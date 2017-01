Meersburg Falls Martin Brütsch Meersburger Bürgermeister bleibt, will er sofort nach der Wahl eine Bürgerversammlung einberufen

Meersburg wählt: Amtsinhaber Martin Brütsch spricht im Interview über seine erste Amtszeit, über die anstehenden Aufgaben und die Dinge, die er besser machen möchte

Wenn Sie wieder gewählt werden, was sehen Sie als Ihre erste wichtigste Aufgabe 2017?

Ich werde auf jeden Fall als allererstes zeitnah zur Wahl eine Bürgerversammlung einberufen und die einzelnen Erkenntnisse und Fakten zur Parkraumbewirtschaftung umfassend präsentieren. Die dabei gewonnenen Rückmeldungen aus der Bürgerschaft werden wir in der Ausarbeitung der weiteren Schritte seitens der Verwaltung berücksichtigen und mit dem Gemeinderat beraten. Wir hatten gehofft, dass wir bereits 2017 allererste Maßnahmen umsetzen. Aber das Thema ist wichtig und der Wunsch nach Bürgerbeteiligung ist da. Deshalb ist es richtig, die Rückmeldungen einzubauen. Das gesamte Projekt wird also 2018 erfolgreich auf den Weg gebracht.

Sie argumentieren, dass ein Parkhaus ein massives Defizit zur Folge hätte und dass im Gegenzug in anderen Bereichen des städtischen Haushalts Abstriche gemacht werden müssten...

Wir haben neben den Gesprächen mit Parkhausbetreibern aus der näheren Umgebung einen neutralen Fachplaner zur Beratung mit hinzugezogen. Dieser signalisiert uns ebenfalls, dass ein Parkhaus nicht zwangsläufig einen Gewinn erwirtschaftet. Mit dem bisherigen Fähreparkplatz generieren wir steuerfrei Parkeinnahmen von rund 500 000 Euro. Ein Parkhaus an dieser Stelle verursacht einerseits größere Bewirtschaftungskosten und andererseits steuerpflichtige Einnahmen. Wenn dann dieses Parkhaus nicht wirtschaftlich ist, droht der Stadt ein Wegfall von eben diesen 500 000 Euro. Eine halbe Million, die bis jetzt konstant im jährlichen Haushalt veranschlagt ist.

Dieses Risiko halte ich für zu groß. Es ist unverantwortlich die Erfüllung eines Wunsches in Aussicht zu stellen, ohne die Faktenlage genau zu kennen und alle Bürgerinnen und Bürger im Blick zu haben. Wir müssen die Daten zum Nutzungsverhalten genauer erheben und prüfen, was durch die alternative Idee einer Beschrankung im ersten Schritt möglich wäre.

Ist es richtig, dass Sie das mögliche Defizit durch ein Parkhaus und die Vereinsförderung in Verbindung gebracht haben?

Nein, das habe ich weder gesagt noch gemeint. Aber es muss jedem klar sein, dass der Wegfall einer halben Million im städtischen Haushalt in irgendeiner Form Auswirkungen haben wird. In welchem Bereich, steht noch nicht fest, außerdem entscheidet dies der Gemeinderat.

Was stünde ansonsten auf Ihrer Prioritätenliste oben?

Ganz oben steht die Neuausrichtung des kulturellen Programms. Durch die Eröffnung des Vineum Bodensee haben wir eine hervorragende Grundlage geschaffen. Es ist ein Haus entstanden, das überregional bereits sehr große Aufmerksamkeit erzielt. Das gesamte Angebot, das wir über Jahre in der Stadt hatten – auch im touristischen Bereich – werden wir gemeinsam mit beiden Abteilungen für Kultur und Tourismus durchleuchten und überarbeiten

Mit dem Vineum als zentraler Kultureinrichtung hängt das Thema „Alte Post“ zusammen. Dorthin soll die Tourist-Information umziehen, wodurch die Erweiterung der Bibelgalerie möglich wäre. Da hat sich lange nichts getan.

