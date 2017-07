Meersburg Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs wird zehn: Alltagssorgen kennen und meistern

Die Meersburger Ortsgruppe der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs wird zehn Jahre alt und feiert das Bestehen auch mit einem Blick auf das Angebot in der Region. Die Ehrenamtlichen sind für Erkrankte da, die über medizinische Fakten hinaus Hilfe brauchen.

"Schön wäre es, wenn wir die die Gruppe nicht brauchen. Schöner ist es, dass wir sie haben", sagte Peter Frick, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Salem, zum zehnjährigen Jubiläum der Ortsgruppe Meersburg von der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs (FSH). Damit sprach er aus, was sich jeder wünscht, nämlich nicht an Krebs zu erkranken. Frick sprach damit aber auch an, wie wichtig es ist, nach der Diagnose aufgefangen zu werden und kompetente Ansprechpartner zu haben. "Auffangen, informieren und begleiten, während und nach einer Krebserkrankung" ist die Leitlinie der FSH. Geboten werden Einzel- und Gruppengespräche sowie Online-Beratung Dabei geht die FSH sehr diskret vor, telefonische Beratung gibt es auch anonym.

"Die Menschen fühlen sich allein gelassen. Sogenannte Freunde und Bekannte zogen sich zurück", zitiert Susanne Mandl, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands, eine Betroffene. Denn während die medizinischen Fakten von Spezialisten dargelegt werden, fehlt jemand, der persönlich für die Betroffenen da ist, wenn es um Sorgen des Alltags geht. Insbesondere junge Erkrankte haben laut Mandl Schwierigkeiten, die Krankheit, Arbeit und Kinder unter einem Hut zu bringen.

Kindergruppe hilft Familien

Seit drei Jahren unterstützt die Kindergruppe "Hand in Hand" betroffene Familien. Im Rosa-Wieland-Kindergarten in Überlingen-Nußdorf wird den Kindern erkrankter Eltern "krebsfreie Zeit" geboten, wie Petra Drossel, Leiterin des Kindergartens es bezeichnet. Es wird getobt, gespielt, gegrillt oder geschwommen. Auch eine professionelle Maltherapie wird angeboten. Auf Nachfragen von Kindern wird aber offen mit dem Thema umgegangen. "Die Kinder spüren, was los ist, und haben Angst, dass sie Schuld sind. Das darf nicht sein", erläutert Gisela Kohlmann. Sie ist nach vorausgegangener Schulung eine der Gruppenbetreuerinnen der Kinder.

Aber wie überall gibt es immer weniger Bereitschaft zum Ehrenamt, bedauert Landesvorsitzende Christa Hasenbrink. Sie freut sich aber, dass die Meersburger Ortsgruppe auch jüngere Teilnehmer habe, die sich aktiv einsetzen. "Wenn Gruppen zu lange in der gleichen Besetzung sind, überaltern sie",sagt sie. Es könne dann dazu kommen, dass die Kluft zwischen Frischerkrankten und den Menschen, die auf dem Heilweg schon weiter sind, zu groß wird. Aus eigener Erfahrung erzählt eine Betroffene: "Am Anfang hat es mir sehr geholfen, Gespräche zu führen und unter Gleichgesinnten zu sein. Als es mir wieder besser ging, zog es mich aber persönlich zu tief runter, wenn Neuerkrankte kamen und ihr Leid schilderten." Zu tief sitzt dabei auch die Angst einer Wiedererkrankung. Um den unterschiedlichen Interessen nachzukommen, gibt es verschieden Angebote: Kochkurse, Wanderungen, Yoga, demnächst auch eine Paddelgruppe.

In den Härlen-Stuben des Helios-Spitals startete ab diesem Monat außerdem das "Onko-Café". Das ist eine Gesprächsrunde mit Fachleuten, die Frischerkrankten zu Beginn einer Therapie die Möglichkeit bieten soll, sich zu informieren.

Neues Angebot zum Austausch

Roland Rein ist Chefarzt der Gynäkologie des Helios-Spitals Überlingen und immer wieder erstaunt über die Offenheit in den Gesprächsrunden, auch wenn Gäste da sind. In Klinik und Praxen sei zu wenig Raum für Gespräche, sagt er. Chefarzt Hans-Walter Vollert vom Klinikum Friedrichshafen stimmt dem zu: "Der Druck der Krankenkassen geht zu immer kürzeren Klinikaufenthalten. Durch die Selbsthilfegruppen haben wir informierte, mündige Patienten." Christine Ludwig von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Landratsamts beschreibt die Funktion der Gruppe: "Als eine Gemeinschaft, die hilft, wenn der Weg alleine zu schwer ist. Als einen geschützten Raum, der die Familie entlastet. Mit einem gebündelten Erfahrungswissen, denn die Betroffenen kennen alle Antworten auf die Fragen des Lebensalltags."

Nach dem Motto "Hurra, wir leben noch" feierten die Frauen mit fröhlichen Liedern wie "What a wonderful world" oder "Freude schöner Götterfunken" unter musikalischer Begleitung der "Harmonica-Players" ein schönes Geburtstagsfest zum zehnjährigen Bestehen der Meersburger Ortsgruppe. "Für uns haben zehn Jahre eine andere Bedeutung" betonte Hasenbrink mit Blick auf die vielen anwesenden Frauen der ersten Stunde.

Hilfe bei Krebserkrankung

Der Landesverband Baden-Württemberg von "Frauenselbsthilfe nach Krebs" wurde 1976 gegründet, die Gruppe westlicher Bodenseekreis in Meersburg gibt es seit inzwischen zehn Jahren.

Männer und Frauen mit einer Krebserkrankung treffen sich nach der Sommerpause wieder jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Von-Lassberg-Straße 3 in Meersburg. Weitere Informationen gibt es online unter www. frauenselbsthilfe-meersburg.de oder beim Beratungstelefon unter 0 74 20/91 02 51.

Für Männer gibt es ebenfalls Unterstützung, beispielsweise eine Prostata Selbsthilfegruppe in Friedrichshafen. Weiterhin ein Netzwerk für Männer nach Brustkrebs – fünf Prozent der Brustkrebspatienten sind Männer. Der Kontakt kann über die Website gefunden werden.