre man ja auch oft hinter Fahrrädern und Traktoren her.

Peter Krause (Umbo) meinte, seit Jahren verlange man auf der Bundesstraße Tempo 30. "Es stört mich kein bisschen, dass das Bähnle mit 30 auf der B 33 fährt." Außerdem habe man sich eine solche Verbindung doch seit Langem gewünscht. Bürgermeister Robert Scherer betonte, dass er darauf gedrängt habe, dass die Bahn, aus Gründen der Nachhaltigkeit, mit Elektro-Antrieb, der natürlich nicht so leistungsfähig sei wie etwa ein Dieselmotor, fahren sollte. Außerdem war Scherer wichtig, dass auch Menschen mit Einschränkungen und ihren Fortbewegungshilfen befördert werden können. Michael Gilowsky (Umbo) regte zudem an, eventuell auch Fahrräder mitzunehmen.

Peter Schmidt (CDU), der die Bähnle-Idee gut fand, befürchtete, dass es an Nadelöhren wie dem Rathausbogen an Tagen, an denen bis zu 18 000 Menschen die Stadt besuchten, eng werden könnte. Friedrich sagte, das 16,45 Meter lange Bähnle, das Auto-Breite habe, sei extrem wendig. Auch an der Einstiegsstelle am Bismarckplatz könne man drehen, versicherte Friedrich Rat Waibel. Tourismuschefin Iris Müller sagte auf Nachfrage Alexandra Mahls (Umweltgruppe), wegen der hohen Besucherdichte im Sommer werde das Bähnle nicht in der Unterstadt verkehren. Und dann war da noch die Frage der Optik: Heidrun Funke (Grüne), die, bei 15 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen, als Einzige gegen das Bähnle stimmte, begründete dies so: "weil wir aus Meersburg kein Disneyland machen wollen." Auch Schmidt sah einen "etwas stärkeren Hauch von Freizeitpark." Auf die Optik habe die Stadt aber Einfluss, betonte Scherer und versprach schmunzelnd: "Es wird keine Micky Maus drauf sein."

Auf Nachfragen aus dem Rat, ob das Bähnle nicht erst mal kurz zur Probe fahren könnte, meinte Friedrich, das "wäre ein extremer Aufwand", den, so Scherer, man dem Betreiber nicht zumuten könne. Scherer unterstrich, dass er für die Stadt durch das Bähnle, für das sie selbst kein Geld ausgeben müsse, nur Vorteile sehe, auch als Werbeträger. Und vielleicht trage es ja sogar, was den Verkehr angehe, "ein bisschen zur Disziplin bei". Peter Weißhaar (FW) zog, ähnlich wie Krause und Werner Endres (CDU), dann auch das Fazit: "Tolle Sache, einfach ausprobieren."

Meersburg-Bähnle

Das Bähnle mit 400-Volt-Elektroantrieb soll, wenn möglich, bereits im Juli 2017 den Betrieb aufnehmen. Die vorgesehene Strecke führt vom Bismarckplatz über die Serpentine hinauf, dann um die Kirche, das Rathaus und das Obertor herum zurück auf die Stettener Straße und die Bundesstraße 33. Möglich sind sowohl Rundfahrten, auf denen die Gäste Informationen über die Stadt Meersburg und ihre Attraktionen erhalten, als auch ein Shuttleservice in die Ober-, respektive Unterstadt. Fahren soll das Bähnle künftig zwischen Ostern und Oktober, täglich von etwa 11 bis 17 oder 18 Uhr. Anvisierte Fahrpreise: Eine Rundfahrt soll fünf Euro kosten, eine Fahrt nach oben oder unten zwischen 2,50 Euro und 3 Euro. Kinder bis sechs Jahre sollen kostenlos fahren, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro für die komplette Tour zahlen.