Das Vineum hängt nicht ursächlich mit dem Thema „Alte Post“ zusammen. Bzgl. der „Alten Post“ waren wir bereits auf einem sehr guten Weg. Durch das Thema „Unterbringung von Flüchtlingen“ ist die von Ihnen angesprochene Verzögerung aufgetreten. Wir hatten im Sommer 2015 die Herausforderung, kurzfristig Unterkünfte für Flüchtlinge zu finden. Dabei war das alte Postgebäude eines der ersten Objekte, das zusammen mit dem Landratsamt als Notunterkunft besichtigt wurde. Seit Mitte 2016 ist klar, dass sich die Situation deutlich entspannt hat. Des Weiteren wurde dem Landratsamt ein Grundstück zur Bebauung für eine Gemeinschaftsunterkunft angeboten. Dank der großen Unterstützung aus der Bürgerschaft ist es sehr gut gelungen, die Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung auf das ganze Stadtgebiet zu verteilen. Mittlerweile habe ich der Bibelgalerie weitere Gespräche signalisiert, so dass unmittelbar nach dem Wahlkampf dieses Thema forciert wird. Die Erweiterung der Bibelgalerie ist letztendlich in den Eckpunkten auch schon mehrmals im Gemeinderat beraten worden, sodass wir jetzt unmittelbar an die Zusammenlegung von Tourismus- und Bürgerbüro in der Alten Post gehen können.

Was für ein Verwaltungschef sind Sie? Werden Sie so bleiben, wie Sie sind oder sehen Sie die Notwendigkeit, sich im Umgang mit Mitarbeitern zu ändern?

Grundsätzlich gilt, dass ich mein Handeln immer wieder hinterfrage: Was kann ich besser machen und was erwarte ich von mir selbst als Maßstab. Das ist auch mein Grundsatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus. Es passieren Fehler. Die passieren auch mir und dazu stehe ich. Und wenn man sein eigenes Verhalten reflektiert und immer bemüht ist, an sich selbst zu arbeiten und weiterzuentwickeln, dann kommen wir insgesamt weiter.

Ein konkretes Stichwort: der Fall Roth. Würden Sie wieder so handeln oder würden Sie etwas anderes machen?

Es wäre richtig gewesen, ein ausführlicheres Gespräch zu suchen, aber ich bin der Auffassung, dass der Fall als solcher abgeschlossen ist. Zurückzuschauen ändert nichts. Viel wichtiger ist es, nach vorne zu blicken und auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir, wenn man die Ausgangslage zu Beginn meiner Amtszeit im Rathaus nimmt, jetzt eine deutlich bessere Zusammenarbeit haben. Ich habe mir ein gutes Mitarbeiterteam aufgebaut, mit dem wir gemeinsam erfolgreich und vertrauensvoll die Aufgaben umsetzen.

Für wie bürgernah halten Sie sich, sehen Sie da Verbesserungspotenzial?

Zunächst möchte ich festhalten, dass im Zeitfenster der letzten acht Jahre, Wünsche und Sachthemen von Seiten der Bürger an mich herangetragen wurden, die selbstverständlich Gehör gefunden haben. Und es waren strukturelle Veränderungen innerhalb der Verwaltung notwendig. Dass es dabei auch Punkte gibt, die meinerseits verbessert werden können, dem stehe ich offen gegenüber.

Wenn ein Bürger Sie erreichen will, ist es aus Ihrer Sicht einfach oder eher schwierig, zu Ihnen durchzudringen?

Sicherlich gab es in dem einen oder anderen Fall die Schwierigkeit, dass es nicht so unmittelbar gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ich werde daran arbeiten, hier noch besser zu werden. Das gilt auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben große Projekte in der Verwaltung auf den Weg gebracht, wofür nur ein begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung steht. Gelegentlich müssen daher einzelne Gespräch verschoben werden oder die Anfrage muss innerhalb des Hauses an andere Stellen weitergeleitet werden. Dies stellt, nicht immer jeden Bürger zufrieden

Die Frage der künftigen Trassenführung der B 31 – Planfall 7.5 – treibt die Bürger um. Allen voran Landwirte und Weinbauern. Was wollen Sie als Bürgermeister tun, dass diese Trasse für Meersburg akzeptabel wird?

Momentan halte ich es für ganz entscheidend, dass man die Ergebnisse der beiden in Auftrag gegebenen Gutachten sauber analysiert und kritisch durchleuchtet. Mitte 2017 wird es erste Ergebnisse geben. Wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, bekommen wir eine erste Einschätzung, wie groß überhaupt der Ausbau geplant ist, dreistreifig oder gar vierstreifig? Das Zweite ist, dass wir kritisch prüfen werden, inwieweit der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs berücksichtigt wurde. Ein weiterer Aspekt ist das erst jetzt notwendig gewordene Gutachten für den gesamten Umweltbereich. Dabei gilt es, kritisch zu schauen, welchen Spielraum wir innerhalb der Gemarkung von Meersburg haben. Im Rahmen dieses sehr offenen Prozesses werden wir die Bürgerschaft immer wieder umfassend informieren und dabei ein Meinungsbild mitnehmen, wo und wie hier gegebenenfalls eine Lösung für Meersburg aussehen könnte.

