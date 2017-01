Meersburg Diskussion über Festhalle

Die Gemeinderäte haken wegen der Vereinsnutzung nach. Die Tourismuschefin hatte bereits in einer früheren Sitzung über die Nutzung der Halle berichtet.

Eine kleine Diskussion um die Nutzung der Festhalle im Sommertal entspann sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, nachdem Tourismuschefin Iris Müller über deren Belegung durch die Tanzsportfreunde Meersburg berichtet hatte. Insgesamt über 200 Personen trainierten dort viermal die Woche. Der Sonntag sei Haupttrainingstag, und da die Tänzer einen bestimmten Bodenbelag bräuchten, gebe es für diesen Tag keine räumliche Alternative. Doch wenn der Stadt für einen Sonntag eine Anfrage für eine Mietung der Halle vorliege, dann gebe sie den Tanzsportfreunden rechtzeitig Bescheid. Für 2017 gebe es bisher entsprechende Anfragen für drei Sonntage. Der Gemeinderat, betonte Müller, habe bei der Festlegung der neuen Benutzungs- und Entgeltverordnung im Sommer 2016 ja unterstrichen, "Nutzung von Vereinen geht vor Vermietung".

Markus Waibel (FW) meinte, das finde er auch prinzipiell gut. "Doch wenn wir mit der Halle Geld verdienen können, dann sollten wir das auch tun." Müller sagte, bisher habe es keine Überschneidungsprobleme gegeben. Waibel hakte daraufhin nach, wie das denn mit dem Entgelt geregelt sei, wenn ein Verein mehrmals die Woche die Halle nutze. Müller sagte, das falle unter die Kategorie Sport. Monika Biemann (Umweltgruppe) zeigte sich "verblüfft" über die "überproportionale Nutzung der Halle" durch die Tanzsportfreunde "Was bleibt denn dann für die anderen Vereine übrig?", fragte sie.

Martin Brugger (CDU) warf ein, ob man die Halle lieber leer stehen lassen solle, was Julia Naeßl-Doms (CDU) veranlasste, nach der sonstigen Belegung zu fragen. Es gebe keine Anfragen von anderen Vereinen, so Müller. Bürgermeister Martin Brütsch wunderte sich: Keiner habe je gefragt, wie oft ein Verein, etwa der Turn- und Sportverein (TuS), die benachbarte Sporthalle nutze. Er sei auch überrascht über die Aussage, dass die gewerbliche Vermietung Vorrang haben solle. "Wenn die Festhalle von Vereinen genutzt wird, sind wir doch froh!" Im Übrigen täten das auch Vereine wie der TuS und der Fanfarenzug. Biemann meinte: "Wenn auch andere Vereine drin sind, ist es okay."