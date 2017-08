Meersburg Drei Alphörner bereiten in der Meersburger Schlosskirche einen besonderen Hörgenuss

Drei Alphörner bereiten in der Meersburger Schlosskirche einen besonderen Hörgenuss

Viel beklatschtes "Jubiläumskonzert" des Bodensee-Alphorntrios

Was aus einem Alphorn alles für Töne herausgeholt werden können, das hat das 2002 gegründete Bodensee-Alphorntrio in der evangelischen Schlosskirche eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Anlässlich des fünfzehnjährigen Bestehens des Trios hatte die evangelische Kirchengemeinde hier zum Jubiläumskonzert geladen. In der voll besetzten Kirche wurde die Spielfreude der drei Musiker immer wieder offenkundig, die den Auftritt zu einem besonderen Hörgenuss werden ließen.

Die Musiker spielten nicht nur auf einem Alphorn in F von Alfons Neumann oder einem "AlpFlyingHorn" von Roger Zanetti, einem exklusiven ausschiebbaren Carbon-Alphorn, sondern auch auf Bücheln, die einem 3D-Drucker entstammten. Los ging’s mit einer Alphorn-Fanfare, gefolgt von der traditionellen Weise „Am Dorfrand“, bevor der „Berglar Ruef“ mit Kuhglocken untermalt wurde, damit, wie es der durchs Programm führende Walter Ruf erläuterte, „sich die Gäste wie in den Bergen fühlen, bei sattem grün und blauem Himmel“. Moderne Blues Rhythmen charakterisierten den „D-Tal-Blues“, angelehnt an den Bolero von Ravel war „Alpolereo“, eher alphornunüblich war der „Latin Jazz“, während beim üblicherweise nur von Dixieland-Bands gespielten „Tiger Rag“ Ragtime angesagt war.

Überrascht zeigten sich viele Zuhörer, als Ruf erläuterte, dass das Alphorn aufgrund seiner Anblastechnik instrumentenkundlich zu den Blechblasinstrumenten gehöre, obwohl es traditionell überwiegend aus Holz gefertigt werde. Das Alphorn besitze weder Klappen, Züge noch Ventile und sei daher in Bezug auf die zu spielenden Töne auf die Naturtonreihe beschränkt. „Maximal zwölf bis sechzehn Töne holen wir aus dem Alphorn heraus“, sagte Ruf. Und das mit Bravour: Nach den Zugaben „Alphornzauber“, einer flotten Alphornpolka, und der traditionellen Weise „Allgäuer Hiertenruef Nr. 2“ bedankte sich das Publikum ob des Gebotenen beim Trio mit lang anhaltendem Applaus.