Stichwort Stadtentwicklung. Was können Bürgermeister und Stadt tun, um Spekulation und der zunehmenden Renditebebauung entgegen zu wirken?

Zunächst mal kann die Stadt nur insoweit Einfluss ausüben, als sie großflächig über das Stadtgebiet Bebauungspläne legt und aktualisiert. Damit kann man Grenzen setzen. Der Spekulation als solcher kann die Stadt wenig entgegenwirken. Das ist der freie Markt. Auf der anderen Seite müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass für Meersburg wie für andere Seegemeinden so gut wie keine Flächenerweiterung möglich ist und die Landesregierung eine Nachverdichtung klar vorgegeben hat. In diesem Spannungsfeld beschäftigen uns immer wieder Baugesuche, in denen jemand ein Dachgeschoss ausbauen oder aufstocken will. Dies muss natürlich für die eigenen Bürger grundsätzlich möglich sein.

Kann die Forderung nach Nachverdichtung für Meersburg überhaupt Relevanz besitzen? An der Peripherie?

Der ganz große Vorteil ist der denkmalrechtliche Ensembleschutz über die gesamte Altstadt. Damit ist in diesem Bereich eine massive Veränderung gar nicht möglich. Außerhalb des Altstadtbereichs sieht es ein bisschen anders aus. Wenn man früher größere Grundstücke hatte, die heute von vielen so nicht mehr genutzt oder gepflegt werden können, dann muss es in gewissem Umfang möglich sein, diese entweder neu zu bebauen oder maßvoll zu erweitern. Ich glaube, dass uns dies in Meersburg in den letzten Jahren immer noch gut gelungen ist. Da gibt es andere Bausünden aus der Vergangenheit. Und gemeinsam mit dem Gemeinderat haben wir an der einen oder anderen Stelle ein massives Bauvorhaben durch eine restriktive Haltung verhindern können.

Wie stehen Sie zu dem Wunsch, aus dem Handwerk nach einem festen Ansprechpartner bei der Stadt für Handwerk und Gewerbe?

Ich denke, dass wir nicht nur in den letzten Monaten immer wieder auch mit „Aktiv für Meersburg“ im Austausch gewesen sind. Und ich war von Anfang an jemand, der diese Plattform weiter ausbauen und auch stärken wollte. Die Grundaufgabe ist es aber festzulegen, was beispielsweise aus Sicht der Mitglieder erreicht werden will. Denn konkrete Ansprechpartner zu den jeweiligen Themenbereichen gibt es ja. Wenn es um Veranstaltungen oder Räumlichkeiten geht, wendet man sich an Meersburg Tourismus bei baulichen Angelegenheiten sitzen die Kontaktpersonen im Bauamt. Ich glaube, was viel zentraler ist und was wir versucht haben, auch besser zu machen, ist der regelmäßige Austausch.

Wie wünschen Sie sich für Meersburg den Tourismus im Jahr 2025? Das heißt, das wäre dann gegen Ende Ihrer zweiten Amtszeit.

Tourismus ist für Meersburg immer wichtig. Aber wir müssen die Angebotsstruktur überarbeiten und das Profil von Meersburg stärken. Es gilt klar festzulegen, welche Zielgruppen wir zukünftig ansprechen wollen. Ich wünsche mir, dass der Gast hier einen schönen Aufenthalt hat und ein vielfältiges Angebot bekommt und dass wir das Thema Parken zufriedenstellend lösen. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir sukzessive versuchen, die Hotelbettenkapazität auszubauen. Denn in einem schleichenden Prozess bricht uns genau das weg, womit Meersburg groß geworden ist. Wir müssen wieder mehr Übernachtungsgäste bekommen statt Tagestouristen. Deswegen ist das Hotelprojekt in der Unterstadt auch so wichtig.

Sie meinen das Mittelalterhotel. Aber auch der Wilde Mann, der zum Verkauf steht, ist doch für die Tourismusstadt seit jeher ein wichtiges Angebot.

