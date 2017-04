Meersburg Falscher Amok-Alarm am Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium sorgt für Aufregung

Fehlalarm am Donnerstagabend löst größeren Polizeieinsatz aus. Ob es ein technischer Defekt der Amokalarmanlage war oder doch eine mutwillige Auslösung wird erst noch ermittelt.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Zuvor war mitgeteilt worden, dass die automatische Amokalarmanlage in dem Objekt ausgelöst hatte, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt wurden. Ebenso wurden vorsorglich die Rettungsdienste alarmiert und in Bereitschaft gehalten. "Nach Überprüfung des Gebäudes durch die Polizei konnte schnell Entwarnung gegeben und ein Echtalarm ausgeschlossen werden", teilt die Polizei in ihrem Pressetext von Donnerstagabend mit. Die weiteren Ermittlungen zur bislang nicht geklärten Ursache der Alarmauslösung dauern an.

Im ersten Moment war der Schrecken groß: Irgendwann zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, zum exakten Zeitpunkt gibt es widersprüchliche Aussagen, löste am Donnerstag die Amok-Alarmanlage im Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) aus. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach Aussagen von Schulleiter Philipp Strack rund 40 Schülerinnen und Schüler des Internates im Gebäude auf sowie weitere Schülerinnen und Schüler, die sich auf das Jahreskonzert der Rockband des DHG vorbereiteten. Auch einige Lehrerinnen und Lehrer waren noch in der Schule. Da zuerst davon ausgegangen werden musste, dass sich eine Amok laufende, bewaffnete Person im Gebäude aufhält, schlossen sich Schüler und Lehrer ein, wie das im entsprechenden Krisenplan festgelegt ist. Das Polizeirevier Überlingen schickte nach dem Einlaufen des Amok-Alarms mehrere Streifenwagen auf den Weg, ebenso wurden die Rettungsdienste alarmiert und in Bereitschaft gehalten, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizisten durchsuchten gemeimsam mit Schulleiter Strack systematisch die Räume und konnte dann sehr schnell Entwarnung geben. Die anwesenden Lehrer hatten Schulleiter Strack informiert gehabt, der gemeinsam mit den Polizisten auch die technischen Installationen der Amok-Alarmanlage überprüfte. Dort zeigte sich offensichtlich eindeutig, dass es ein Fehlalarm war. Zu den Details gibt Strack keine Auskunft und verweist auf das Regierungspräsidium, das sich die Information der Öffentlichkeit in solchen Fällen von Amoklagen vorbehält.

"Die Ursache wird noch ermittelt", sagt Pressesprecher Steffen Fink vom Regierungspräsidium am Freitagmittag, die Ermittlungen der Polizei liefen noch und auch die Betreiberfirma der Meldeanlage sei noch mit Nachforschungen beschäftigt, deren Ergebnisse erst kommende Wochen vorliegen dürften. Nach SÜDKURIER-Informationen handelt es sich im DHG um eine Amok-Meldeanlage, die von einer Person aktiviert werden muss. Insofern könnte es sich um einen technischen Defekt handeln oder eine mutwillige Auslösung. "Momentan ist noch keine Möglichkeit ausgeschlossen", erklärt Fink auf die entsprechende Nachfrage.

"Es gab auch keine Auffälligkeiten in den Reaktionen der Schüler", erklärt Fink weiter. Und auch aus der Schule ist zu hören, dass die betroffenen Kinder und jungen Leute den Schrecken gut verarbeitet hätten. "Das Angebot der Betreuung durch den Schulpsychologischen Beratungsdienst mussten wir nicht in Anspruch nehmen", sagt Schulleiter Strack. Offensichtlich konnten sich die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer, die weitere Kollegen einschließlich des Rektors dazu holten, intensiv um die Schüler kümmern.

Sogar das für den Abend angesetzte Jahreskonzert der DHG-Rockband fand fast so wie geplant statt. Nur ein Zettel an der Türe zeigte, dass etwas anders war: Das Konzert beginne wegen eines Zwischenfalls später, stand da zu lesen. Und als die Akteure dann auf der Bühne des Theatersaals standen, hatten sind mit Fehlern der elektrischen Anlage zu kämpfen, von denen einige sagten, das hinge mit dem der defekten Amok-Alarmanlage zusammen.

Am Freitagvormittag informierte Schulleiter Strack die Eltern per E-Mail. Darin schreibt er, dass die Ursache für den Fehlalarm bislang noch nicht bekannt sei, "wir gehen aber von einem technischen Defekt aus". Und weiter heißt es im Schreiben an die Eltern: "Zum Zeitpunkt des Alarms waren die stellvertretende Schulleiterin, Frau Dr. Fuß, sehr viele Lehrkräfte und ErzieherInnen im Hause. Sofort nach Alarm waren die Polizei, Herr Freitag vom Internat und ich selbst vor Ort. So dass wir uns um die Betreuung der SchülerInnen kümmern konnten. Bereits im Anschluss habe ich die SchülerInnen informiert, dass wir für Gespräche zur Verfügung stehen und selbstverständlich auch bei Bedarf psychologische Betreuung organisieren. Dazu haben wir auch direkt noch mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufgenommen. Herr Freitag war heute Nacht noch sehr lange im Internat und stand für Gespräche bereit." Die Mail endet mit einem Satz, der die Erleichterung zeigt: "Wir sind alle sehr froh, dass es sich nur um einen Fehlalarm handelte und hoffen, dass sich Ihre Kinder schnellstmöglich von diesem Schreck erholen werden."