Meersburg Freie Wähler: Alter Vorstand ist auch der neue

Das Führungsteam der Freien Wähler ist einstimmig im Amt bestätigt worden. Die Parkplatzsituation in der Stadt beschäftigt die Mitglieder.

Meersburg (lko) Bei der Hauptversammlung in der Winzerstube zum Becher ist das gesamte Vorstandsteam der Freien-Wähler-Vereinigung Meersburg im Amt bestätigt worden. Markus Waibel bleibt damit weiterhin Vorsitzender, Stellvertreter ist der Ortsvorsteher von Baitenhausen-Schiggendorf, Achim Homburger. Peter Weißhaar und Karl Roth fungieren auch in Zukunft als Beisitzer, die Kasse wird von Wilfried Wodsak geführt. Kassenprüfer ist Olaf Jakopic und Ulla Kittel bleibt Schriftführerin.

"Es war ein turbulentes, aufregendes politisches Jahr", begann Waibel seinen Bericht über das vergangene Jahr. Bürgermeisterwahl, Einspruch gegen den Planungsfall 7.5, Vineum, Thermesanierung und Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule waren dazu die Stichworte. Das seit Jahren brennende Thema Parkraum sei mittlerweile zu einem "existenziellen Thema" geworden. Peter Weißhaar schilderte die Verschärfung, seitdem die Brandschutzmaßnahmen in der Unterstadt konsequent durchgesetzt werden. Der Kreisbrandmeister hätte diese gerne komplett autofrei. Einigkeit bestand dahingehend, dass Brandschutzgassen zwingend notwendig seien, doch zuerst müsse Parkraum geschaffen werden.

Zwar gäbe es Parkkarten für die Kurve an der Serpentine, allerdings seien die Plätze bereits um diese Jahreszeit häufig von Unberechtigten belegt. "Im Sommer wird es dann komplett unmöglich", sagte Weißhaar und sprach sich für eine Erhöhung der "Knöllchen", Abschleppen oder eine Schrankenlösung aus. Doris Lehmann konnte berichten, dass ihre Stammgäste in Orte ziehen, wo sie am Haus parken können. "Das ist keine Werbung für Meersburg", stimmte Waibel zu, gab aber zu bedenken, dass der ehemalige Bürgermeister Martin Brütsch für dieses Jahr im Haushalt nur 9000 Euro für Parkplätze eingeplant habe. Trotzdem werde man entsprechende Anträge im Gemeinderat stellen. Durch die neue Gemeindeordnung sei es ausreichend, wenn ein Viertel der Räte Anträge für die Tagesordnung unterschreibt. "Das können wir allein durch unsere Gruppenstärke" so Waibel.