Mit dem Eigentümer des Hotels „Wilder Mann“ habe ich Gespräche geführt. Es ist zunächst eine private Entscheidung. Die Stadt hat nur insoweit Einfluss, als wir über einen Bebauungsplan klar die Nutzung festgelegen können, damit wir der Spekulation nicht Tür und Tor öffnen. Aber ansonsten sind der Stadt ein Stück weit die Hände gebunden, weil es Privateigentum ist. Und meiner Meinung nach wird auch das Thema Hotelprojekt am Hämmerleareal sicherlich ein zukünftiges Thema sein. Ich gehe fest davon aus, dass es bis 2025 umgesetzt werden kann.

Das heißt, Sie sind bezüglich des Hämmerleareas doch wieder guter Dinge?

Ja! Es ist wichtig, die Kapazität an Hotelbetten in Meersburg zu halten und, wenn sie an der einen Stelle wegbrechen, dann an anderer Stelle neu zu errichten. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, dies von Stadtseite aus zu unterstützen. Deshalb wird man darüber sprechen müssen, ob am Hämmerleareal das gewünschte Vorhaben realisiert werden kann, natürlich unter den Kriterien, die schon damals im Gemeinderat festgelegt wurden.

Ein Blick auf die mitten in der Stadt dahindämmernden Kleinodien: Ratskeller und Alte Wache. Beim Ratskeller tut sich jetzt plötzlich etwas, nach vielen Jahren, ganz überraschend.

Es hätte sich letztes Jahr schon etwas getan. Da wollten wir eine kleine Sanierung durchführen und den Ratskeller zusammen mit der Jufa interimsweise auf den Weg bringen. Wir konnten es nur nicht langfristig planen, weil nicht klar war, ob wir wieder im Winterhalbjahr 2016/17 eventuell eine Gemeinschaftsunterbringung für Flüchtlinge zur Verfügung stellen müssen. Hierfür brauchten wir den Ratskeller zur Verpflegung. Und deshalb war zunächst nur ein Halbjahresvertrag vorgesehen. Dann gab es aber einen personellen Wechsel bei der Jufa, so dass dieses Vorhaben nicht mehr umgesetzt werden konnte. Wir haben dann im Herbst auf meine Initiative hin das Thema nochmals forciert. Hintergrund ist: Wir haben noch restliche Sanierungsmittel nach Abrechnung des Vineum zur Verfügung. Ich wollte eher eine schnelle Lösung und kleinere Sanierung. Im Gemeinderat wurde nun die umfassende Sanierung beschlossen.

Die Alte Wache dämmert seit vielen Jahren am Schlossplatz vor sich hin. Es heißt, Sie hätten vor wenigen Tagen bei den 101ern aus dem Hut gezaubert, dass Sie sich eine Lösung vorstellen könnten für die 101er, für die Trachten und das mit den Fraktionsvorsitzenden schon besprochen hätten?

Das ist richtig. Die Alte Wache war noch im Projektplan des VINEUMS für ein gemeinsames Ticketcenter vorgesehen. Und nachdem nunmehr feststeht, dass dies so nicht mehr benötigt wird und wir momentan auch für gewisse Vereine nach wie vor keine befriedigende Lösung haben, stieß ich Ende des Jahres die Diskussion an. Ich glaube, dem steht auch nichts im Weg, dass die 101er, der Museums- und Geschichtsverein und vor allem die Meersburger Trachten hier in unmittelbarer Nähe zur Stadtmitte eine Vereinsräumlichkeit bekommen.

Ungeachtet dessen, dass das durchaus eine gute Idee sein mag: Ist das denn das demokratisch richtige Vorgehen, ohne eine Grundsatzdebatte vorab im Gesamtgemeinderat so etwas schon so konkret zu machen?

Wir hatten das Thema immer wieder im Gemeinderat. Es wurde beispielsweise auch darüber diskutiert, inwieweit man die Räume des ehemaligen Stadtmuseums im Dominikanerinnenkloster dafür nutzen könnte. Und ich habe bei den Umbauplänen für die Alte Post signalisiert, dass ich mir dort mittelfristig sehr gut vorstellen könnte, im Dachgeschoss einzelne Räume für die Vereine mit einem zentralen Besprechungsraum einzurichten. Im Übrigen gibt es auch ein Diskussionspapier der 101er zu Nutzungsvarianten in Bezug auf den Ratskeller. Darüber haben wir kürzlich im Rahmen der Ratskellerdiskussion im Gemeinderat gesprochen. Daher kommt das jetzt nicht wirklich überraschend. Wenn andere Ideen im Raum stehen oder wenn die Vereine sagen, sie würden nochmals ein Jahr warten, bis der Umbau der Alten Post fertig ist, stehe ich dem grundsätzlich offen gegenüber.

