Meersburg Flitterwochen-Fahrradtour am Bodenseeufer endet mit Gips

Die frisch vermählte Ehefrau prallt auf dem stark belebten Geh- und Radweg zwischen Meersburg und Hagnau auf ihren Ehemann.

Schürfwunden und eine Fraktur an einem Arm erlitt eine 47 Jahre alte, frisch verheiratete Ehefrau, die bei einer Fahrradtour am Bodenseeufer auf ihren direkt vor ihr fahrenden Ehemann prallte. Das Paar, das seine Flitterwochen am Bodensee verbringt, radelte auf dem Geh- und Radweg am Ufer zwischen Meersburg und Hagnau, der am Donnerstag gegen 12.30 Uhr wie so oft stark von Fußgängern und Fahrradfahrern frequentiert war, wie die Polizei bescheribt. Durch die Kollision stürzte die Frau. Nach einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus konnte die Geschädigte das Spital wieder verlassen, allerdings mit einem eingegipsten Arm.