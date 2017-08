Meersburg Erstmals Theaterprojekt bei Sommerakademie

Zum ersten Mal wird im Rahmen der Sommerakademie in Meersburg ein Theaterprojekt angeboten. Bei geht es um das Thema Glauben, Freiheit und Toleranz. Interessierte können sich noch anmelden und sich mit ihren Geschichten und Ideen in das Stück einbringen.

Meersburg (cor) Wie sieht die Freiheit aus? Was macht der Glauben, wenn er auf einer Bühne steht? Wie vertragen sich die beiden? Wo beginnt Toleranz, wo hört sie auf? Solchen und ähnlichen Fragen will Kulturpädagogin Susanne Breyer in einem Theaterprojekt der Meersburger Sommerakademie nachgehen. „Das sind Fragen, die jeder kennt: Wie verhalte ich mich zum Glauben von anderen? Wie gehe ich mit Konflikten um, wenn ich als gläubiger Christ etwa in die Kirche gehen möchte, meine Freunde mich aber zu einer Radtour einladen?“, sagt Breyer.

Es ist ein Pilotprojekt: Zum ersten Mal gibt es Theater im Rahmen der Akademie. „Die Akademie wollte ihr Angebot erweitern“, sagt Breyer. Auch der Teilnehmerkreis ist weiter gefasst. Zu ihrem Workshop sind alle eingeladen: Meersburger mit und ohne Migrationshintergund, Gäste, jüngere und ältere Menschen. „Gerade Jugendliche machen sich auf sehr radikale Weise Gedanken über große Themen“, sagt sie. Auch Flüchtlinge seien willkommen mit ihrer Sicht auf die deutsche und andere Gesellschaften. Ein fertiges Stück gibt es nicht, die Erfahrungen und Geschichten der Teilnehmer sollen zum Ausdruck kommen. „Dafür haben wir viele Möglichkeiten, Replay-Theater, Pantomime oder rhythmische Elemente zum Beispiel.“ Sie hat mehrfach solche Projekte erarbeitet. „Mir macht es Freude, Menschen mit ihren Geschichten kennenzulernen. Als Regisseurin habe ich mein Handwerk, um das gemeinsam umzusetzen.“

Über dem Workshop steht das diesjährige Thema der Akademie: „Ich sage es denn...“ Es ist den ersten Versen des Oratoriums „Elias“ entnommen, das die Teilnehmer der Akademie erarbeiten werden. „Dieses Motivwort über dem Gesamtprogramm will darauf hinweisen, dass die Wege, etwas mitzuteilen, vielfältig sein können, auch bei der Meersburger Sommerakademie“, sagt Stefan Meißner, Pressereferent beim Regierungspräsidium Tübingen. „Der Theaterworkshop bezieht inhaltlich das Thema des Elias auf das heute aktuelle Flüchtlingsthema. Er macht ernst mit dem Anliegen, die Meersburger Bevölkerung, touristische Gäste und Flüchtlinge in der Stadt, mehr in die Arbeit der Meersburger Sommerakademie einzubeziehen.“ Regierungspräsidien, Landesregierung und ein Verein veranstalten die Akadmie seit über 30 Jahren.

Für Susanne Breyer behandelt „Elias“ existenzielle Themen: Glauben, Freiheit, Verzweiflung, Staunen, die Frage nach dem einen Gott. „Mendelssohn verarbeitete in seinen Werken auch ein Stück seiner religiösen Biographie, er stammte aus einer jüdischen Familie, die zum Christentum übertrat.“ Sie sieht aktuelle Parallelen: Wenn ein Flüchtling aus Syrien ihr erzählt, dass er Assad gut findet, weil der seine Hand über die Christen im Land gehalten habe. Oder wenn Debatten über Kopftücher hochschlagen. Und sie möchte wissen, wie die Utopie des friedlichen Zusammenlebens aussehen könnte und mit den Teilnehmern Bilder dafür suchen.

„Ich würde mich auch freuen, wenn uns einige von den Musikern besuchen und vielleicht das eine oder andere beisteuern würden“, sagt sie. Das Hauptprogramm der Sommerakademie richtet sich an Musiklehrer aller Schularten. Sie erarbeiten mit Dozenten verschiedener Hochschulen sinfonische Werke oder Oratorien und führen sie auf. So können sie nicht nur selbst musizieren und ihr Repertoire erweitern, sondern auch Methoden austauschen und ausprobieren. Auch Schüler und Studenten können teilnehmen.

Derzeit sind 138 Teilnehmer angemeldet. Sie werden eine Woche lang intensiv proben und ihre Ergebnisse in mehreren Konzerten vorstellen, als Kammermusik, Serenade oder in großer Besetzung den „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy auf die Bühne bringen. Zum Theaterprojekt sind noch Anmeldungen möglich. Einzige Voraussetzung: die Teilnehmer sollten mindestens 12 Jahre alt und neugierig sein.

Sommerakademie