Das heißt, Sie sehen das im Rahmen des demokratischen Gemeinderatsprozesses. Wird denn dann das Thema auch noch öffentlich diskutiert?

Es wird im Gemeinderat öffentlich besprochen, wenn die Vereine Rückmeldung gegeben haben, ob sie die Räume überhaupt für geeignet halten, und dann zur Beschlusslage vorgelegt. In den jeweiligen Vereinen sitzen ja auch demokratisch gewählte Vertreter des Gemeinderats. Letztendlich ist eine ähnliche Vorgehensweise wie mit dem Narrenstüble angedacht. Die Vereine bauen es auf eigene Initiative teilweise aus. Im Gegenzug wird eine reduzierte Miete vereinbart.

Zur Demokratie ein Blick auf die letzten siebeneinhalb Jahre: Glauben Sie, dass Sie das Gebot der Öffentlichkeit der Gemeinderatsitzung, so wie es in der Gemeindeordnung festgelegt ist, immer eingehalten haben?

Ich denke, ja. „Immer“ heißt jedoch, dass man nie Fehler gemacht hat. Grundsätzlich bin ich bestrebt, Themen verstärkt öffentlich zu diskutieren, die in der Vergangenheit eher nicht öffentlich gemacht wurden. Beispielsweis die Haushaltsvorberatung, die wir vorletztes Jahr schon öffentlich machen wollten. Die anschließende Haushaltsdiskussion war dann aber sehr verkürzt. Dieses Jahr wird definitiv, soweit zulässig, nur öffentlich beraten. Des Weiteren fanden zu den großen Themen und Projekten regelmäßig Informationsveranstaltungen für die Bürgerschaft statt. Ich denke da an den Neubau des Augustinums, den Jufa-Umbau, den Breitbandausbau sowie den Ausbau der B31.

Apropos Gemeinderat. Halten Sie das Verhältnis zwischen Ihnen, der Verwaltung und dem Gemeinderat für insgesamt gut?

Ja, ich halte es für insgesamt gut. Wenn ich an die Anfangszeit denke und daran, was einzelne Räte mir gelegentlich von früher erzählen, sind wir insgesamt auf einem sehr guten konstruktiven Weg. Wir arbeiten erfolgreich zusammen. Es gibt sicherlich Themen, bei denen man unterschiedlicher Auffassung ist, das ist aber Demokratie. Auch Teile des Gemeinderates signalisieren mir, dass wir wesentlich sachorientierter diskutieren als früher.

Zur Person

Dr. Martin Brütsch ist am 23. Februar 1972 in Singen geboren um besuchte dort die Schule bis zum Abitur am Hegaugymnasium. Den Zivildienst absolvierte er bei der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen, wo er bereits Ministrant gewesen war. Von 1992 bis 1998 studierte Brütsch in Würzburg und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Er blieb an der Uni und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuerlehre. Am 1. Februar 2009 wählten ihn die Meersburger im zweiten Wahlgang zum Bürgermeister. In einem Wahlkrimi hatte er bei der Auszählung des letzten Bezirks doch noch mit 35,4 Prozent den zweitplazierten Michael Ruf (34,2 Prozent) überholt. Im Sommer 2010 überraschte Brütsch die Meersburger damit, dass er an der Uni Würzburg zum Dr. rer. pol. promoviert worden war. Seine Doktorarbeit befasst sich mit schenkungs- und ertragssteuerlichen Auswirkungen bei der Unternehmensnachfolge. Seit 2008 wohnt Brütsch in Konstanz im "Musikerviertel". Hier lebt er mit seiner Partnerin Heike Hüber, der gemeinsame Sohn heißt Jakob und ist dreieinhalb.

Weitere Termine: Noch zweimal ist Brütsch vor der Wahl bei Bürgergesprächen zu erleben. Am morgigen Donnerstag, 19. Januar, 19 Uhr, im Gasthaus Zum Letzten Heller und am Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, im Literaturcafé Jufa.

