Meersburg Einmal Baumeister, immer Baumeister

Zur Fasnet kommen die Jungs an den Bodensee zurück. Gemeinsam ziehen die Baumeister dann musizierend durch Meersburg.

Im Blaumann und Holzfällerhemd kommen sie daher, mit buntem Helm auf dem Kopf, Musikinstrument oder Bier in der Hand. "I scream, you scream, everybody wants ice cream. Rock, oh rock my baby roll...", tönt es durch die Gassen der Meersburger Altstadt. Wer jetzt noch nicht weiß, wer gemeint ist: Es sind die Baumeister.

Seit 2014 ziehen die etwa 15 jungen Männer während der Fasnet musizierend durch Meersburg, machen Halt in Kneipen und Besenwirtschaften oder bei Freunden daheim. "2013 haben wir am Schmotzigen spontan Musik beim Lehrerwecken gemacht. Dann haben wir beschlossen, dass wir fürs nächste Jahr eine richtige Gruppe machen sollten, weil wir ja alles Musiker sind", blickt Florian Möhrle zurück. Der 20-jährige Meersburger bereichert die kleine Fasnet-Kapelle mit seiner Posaune. Sich als Baumeister zu verkleiden hätten die Jungs beim gemeinsamen Zusammenhocken in einer Kneipe beschlossen. "Am Anfang war es so, dass wir die Knabenmusik-Generation waren und halt ein Freundeskreis, der zusammen gespielt hat", erzählt Möhrle. Daran habe sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. Weil das Studium oder die Ausbildung die Freunde aber im Land verteilt hat, müsse teilweise der ein oder andere Ersatzmusiker aushelfen.

"Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit Musik als Hobby weiterzumachen während dem Studium", findet Tom Hicks. Er spielt Trompete und sieht die Gemeinschaft der Baumeister als etwas ganz Besonderes. "Da hat man immer was, worauf man sich freut, wenn man nach Hause kommt – nämlich mit seinen Freunden Musik zu machen", sagt Hicks.

Haupttermin für die Fasnetkapelle ist das Meersburger Allerlei. Drei Abende lang sorgen die Jungs dort für das musikalische Rahmenprogramm. "Als Baumeister spielen wir seit 2014 beim Allerlei mit. Davor haben wir zwei Jahre mit der Knabenmusik mitgespielt. Daraus ist das dann entstanden", erzählt Möhrle. Einige Musikstücke haben die Jungs direkt übernommen, andere kommen jede Saison neu dazu. "Jeder von uns macht ein bisschen was. Wir haben einige Stücke auch selbst geschrieben", sagt der Posaunist. Dadurch, dass fast alle ein Musik-Abitur in der Tasche haben und zwei Mitglieder ein Musik-Studium absolvieren, ist neben dem Musizieren auch das theoretische Fachwissen vorhanden. "Für manche Lieder gibt es gar keine Noten. Wir machen oft Medleys, die entstehen aus dem Kopf, ganz spontan. Die gibt es nicht aufgeschrieben auf dieser Erde", sagt Möhrle schmunzelnd.

Damit das Programm beim Allerlei nicht nur spontan entsteht, sondern auch professionell abläuft, treffen sich die Baumeister vor dem Allerlei zwei bis drei Mal zum Proben. "Es ist ziemlich schwer, sich zu Treffen, weil wir alle total verstreut sind", erklärt Möhrle. Deswegen sei es stets besonders schön, wenn die Gruppe vollständig ist. "Zum Beispiel am Schmotzigen sind komplett alle da", freut sich der 20-Jährige. Dieser Tag sei für ihn stets das absolute Highlight der Fasnetzeit. "Im Ratskeller abends das Finale zu spielen, auf den Tischen zu stehen und noch einmal alles zu geben ist unbeschreiblich", findet Möhrle.

Mit freudiger Erwartung sieht auch Schlagzeuger Felix Birnbaum diesem Tag entgegen: "Es ist einfach ein ganz besonderes Gefühl, wenn man sich morgens am Schmotzigen um 4 Uhr beim Flo trifft. Dann hat man schon Gänsehaut, wenn man losläuft. Da kommen einigen fast die Tränen, weil es einfach so ein tolles Gefühl ist."

Termine der Musiker

Sonntag, 19. Februar: Narrenmesse um 10 Uhr

SchmotzigerDunschtig, 23. Februar: GanztägigDorffasnet; Hemedglonker um 19 Uhr

Fasnet Mendig, 27. Februar: GanztägigDorffasnet; Umzug durch die Stadt um 14.30 Uhr

Fasnet Dienstag, 28. Februar: Usfegete im Letzten Heller mit Narrenbaumversteigerung um 20 Uhr (lip)