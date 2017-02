Meersburg Die Musical Kids überzeugen mit ihrer Revue im Augustinum

Die Nachwuchstalente der Musical Pop Dance Academy entführen die Zuschauer in die bunte Welt der Musicals

Meersburg – Kleine Stars ganz groß, "Kids on stage" hieß es im Meersburger Augustinum. Rund 80 Nachwuchstalente der Musical Pop Dance Academy haben unter der Leitung von Jeannette-Yvonne Munère mit der "Musical Kids Revue" eine rasante Show auf die Bühne gebracht. Da sich die großen Musicaldarbietungen der Academy mit mehrtägigen Proben und Auftritten für die jüngsten Teilnehmer in den vergangenen Jahren als zu anstrengend erwiesen, entschloss sich Munère, dem Nachwuchs Raum für eine eigene Revue zu geben. Heraus kam eine supercalifragilisticexpialigetische Darbietung – um es gleich mit Mary Poppins Worten vorwegzunehmen. Das Kindermädchen mit den magischen Kräften hätte exakt diesen Ausdruck gewählt, um die grandiose Vorstellung der Musical Kids zu beschreiben.

Gleich zu Beginn bezauberte Liane Genenz als Mary Poppins neben den beiden selbstbewussten Knirpsen Jane (Greta Gille) und Michael Banks (Indira Kneitinger). Mit temporeichen Tanzeinlagen, coolen Bewegungselementen und enormem Rhythmusgefühl sorgten die "Funky Kids" für gute Laune. Ganz nebenbei vermittelten sie dem lautstark applaudierenden Publikum: Hip Hop ist Lebensstil, Kultur, Kult. Breakdancer und diverse Showgruppen sprühten ebenfalls vor Energie, wobei die etwas älteren Schüler das Thema Mobbing ausdrucksstark in Eminems "Lost Yourself" angingen.

Gänsehaut erzeugten die Gesangsbeiträge der erst neunjährigen Schülerinnen Anna Heigle ("Happy End"), Lena Wagner ("I'm here") und Bianca Fuchs ("Revolting Children"). Mit einer altersgerechten Choreografie tauchte das Kinderballett in die geheimnisvolle Welt von Hogwarts zum Originalsoundtrack von "Harry Potter and the Order of the Phoenix" ein. Beeindruckend auch Fabio Kopf, der im Musical "Tanz der Vampire" in Gestalt des Professors Abronsius auf Wahrheit pochte. Auch die Musicals Mathilda, Dracula, Rocky und Fame wurden zauberhaft interpretiert und vom Publikum im voll besetzten Augustinum gefeiert.

Unterstützt wurden die Kids von älteren Schülern der Musical Pop Dance Academy, die schon reichlich Erfahrungen bei Auftritten sammeln konnten und dieses Wissen gern an den Nachwuchs weitergaben. In "I'm in love with a monster" demonstrierten Tamay Tanc, Fabio Kikaj und die Showgruppe J, wie eine perfekte Performance in späteren Jahren aussehen könnte. Dass hier vor allem der Spaß am Tanzen und an der Bewegung im Vordergrund stehen, war bei der Vorstellung im Augustinum deutlich spürbar. Besonders erwähnenswert sind auch die von Silke Specker, Elke Meyerhöfer und Susanne Liebold fantasievoll gestalteten Kostüme, die den Auftritten Authentizität verliehen.

Nach diesem Appetitanreger darf man gespannt sein, was die Eleven bei der Musical Revue VIII am 25. und 26. März im Überlinger Kursaal auf die Beine stellen. Die Messlatte liegt, dank der Kids, immens hoch. Kein Wunder: Jeannette-Yvonne Munère stand schon während ihrer klassischen Ausbildung häufig auf der Bühne. Ein Amerikaaufenthalt führte sie zum Musical, heute fühlt sie sich in dieser Sparte zuhause.

Die Musical Pop Dance Academy Überlingen bietet eine qualifizierte Ausbildung in den Sparten Gesang, Tanz und Schauspiel. Neben dem Unterricht sammeln die Schüler Bühnenerfahrung bei diversen Auftritten und Wettbewerben. Teilnehmen können Kinder ab drei Jahren, Teenies und Erwachsene Das Angebot der Schule ist für Anfänger und Fortgeschrittene sowie zur Vorbereitung auf ein Studium an einer Musical- oder Popakademie gedacht. Die nächste Musical-Revue findet am 25. und 26. März im Überlinger Kursaal statt. (mkl)

