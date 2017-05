Meersburg Droste-Literaturtage: Es wird literarisch in jeder Form

Die Droste-Literaturtage warten mit acht Veranstaltungen auf, dabei gibt es Poetry-Slam zum Anfang und ein Konzert sowie Live-Mitmach-Hörspiel zum Schluss. Ein Vorgeschmack auf das nächste Jahr, wenn es gleich mehrere festliche Anlässe zu feiern gibt.

Mit acht Veranstaltungen warten die Droste-Literaturtage in Meersburg ab Christi Himmelfahrt auf: Von Literatur bis Musik über Poetry-Slam bis zu einer Führung. In der Zeit von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. Mai wird es literarisch, kulturell und kunstvoll in Meersburg. Das Literaturfestival geht auf den 100. Todestag der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff im Jahr 1948 zurück, seitdem geht es in Lesungen, Vorträgen und Konzerten um deutsche Dichter und Kulturschaffende mit weiblichem Bezug.

"Mir ist wichtig, dass verschiedene Kunstformen mit Sprache und Literatur während der Droste-Literaturtage zu Gehör kommen", sagt Christine Johner, Abteilungsleiterin für Kultur und Museum der Stadt Meersburg. Sie hat das Programm zusammengestellt und ist dafür ständig auf der Suche nach Künstlern sowie Themen. Sie war es auch, die vor drei Jahren den Poetry-Slam angeregt hat. Zum dritten Mal eröffnet die Droste-Literaturtage eine Erinnerung an den Wettstreit, den die Dichterin einst mit dem Meersburger Bibliothekar Levin Schücking ausfocht: Die Dichterin schuf dabei innerhalb nur weniger Wochen einen ganzen Band voller Gedichte. "Das war eine legendäre Wette und der Poetry-Slam als moderner Dichterwettstreit passt hervorragend dazu", sagt Johner.

Programm der Droste-Literaturtage Poetry-Slam zur Eröffnung: Zum dritten Mal slammen junge Poeten zum Auftakt am Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr im Renaissancesaal der Burg Meersburg um die Gunst des Publikums. Unter dem Titel "Wenn ich an einem schönen Tag" wird Lillemor Kausch aus St. Gallen moderieren. Die Teilnehmer sind: Meike Harms (München), Lisa Marie Seyran (Stuttgart), Rhea Segeler (Winterthur), Kaleb Erdmann (Frankfurt), Friedrich Herrmann (Jena), Alex Simm (Konstanz). Der Eintritt kostet 6 Euro.

