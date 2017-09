Meersburg Doppelte Premiere: Neuer Bürgermeister und neue Bodensee-Weinprinzessin begrüßen

Das 43. Bodensee-Weinfest, das drei Tage lang zehntausende auf den Meersburger Schlossplatz und in die Vorburggasse locken wird, ist eröffnet.

Charmant eingerahmt von der Badischen Weinprinzessin Katharina Kammerer aus Stetten und der vor wenigen Tagen gewählten Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Maegerle aus Hagnau eröffnete der neue Meersburger Bürgermeister Roland Scherer gestern auf dem sonnenbeschienenen vollen Meersburger Schlossplatz das 43. Bodensee-Weinfest.



Herzlich dankte er Iris Müller und ihrem Team von Meersburg Tourismus für die Organisation, "denn das macht man nicht in zwei Wochen", wie Scherer sagte, der auch den anderen beim Weinfest mitarbeitenden Abteilungen der Stadt dankte. Unter Applaus begrüßte er auch die bereits am ersten Abend aus Österreich und der Schweiz angereisten Weinfestbesuchern. Fabian Dimmeler, Bereichsvorsitzender des Weinbauverbandes, wünschte diesem Bereichsweinfest der Badischen Bodenseewinzer, das bis zum Sonntagabend zehntausende Besucher anlocken wird, gutes Gelingen. Souverän meisterte Stephanie Maegerle ihren ersten Auftritt auf so großer Bühne und bemerkte in ihrer Rede schmunzelnd, dass sie ja schon mal vor 18 Jahren auf dieser Weinfestbühne stand – als kleines Trachtenmädchen. Damals noch mit Kuscheltier zum Festhalten, anstatt mit Weinglas.