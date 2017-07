Meersburg Die Sebastianskapelle in Riedetsweiler hat ihren Salvator Mundi wieder

Die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der wieder aufgebauten Kapelle haben die Beteiligten genutzt, um einer Replik der Holzfigur des Salvator Mundi ihren angestammten Platz in einer Nische zukommen zu lassen.

Meersburg – In einem Festgottesdienst zum 25. Jubiläum der Sebastianskapelle wurde auch die Rückkehr des Salvator Mundi nach Riedetsweiler gefeiert. Es handelt sich dabei um eine Replik des Holzbildhauers Hans-Georg Benz nach dem Original von 1625 von David Zürn. Welche Bedeutung die Rückkehr der Figur des Erlösers für Riedetsweiler hat, beleuchteten die Hauptredner aus unterschiedlicher Sicht. Pfarrer Matthias Schneider sprach im voll besetzten Festzelt über die religiöse Bedeutung des segnenden Heilands, Kultursamtsleiterin Christine Johner betrachtete die kulturelle Seite und Georg Dreher erzählte aus dem Blickwinkel eines Zeitzeugen.

Schneider zog den Vergleich von Salvator Mundi zu Atlas. In seiner gewohnt humorigen Art wies er darauf hin, dass er damit weder das in der Schule verwendete Kartenmaterial, noch den von Hausfrauen verwendeten feinen Stoff meine. Gleichsam dem Atlas aus der griechischen Mythologie, der die Lasten der Welt auf seinen Schultern trägt, nimmt der Erlöser der Welt, so die Übersetzung von Salvator Mundi, die Lasten stellvertretend auf sich. "Kommt alle zu mir, die ihr Lasten tragt, ich werde euch Ruhe verschaffen", erklärte Schneider die Botschaft der lebensgroßen Figur.

Vom "fragil ausgearbeiteten Faltenwurf und den Verzierungen des Bartes" der Originalskulptur aus der bekannten, oberschwäbischen Holzschnitzerfamilie Zürn berichtete Johner. Den Auftrag, eine genaue Replik herzustellen, bekam der in Owingen lebende Holzbildhauer Hans-Georg Benz. "Eine richtige Entscheidung", wie Johner betonte. So habe der Künstler 100 Prozent seiner Handwerkskunst in die Figur aus Lindenholz gesteckt. Bis zur Schmerzgrenze habe er gearbeitet und "etwas Neues, Beseeltes ist entstanden" lobte die Amtsleiterin.

Im lockeren Interview befragte Bürgermeister Robert Scherer Georg Dreher zur Geschichte der kleinen Kapelle und ihrer wertvollen Statue. Dreher erzählte, wie er als fünfjähriger in der Ruine der baufälligen Kirche gespielt habe. Ein Abenteuerspielplatz sei es damals für ihn gewesen, die Figur habe er zwar gesehen, aber als Kind deren Wert nicht erkannt. Ein goldenes Amulett, das er damals bei den Abrissarbeiten gefunden habe, hätte er gerne behalten, doch ein städtischer Angestellter habe es ihm abgenommen und ihn mit nutzlosen Vorkriegsgeld aus dem Opferstock abgespeist. Der originale Salvator Mundi sei dann vom Dachboden der Kapelle zum Restaurator nach Überlingen gekommen und habe anschließend lange Zeit im Meersburger Archiv gelegen, bis die Skulptur für einige Jahre den Bürgern öffentlich im Ratsaal zugänglich war. Nachdem die Statue leihweise in einer Ausstellung in Bad Waldsee stand, durfte sie aufgrund "der schlechten Luft", wie der damalige Konservator urteilte, nicht zurück in den Ratsaal. Seitdem steht die Erlöserfigur wieder im Stadtarchiv. Scherer versprach in Zusammenarbeit mit Johner und dem Gemeinderat, "einen klimatisch gut geeigneten Ort" zu suchen, an dem die Originalfigur der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden kann.

Sebastianskapelle

450 Jahre alt war die historische Kapelle, die 1964 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. 1965 entschied der Gemeinderat, ein größeres Grundstück zu kaufen, um die Kirche an einem anderen Standort wieder aufzubauen. 15 Jahre lang passierte nichts, das Grundstück wurde wieder verkauft. Die Kirche sollte wieder am ursprünglichen Standort aufgebaut werden. Anlässlich des 90. Geburtstages vom Ehrenbürger Prälat Schuh hatte man einen festen Termin, zu dem der Bau abgeschlossen sein sollte. Bürger, Handwerker und städtischer Bauhof sorgten für die rechtzeitige Fertigstellung. Die Gesellschaft der 101 Bürger stiftete die Fenster. Die historische, 55 Kilo schwere Glocke wurde im Bauhof gefunden. Wenn sie läutet, schwingt der Turm sichtbar mit. Die gut 1,70 Meter hohe Salavator-Mundi-Figur ist eine Replik. (lko)