Zum dritten Mal slammen junge Poeten zum Auftakt am Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr im Renaissancesaal der Burg Meersburg um die Gunst des Publikums. Unter dem Titel "Wenn ich an einem schönen Tag" wird Lillemor Kausch aus St. Gallen moderieren. Die Teilnehmer sind: Meike Harms (München), Lisa Marie Seyran (Stuttgart), Rhea Segeler (Winterthur), Kaleb Erdmann (Frankfurt), Friedrich Herrmann (Jena), Alex Simm (Konstanz). Der Eintritt kostet 6 Euro. Annette und der Wein: Der Konstanzer Literaturwissenschaftler und emeritierte Professor Ulrich Gaier schlägt am Freitag, 26. Mai, 17.30 Uhr im Vineum Bodensee eine Brücke zwischen zwei prägenden Themen der Stadt, Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und dem Wein. Dabei hat er Briefe und Schriften von ihr gewälzt. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Der Konstanzer Literaturwissenschaftler und emeritierte Professor Ulrich Gaier schlägt am Freitag, 26. Mai, 17.30 Uhr im Vineum Bodensee eine Brücke zwischen zwei prägenden Themen der Stadt, Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und dem Wein. Dabei hat er Briefe und Schriften von ihr gewälzt. Der Eintritt kostet 6 Euro. Liebe zu einem großen Dichter: Lea Singer stellt am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr im Vineum Bodensee ihren neuen Roman "Die Poesie der Hörigkeit" vor. Darin geht es um die zerstörende Liebe der jungen Mopsa Sternheim zum Dichter Gottfried Benn. Singer erzählt von einer Jugend zwischen Krieg und Frieden, Bodensee und Berlin, Morphiumsucht und Liebesfluchten. Dabei sucht ihre Protagonistin beim Dichter Benn das, was ihr in ihrer Familie fehlt: Halt und Verlässlichkeit. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Lea Singer stellt am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr im Vineum Bodensee ihren neuen Roman "Die Poesie der Hörigkeit" vor. Darin geht es um die zerstörende Liebe der jungen Mopsa Sternheim zum Dichter Gottfried Benn. Singer erzählt von einer Jugend zwischen Krieg und Frieden, Bodensee und Berlin, Morphiumsucht und Liebesfluchten. Dabei sucht ihre Protagonistin beim Dichter Benn das, was ihr in ihrer Familie fehlt: Halt und Verlässlichkeit. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Eine musikalische Biografie: Anne Simmering (Sprache und Gesang) und Ulrich Pakusch (Klavier) gestalten am Samstag, 27. Mai, 20 Uhr im Vineum Bodensee eine musikalische Biografie über Kurt Weill. Der Komponist wird häufig in Verbindung mit Brecht genannt, weil er seine Dreigroschenoper umsetze. Dabei interpretierten auch große Stars wie Louis Armstrong oder Frank Sinatra seine Songs und er komponierte auch für den Broadway New York. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Anne Simmering (Sprache und Gesang) und Ulrich Pakusch (Klavier) gestalten am Samstag, 27. Mai, 20 Uhr im Vineum Bodensee eine musikalische Biografie über Kurt Weill. Der Komponist wird häufig in Verbindung mit Brecht genannt, weil er seine Dreigroschenoper umsetze. Dabei interpretierten auch große Stars wie Louis Armstrong oder Frank Sinatra seine Songs und er komponierte auch für den Broadway New York. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Musiktheater für Kinder: „Die zauberhafte Welt des Herr Alexander“ verspricht am Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr im Vineum Bodensee ein Sitzkissenkonzert rund um den berühmtesten Zauberkünstler des 19. Jahrhunderts. Im Rahmen des Bodenseefestivals und der Internationalen Schlosskonzerte erzählen der Berliner Schauspieler Frank Dukowski und das Pindakaas Saxophon Quartett seine Geschichte, dabei erklingt klassische wie moderne Musik. Das Musiktheater ist für Kinder ab einem Alter von sechs Jahren ausgelegt. Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 15 Euro.

„Die zauberhafte Welt des Herr Alexander“ verspricht am Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr im Vineum Bodensee ein Sitzkissenkonzert rund um den berühmtesten Zauberkünstler des 19. Jahrhunderts. Im Rahmen des Bodenseefestivals und der Internationalen Schlosskonzerte erzählen der Berliner Schauspieler Frank Dukowski und das Pindakaas Saxophon Quartett seine Geschichte, dabei erklingt klassische wie moderne Musik. Das Musiktheater ist für Kinder ab einem Alter von sechs Jahren ausgelegt. Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 15 Euro. Auf den Spuren der Droste: Mit einer Führung wird am Sonntag, 28. Mai, 12.30 Uhr aufgezeigt, wie das Leben von Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg aussah, dabei sind Gedichte und Texte an ihrem Entstehungsort zu hören. Die Führung erlaubt auch einen Eindruck davon, wie der Alltag vor 170 Jahren in Meersburg generell war. Treffpunkt ist bei Meersburg Tourismus in der Kirchstraße 4, die Teilnahme kostet 5 Euro.

Mit einer Führung wird am Sonntag, 28. Mai, 12.30 Uhr aufgezeigt, wie das Leben von Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg aussah, dabei sind Gedichte und Texte an ihrem Entstehungsort zu hören. Die Führung erlaubt auch einen Eindruck davon, wie der Alltag vor 170 Jahren in Meersburg generell war. Treffpunkt ist bei Meersburg Tourismus in der Kirchstraße 4, die Teilnahme kostet 5 Euro. Musikalische Reise in die USA: Das Pindakaas Saxophon Quartett kombiniert Barockmusik und Klassik, Tango Nuevo sowie Jazz. Im Spiegelsaal des Neuen Schloss' Meersburg zeigen sie am Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr im Rahmen des Bodenseefestivals und der Internationalen Schlosskonzerte ihr Programm "America!". Amerikanische Klassiker wie Samuel Barbers „Adagio for strings“, Antonin Dvoráks Largo aus der Symphonie Nr. 5 „Aus der neuen Welt“ oder Chick Coreas „Children’s Songs“ erklingen dabei ebenso wie die zeitgenössische „North American Suite“. Das Quartett spielt seit 30 Jahren zusammen, es wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Name Pindakaas bedeutet aus dem Niederländischen übersetzt übrigens Erdnussbutter. Eintritt kostet 27 Euro, ermäßigt 25 Euro.

