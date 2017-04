Meersburg Fehlalarm am Droste-Hülshoff-Gymnasium löst Großeinsatz der Polizei aus

Wegen eines Fehlalarms am Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium ist am Donnerstagabend die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Warum der automatische Amokalarm fälschlicherweise ausgelöst wurde, war zunächt unklar.

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz ans Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg ausgerückt. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, war an der Schule der automatische Amokalarm ausgelöst worden. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen und zur Vorsorge auch der Rettungsdienst an die Schule, wo die Beamten rasch feststellten, dass es sich nicht um einen echten Alarm handelte. Derzeit dauern die Ermittlungen der Polizei zur Ursache der Alarmauslösung noch an.