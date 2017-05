Meersburg Droste-Literaturtage zeigen die vielfältigen Einflüsse der Dichterin

In drei spannenden Lesungen bei Droste-Literaturtagen lernen die Besucher die verschiedenen Seiten der Dichterin kennen. So hat Annette Droste-Hülshoff nicht nur verschiedene bekannte Persönlichkeiten beeinflusst, sondern sich auch ausgiebig mit Wein beschäftigt. Schon bald soll ein Porträt der Dichterin einen Platz im Vineum bekommen.

"Indirekt geht es in meinem Buch auch um Mesmer und die Droste", begann Lea Singer ihre Lesung im Veranstaltungssaal des Meersburger Vineums. Damit weckte sie die Neugier des Publikums, denn die Lesung fand zwar anlässlich der Droste-Literaturtage statt, aber die eigentlichen Protagonisten ihres Romans "Die Poesie der Hörigkeit" sind Bühnenbildnerin und Widerstandkämpferin Mopsa Sternheim und der Dichter Gottfried Benn. Um die indirekte Verbindung aufzuklären, bedurfte es daher erst einmal einer Einführung in das Werk und in die Beziehung der Hauptpersonen: 1917 als zwölfjährige lernt Mopsa den Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten Gottfried Benn im Haus ihrer Eltern, einem Millionärshaushalt in einer Brüsseler Villa, kennen. Das intelligente Mädchen nimmt jede Einzelheit des Arztes wahr. Sie registriert seine hängenden Augenlider, prägt sich seinen Geruch ein, ist fasziniert von seiner Stimme und bemerkt das Fehlen eines Eherings. Es entgeht ihr nicht, dass die Mutter ebenso von Benn begeistert ist und dass diese mit Benn flirtet. Ihr Vater Carl hat zu diesem Zeitpunkt schon Affären mit anderen Frauen, je jünger desto besser.

Singer erklärt zwischen den Teilen, in denen sie vorliest, immer wieder die Hintergründe und die historisch belegbaren Fakten und Aktionen ihrer Protagonisten. Sie beschreibt, wie die Affären des Vaters die Familie zerrütten, welche Funktion Benn für die beiden Frauen übernimmt. Er heilt als Arzt nicht nur die Syphilis des Vaters, sondern wird für Mutter und Tochter zu einem "Medizinmann im schamanistischem Sinn", erklärt die Autorin. Hier schlägt sie dann den Bogen zu Franz Anton Mesmer, da Benn sich mit den Theorien des Heilers beschäftigt hat und an die Kraft der Suggestion glaubte. Diese Suggestionskraft in seiner Stimme war dann auch das, was Mopsa an diesem eigentlich hässlichem Mann, in dem sie einen Vaterersatz suchte, so faszinierte. Immer wieder wiederholt sie in Lebenskrisen seine Gedichte, seine Worte, wie ein persönliches Mantra. So trägt sie Benns Gedichte immer mit sich und erhält durch sie innere Stärke

Damit auch das Publikum sich von der Stimme und der Kraft von Benns Worten einen Eindruck machen konnte, wurden drei original Tonbandaufnahmen von Benns sonorer und durchdringender Stimme eingespielt.

Mopsas Leben nimmt immer dramatischere Wendungen. Mit ihrer Mutter emigrierte sie nach Paris. 1943 macht sie einen Drogenentzug in einer französischen Klinik und bereits mit Anfang 50 stirbt sie. Benn ist zu dieser Zeit mit seiner 20-jährigen Geliebten auf Liebesreise in Konstanz. Mit dieser besichtigt er Meersburg, die Kapelle in der Unterstadt und auch die Burg. In dieser Zeit schreibt er das Gedicht "Kann keine Trauer sein". Dieses ist aber nicht der sterbenden Mopsa angedacht, "sondern er schreibt es für das Totenbett der Droste", erklärte Singer und beendete mit dieser Aufklärung der indirekten Verbindung ihre Lesung.

Die Organisatorin der Droste-Literaturtage, Christine Johner, erklärte auf Anfrage, dass sie Lea Singer nicht wegen des Bezugs zu Mesmer und Droste eingeladen habe. "Es wäre ja auf Dauer langweilig, wenn alle Lesungen sich nur auf die Droste beziehen", sagte sie. Sie habe sich für "Die Poesie der Hörigkeit" entschieden, weil es in diesem Roman um eine starke Frau gehe.

Zur Person

Lea Singer ist das Pseudonym von Eva Gesine Baur. Unter diesem Namen veröffentlichte die 1960 in München geborene Kulturhistorikerin und Schriftstellerin einige Romane und Romanbiografien. Weitaus mehr veröffentlichte sie unter ihrem Geburtsnamen: Biografien, Kulturreiseführer, Bücher über Kunst und gastrosophische Bücher wie "Hamlet am Herd". (lko)

Ulrich Pakusch und Anne Simmering: Zarte Töne und derbe Lieder

Eine Biographie über einen bekannten Komponisten gestaltet man am besten musikalisch. Konzertpianist Ulrich Pakusch und Anne Simmering, singende Schauspielerin, arrangierten so einen abwechslungsreichen bunten Abend über das Leben und Wirken von Kurt Weill.

