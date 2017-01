Meersburg Ex-Bürgermeister fühlte Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn

Organisiert vom Ortschaftsrat Baitenhausen, fand am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus eine Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten statt, die um den Chefsessel im Meersburger Rathaus buhlen.

Rund 100 Besucher, unter ihnen auch viele aus der Kernstadt, nutzten die Gelegenheit, um die Bürgermeisterkandidaten persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Denn anders als bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am Abend zuvor, mussten sie sich den Fragen des Publikums und des Moderators, Frickingens ehemaligem Bürgermeister Joachim Böttinger, stellen.

In Absprache mit dem Ortschaftsrat schnitt Böttinger verschiedene Themenkomplexe an. Als Erstes befragte er Martin Brütsch, Robert Scherer und Alexander Schmidt nach ihren Vorstellungen, die sie zum Anforderungsprofil eines Bürgermeisters als erstem Repräsentanten einer Kommune, als Leiter der Gemeindeverwaltung und als Vorsitzender des Gemeinderats, haben. Eine bemerkenswerte Feststellung traf Böttinger aus seiner 24-jährigen Erfahrung als Bürgermeister vorab einmal selbst. Die Anforderungen an einen Bürgermeister seien fast übermenschlich, meinte er. Unter anderem müsse er Initiator, Moderator, Multiplikator, Visionär und Umsetzer sein. Um dies alles unter einen Hut zu bringen, bedürfe es nicht zuletzt auch einer funktionierenden Verwaltung, erklärte Brütsch. Eine solche habe er in seiner achtjährigen Amtszeit geschaffen. Jeder Mitarbeiter müsse genau wissen, wofür er zuständig ist. "Wir haben eine harmonische Zusammenarbeit innerhalb der Belegschaft, aber auch mit dem Gemeinderat", betonte Brütsch. Robert Scherer, aber auch Alexander Schmidt stellten ständige Kommunikation mit den Bürgern in den Vordergrund. "So werden gemeinsame Ideen und bedarfsgerechte Lösungen entwickelt", sagte Scherer. Alexander Schmidt formulierte es noch griffiger: "Ein Bürgermeister gehört die meiste Zeit raus aus dem Rathaus. Denn auf der Straße spielt die Musik."

Die Musik bei der Podiumsdiskussion war vor allem bestimmt von Themen wie einer besseren Anbindung der Teilorte an den öffentlichen Nahverkehr, von der Pflege der Bürgernähe und der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Zu Letzterem kam aus dem Publikum der Vorschlag, eine Initiative zur Nutzung des Senioren-Potenzials zu starten, sei es in der Hausaufgabenbetreuung, in der Ausbildungsbegleitung oder in der Kinderbetreuung. Diesem Vorschlag standen alle drei Kandidaten positiv gegenüber. Brütschs Ausführungen zufolge ist in dieser Hinsicht schon manches im Gange. Er verwies dabei auf den Besuchsdienst im Alten- und Pflegeheim, auf die Vorleseaktionen in der städtischen Bücherei und auf einen Kinderbetreuungskreis, der sich in Schiggendorf gebildet hat.

Explizit Farbe bekennen mussten die drei Kandidaten zu einem Thema, das Ortsvorsteher Achim Homburger mit der Bemerkung "Uns ist es ganz wichtig, dass wir weiterhin eine eigene Stimme am Ratstisch haben" ins Spiel brachte. Diese Feststellung zielte auf die Beibehaltung der unechten Teilortswahl ab. "Mit mir wird sie bleiben", versicherte Schmidt. Robert Scherer äußerte sich genauso, während Martin Brütsch im Unverbindlichen blieb. Viel maßgeblicher als die Anzahl der Sitze am Ratstisch sei doch, so meinte er, dass die Themen, die aus den Teilorten kämen, im Gemeinderat aufgegriffen würden.