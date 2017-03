Meersburg Ernstfall sicher proben: Meersburger Feuerwehr nutzt Brandübungsanlage

Die Freiwillige Feuerwehr Meersburg hatte jetzt die Gelegenheit, unter realen Bedingungen in einer mobilen Brandübungsanlage zu trainieren.

Der Meersburger Feuerwehr stand für vier Übungstage eine mobile Brandübungsanlage der Netze BW GmbH zur Verfügung. In diesem mehr als sieben Meter langen Brandübungscontainer konnte die Feuerwehr den Ernstfall simulieren. Solche sogenannten Heißübungen sind sonst nur sehr selten möglich. Es gibt zwar einige Firmen, die stationäre Anlagen haben, aber An- und Abreise stellen immer einen gewaltigen Aufwand dar. Oberlöschmeister Andreas Neßler ist froh, dass man nun einen Kontakt zur Netze BW habe und die circa 350 000 Euro teure Anlage jetzt regelmäßig nach Meersburg holen könne.

Der nächste Termin ist Ende Juli. Somit könne man allen die Chance bieten, die verschiedenen Ausbildungsinhalte zu trainieren. Die Netze BW übernimmt dabei die vollen Kosten, inklusive Hol- und Bringservice. Voraussetzung für die Nutzung der Anlage sind spezielle Bedienerschulungen. In Meersburg habe man diesmal fünf neue Bediener ausgebildet, sodass nun knapp zehn Feuerwehrmänner die Berechtigung haben, mit der Anlage umzugehen. In dem gasbefeuerten Container können Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius erzeugt werden. Der Container verfügt über diverse Sicherungen und über eine Notausschaltung.

Verschiedene Szenarien können simuliert werden: Zimmerbrand, Brand einer Gas- oder Elektroanlage oder Flashover. Ein solcher Flashover ist eine schlagartige Rauchgasentzündung an der Decke. Dabei können unterschiedliche Themenschwerpunkte wie Menschenrettung oder Brandbekämpfung geübt werden. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Hitzegewöhnung. So herrschten oben auf dem Dach des Containers, von wo aus die Kellerbegehung trainiert wird, im Außenbereich schon 180 Grad Celsius. Im Inneren waren es dann gut 400 Grad Celsius.

Für die Atemschutzträger ist ebenfalls wichtig, die eigene Ausrüstung kennenzulernen und unter realistischen Bedingungen, also in Hitze und Rauch, damit zu arbeiten. In voller Montur kommen da gut 30 Kilogramm Gewicht zusammen. Weiterhin gilt es, das Vertrauen in das Material zu gewinnen und "zu lernen dass die Ausrüstung auch wirklich schützt", betonte Oberlöschmeister Neßler. Damit dieser Schutz gewährleistet ist, überprüfen die Feuerwehrmänner vor dem Einsatz gegenseitig, dass Helm und Maske perfekt sitzen und dass Haar und Haut komplett verdeckt sind. Eine Nachlässigkeit wäre fatal. Vor Betreten der Brandstelle wird dreimal an die Tür geklopft. Zum einen, um die Hitze zu prüfen, zum anderen, damit der Partner weiß, wann es losgeht. Reingegangen wird in gebückter Grundhaltung, um sich vor der Gefahr einer Feuerwalze, einem Flashover, zu schützen.

Höchstmaß an Sicherheit

Trainiert wird auch das Verhalten in engen räumlichen Verhältnissen, beim Löschen das Stahlrohr dem Partner zu übergeben, ohne sich selber dabei voll zu tropfen oder gar ganz nass zu werden. Denn eine nasse Uniform birgt Verbrühungsgefahr. Gelöscht wird mit so wenig Wasser wie möglich, um einen Wasserschaden zu minimieren. Sind die Brandherde gelöscht, heißt es "Feuer unter Kontrolle, wir kommen raus". Während des Einsatzes besteht eine Funkverbindung nach draußen und über Kameras, Monitore sowie eine Sichtscheibe wird die Übung in der Anlage kontrolliert, damit für die Teilnehmer ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert ist. Wie im Ernstfall ist ein Sanitäter dabei. Im Anschluss an die Übung und zwischen den Einsätzen werden die Kernparameter Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur gemessen.

Zur Feuerwehr

Die Meersburger Feuerwehr ist eine Freiwillige Feuerwehr, das heißt der Dienst wird ehrenamtlich geleistet. Zur Zeit besteht sie aus 70 Einsatzkräften, davon sieben Frauen. Zur Altersabteilung gehören 19 Mitglieder. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 19 Mitgliedern und die Kindergruppe aus 14 Mitgliedern. Die Wehr gehört zum Unterstützungsbereich Meersburg, der die Gemeinden Daisendorf, Stetten, Hagnau, Immenstaad und Uhldingen-Mühlhofen umfasst. 2016 rückte die Wehr 61 Mal aus. Ihr Leiter ist Kommandant Hartmut Schucker, Stellvertreter sind die Oberbrandmeister Heiko Herp und Thomas Schmäh. Informationen im Internet: www.feuerwehr-meersburg.de.