Das Pindakaas Saxophon Quartett kombiniert Barockmusik und Klassik, Tango Nuevo sowie Jazz. Im Spiegelsaal des Neuen Schloss' Meersburg zeigen sie am Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr im Rahmen des Bodenseefestivals und der Internationalen Schlosskonzerte ihr Programm "America!". Amerikanische Klassiker wie Samuel Barbers „Adagio for strings“, Antonin Dvoráks Largo aus der Symphonie Nr. 5 „Aus der neuen Welt“ oder Chick Coreas „Children’s Songs“ erklingen dabei ebenso wie die zeitgenössische „North American Suite“. Das Quartett spielt seit 30 Jahren zusammen, es wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Name Pindakaas bedeutet aus dem Niederländischen übersetzt übrigens Erdnussbutter. Eintritt kostet 27 Euro, ermäßigt 25 Euro. Improvisiertes Hörspiel: Die "Salem Apes" nehmen am Sonntag, 28. Mai, 20 Uhr ein gemeinsames Hörspiel mit dem Publikum auf. Geschichte, Figuren und Dialoge werden frei improvisiert – dabei sind sowohl Ideen also auch Geräusche der Zuschauer gefragt. Die gemeinsame Produktion kann später online heruntergeladen werden. "Salem Apes" ist das Improvisationstheater, das Jonathan Skawski mit seiner Frau Anna und Freunden betreibt. Es ist Teil seiner Aktion "12 in 12", bei dem er 2017 jeden Monat ein neues Programm präsentiert. Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Weiterer Höhepunkt ist der Vortrag von Dr. Ulrich Gaier. Der emeritierte Professor für Neuere Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft wird sich am Freitag, 26. Mai, mit dem Zusammenhang von Annette von Droste-Hülshoff und Wein beschäftigen. "Sie war da schon involviert", sagt Johner dazu. Außerdem locken zwei Konzerte: „Die zauberhafte Welt des Herrn Alexander“ ist ein Sitzkissenkonzert für Kinder, abends nimmt das "Pindakaas Saxophon Quartett" seine Zuhörer musikalisch mit nach Amerika. Schlusspunkt der diesjährigen Literaturtage ist ein improvisiertes Live-Hörspiel, das einmal mehr das Wort als zentrales Thema mit dem Hören verbindet.

Der Zeitrahmen ist übrigens fest: Beginn ist inzwischen traditionell an Christi Himmelfahrt, das Literaturfestival dauert dann vier Tage. Im nächsten Jahr könnten aber mehr Programmpunkte anstehen, denn dann gibt es gleich mehrere feierliche Anlässe: Der 170. Todestag von Annette von Droste-Hülshoff, der 70. Jahrestag der Literaturtage sowie der 20. Droste-Literaturpreis.

Karten sind erhältlich bei der Gästeinformation (Telefon 0 75 32/44 04 00, E-Mail: info@meersburg.de) oder dem Vineum Bodensee (Telefon 0 75 32/44 02 60 oder 0 75 32/4 40 26 32, E-Mail: info@vineum-bodensee.de).

Der SÜDKURIER verlost viermal zwei Karten für das Kammerkonzert mit dem Pindakaas Saxophon Quartett am Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr im Spiegelsaal Neues Schloss Meersburg.

Unter Telefon 0 13 79/37 05 00 46 kann man bis Mittwoch, 24. März, 15 Uhr, Namen und Adresse und das Lösungswort „Pandakaas“ angeben. Der Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent. Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.