Zu Beginn ist der Veranstaltungssaal des Vineums in völlige Dunkelheit getaucht. Ein zartes Glöckchen erklingt, langsam wird es heller. Simmering liegt auf dem Klavier und schläft, mit Morgenmantel und Schlafanzughose bekleidet. Das Licht geht an, sie singt "Jauchzet, frohlocketdie Tage". "Wach auf du verrotteter Christ", singt Pakusch zur Klavierbegleitung. Nach diesem musikalischen Einstieg begrüßt Simmering das Publikum frech mit "Guten Morgen." Sie erklärt dazu, dass das "Leben Weills vom Morgen bis Abend", also von Geburt bis Tod, dargestellt werden soll, darum der ungewöhnliche Beginn.

Lebendig erzählt die Schauspielerin die Lebensgeschichte Kurt Weills. Geboren als Kantorensohn in Dessau, verdingt er sich mit 19 Jahren selber als Kantor in Berlin. Dort lernt er Bertolt Brecht und seine spätere Frau Lotte Lenya kennen.

Über das Berlin der 1920er-Jahre singt Simmering in atemberaubender Geschwindigkeit keck mit passendem Dialekt: "Was braucht der Berliner, um glücklich zu sein?" Im Wechselspiel von Erzählung und Gesang wird die besondere Liebesgeschichte von Welil und Lenya dargestellt. Auf ihre Art liebten sie sich, betrogen und trennten sich, um später ein zweites Mal zu heiraten.

Nachdem 1933 Weills Bühnenspiel "Der Silbersee" direkt nach der Premiere verboten wird, zieht er nach Paris. Dort inszeniert er "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Brecht, mit Lenya und ihrem derzeitigen Geliebtem dem Tenor Otto Pasetti. Mit Lenya emigriert er später nach Amerika und feiert Erfolge am Broadway. Das Duo intoniert diesen Lebensabschnitt mit englischen und Französischen Liedern, Simmering singt mal zart hohe Töne, imitiert dann mit tiefer Stimme und derben Auftreten die Matrosen auf dem Schiff. Am Ende der rasanten Bühnenshow, lässt sie das Publikum noch mitsingen. Die Zuschauer waren begeistert. Unter ihnen war auch Klaus Kühnemann, Spender des im Vineum stehenden Flügels, der als Dank einen lebenslangen freien Eintritt ins Vineum erhielt. (lko)

Ulrich Gaier: Die Droste und der Wein

Der Vortrag "Annette und der Wein", den der emeritierte Literaturprofessor Ulrich Gaier im Vineum im Rahmen der Droste-Literaturtage hielt, war eher ein Balladenabend. Die Ausführungen zu Annette von Droste-Hülshoff als Meersburger Weinbergbesitzerin, die die knapp 30 Zuhörer vielleicht eher erwarteten, hatte Gaier aber bereits in einer druckfrischen Broschüre fürs Vineum festgehalten, die man dort für 4,50 Euro erwerben kann. Während er dafür vor allem die Briefe auswertete, in denen die Droste ihren Vertrauten stolz über das Rebgut berichtete, das sie 1843 vom Haus Baden ersteigert hatte, konzentrierte sich Gaier nun vor allem auf die Erwähnungen von Wein & Co. in ihrem dichterischen Werk.

Dabei beseelte Gaier die Lust am ausgiebigen Deklamieren von Balladen und Gedichten wie natürlich die Levin Schücking gewidmete "Schenke am See", "Der Graue", "Das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard" oder "Die Stiftung Cappenbergs". In Letzterer geht es um einen Adligen, der seinen Sohn, der lieber Priester werden wollte, aus dynastischen Gründen verheiratet. Letztlich trifft den lästerlichen alten Cappenberg der Schlag, "Burgunderblut fließt über'n Stein", und den so frevelhaft vergossenen Rebensaft setzt die Dichterin in Kontrast zum "reinen Wein, der Christi Blut" im benachbarten Kloster.

Der Wein als Teil der Eucharistie beschäftigt die katholische Droste wiederholt, aber ebenso interessieren sie, ganz weltlich, die Auswirkungen der Trunksucht. So berichtet sie in ihren "Bildern aus Westfalen" von den Paderbörnern, die den letzten Groschen versaufen. Und auch Friedrich Mergel, der fiktive Protagonist ihrer "Judenbuche", die im "Paderbörnschen" spielt, hat ein Problem mit dem Branntwein, der die Familie und den Besitz ruiniere. Ironischerweise ist es das Geld für "Die Judenbuche" von ihrem Verleger Cotta, das es der Droste erlaubt, das "Fürstenhäusle" nebst Weinbergen zu erwerben. Sie zahlt dafür 400 Reichstaler, "umgerechnet etwa 3000 Euro", wie Gaier in der Broschüre schreibt. Das Honorar, ihr erstes, hat sie zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht erhalten. Für den Kauf muss sie erst einmal ihr Erspartes zusammenkratzen und sogar noch einen Kredit bei ihrem Bruder Werner aufnehmen. Wenn das die Honoratioren wüssten, die die Auktion verlassen, als sie hören, dass die Droste mitbietet, halten sie diese und ihre Mutter doch für "halbe Millionärinnen". Die Frage, wer diese Honoratioren waren, beantwortet Gaier: "Sie gehörten der heute noch so genannten Ehrbaren Gesellschaft der 101 Bürger von Meersburg an." Den 101ern und ihren Trinkritualen ist im Vineum ein eigener Raum gewidmet, der Droste nicht. Ihre Gedenkstätte ist das "Fürstenhäusle", immer noch umgeben von Reben, die heute dem Staatsweingut gehören. Doch demnächst soll laut Kulturchefin Christine Johner im Vineum, gegenüber dem Mesmer-Konterfei, auch ein Porträt der Droste aufgehängt werden, mit Blickrichtung aufs "Fürstenhäusle". (flo)