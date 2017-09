vor 1 Stunde Sylvia Floetemeyer Meersburg Ein Weinfest der Premieren

Zeitgleich mit dem Eröffnungstag des Bodensee-Weinfestes hat am Freitag auch die Lese begonnen – so früh wie noch nie. Neu war in diesem Jahr auch der Empfang im Vineum, der nicht nur positiv aufgenommen wurde.