Die rare Freizeit gehört der Familie und dem kleinen Jakob

Seine Lieblingsplätze, die er gerne in der Mittagspause erkundet, so es die Zeit zulässt? Bürgermeister Martin Brütsch spaziert in Gedanken durch die Meersburger Altstadt. Gelegentlich laufe er auch einfach nur den Himmelbergweg vor zur Aussichtsplattform, die nur die Einheimischen kennen. Oder in die andere Richtung hoch zum Fürstenhäusle. Die Rieschentreppe fällt ihm ein mit der Aussichtsplattform auf halber Höhe. "Wenn man bei einer Föhnwetterlage hier eine halbe Stunde in der Mittagspause den Ausblick genießen kann, oder auch vom Dr. Moll-Platz aus, das gibt einem Kraft, dann kriegt man den Kopf wieder frei."

Der gebürtige Singener, der seit acht Jahren im Meersburger Rathaus sitzt, wohnt ein halbes Jahr länger in Konstanz. Wo ist es denn nun am schönsten?. "Als Bürgermeister in Meersburg!", lächelt Brütsch. Weshalb er dennoch drüben geblieben ist? "Da gibt es einfach private Gründe", sagt er. "Ich denke aber, ich verbringe so viel Zeit in Meersburg, dass das kein Nachteil ist."

Der tägliche Weg über die Fähre von der Konstanzer Säntisstraße im Musikerviertel beim Casino zur Arbeit schafft Abstand und auch die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Die sommerliche Blechlawine ist da kein Problem. Denn das Auto braucht er nicht, manchmal fahre er Fahrrad, oft laufe er. Und den Bus gibt es auch noch. Drüben in Konstanz lebt Brütsch mit seiner Partnerin Heike Hüber und dem gemeinsame dreieinhalbjärigen Sohn Jakob. Im Privatleben, beantwortet er die entsprechende Frage, ist er aber auch ganz stark auf die Meersburger Seeseite hin orientiert. "Ich habe ja sehr viele Termine auch am Wochenende hier in Meersburg, die wir dann gelegentlich auch dazu nutzen, gemeinsam Zeit hier zu verbringen oder in der Nähe etwas zu unternehmen. Das genießen wir auch."

Die Abendtermine, die zum Bürgermeister sein nun mal gehören, sieht er "nie als reine Pflicht". Es seien "immer auch sehr schöne Eindrücke". Denn Musik interessiere ihn grundsätzlich. "Kulturell bin ich vielfältig unterwegs." Das Akkordeon, das bei der Homestory des SÜDKURIER vor acht Jahren im Konstanzer Büro stand, spielt Brütsch in letzter Zeit wieder vermehrt, seit sein kleiner Jakob auch Musik macht und in der Musikschule ist. "Er kommt immer wieder mit Liedzetteln, ab und zu spielt man natürlich gemeinsam die Melodie und das macht auch Spaß – er freut sich, wenn ich dann ein paar seiner Lieder mit begleite."

Freitzeit heißt für Martin Brütsch auch Wassersport. "Hobbymäßig schwimme ich sehr viel." Im Sommer genieße er es, im See zu schwimmen. "Das mache ich in der Regel frühmorgens oder abends, in Konstanz." Auch Segeln und Surfen sei ab und an mal ein Thema. "Aber das, was man noch an freier Zeit hat, ist durch das Amt natürlich sehr eingeschränkt." Deshalb gehört diese rare Freizeit der Familie und dem Sohn. "Seit Jakob da ist, will ich halt auch diese Zeit mit ihm, mit der Familie verbringen und gemeinsam etwas unternehmen." Man ist mit dem Rad unterwegs, geht gerne spazieren oder auch mal Wandern. "Gerade wenn man ein Kind heranwachsen sieht, sind das wunderschöne Momente, die geben mir auch viel Kraft."

Eines hat sich für Brütsch als Bürgermeister der Weinstadt geändert. Sein Verhältnis zum Kulturgut Wein wurde enger. "Ich denke, gegenüber vor acht Jahren bin ich ihm deutlich näher." Durch die vielen Gespräche mit Winzern, im Winzerverein und im Staatsweingut, aber auch durch seine Funktion bei der Wahl der Bodenseeweinprinzessin kam er mit dem Thema in Berührung. "Man schnappt immer wieder Neues auf, so tief wie war ich früher nicht drin, und habe damit schon auch ein gewisses Interesse in Richtung Wein. Aber ich konsumiere ihn in Maßen – das wird mir ja immer wieder vorgerechnet." (mba)