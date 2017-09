Meersburg Die neue Bodensee-Weinprinzessin heißt Stephanie Megerle

Die Hagnauerin vertritt erstmals alle drei deutschen Weinbauverbände am Bodensee aus Baden, Bayern und Württemberg.

Die neue Bodensee-Weinprinzessin heißt Stephanie Megerle (21) und kommt aus Hagnau – wie ihre Vorgängerin Stephanie Staneker, die die bislang längste Amtszeit absolvieren durfte. Ein Novum war es zugleich, dass alle drei deutschen Weinbauverbände – Baden, Bayern und Württemberg – an der Wahl beteiligt waren und jeweils eine Kandidatin gestellt hatten. Die Entscheidung fiel dem Gremium nicht leicht zwischen drei hochkompetenten Bewerberinnen, die sich ein ganz knappes Rennen lieferten. Die neue Bodensee-Weinprinzessin ist in einem Hagnauer Winzerbetrieb aufgewachsen, absolviert ein duales Studium Betriebswirtschaft und Freizeitwirtschaft an der Hochschule Ravensburg und ist derzeit an einem Erlebnisbauernhof im Schwarzwald tätig.