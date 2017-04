Meersburg Falscher Amokalarm am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg

Fehlalarm, aber von einem großen Polizeiaufgebot begleitet: Am DHG in Meersburg wurde am Donnerstagabend Amokalarm ausgelöst. Warum, das ist noch unklar.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Zuvor war mitgeteilt worden, dass die automatische Amokalarmanlage in dem Objekt ausgelöst hatte, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt wurden. Ebenso wurden vorsorglich die Rettungsdienste alarmiert und in Bereitschaft gehalten. "Nach Überprüfung des Gebäudes durch die Polizei konnte schnell Entwarnung gegeben und ein Echtalarm ausgeschlossen werden", teilt die Polizei in ihrem Pressetext von Donnerstagabend mit. Die weiteren Ermittlungen zur bislang nicht geklärten Ursache der Alarmauslösung dauern an.