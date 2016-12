Meersburg/Stockach Der dritte Bewerber zum Meersburger Bürgermeister heißt Alexander Schmidt

Der 48-jährige Maschinenbautechniker mit Verwaltungsausbildung gab seine Kandidatur am 23. Dezember bekannt, die Bewerbungsfrist endet nach Weihnachten, am 27. Dezember. Er ist Mitglied der Bündnisgrünen und Gemeinderat in Stockach.

Es gibt einen weiteren Bewerber um das Amt des Meersburger Bürgermeisters. Kurz vor Schluss der Bewerbungsfrist, sie endet am 27. Dezember, gab einen Tag vor Heiligabend der 48-jährige Alexander Schmidt aus Stockach seine Kandidatur bekannt. Damit ist er der dritte Kandidat nach Amtsinhaber Martin Brütsch und dessen erstem Herausforderer Robert Scherer, dem derzeitigen Bauamtsleiter der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen.

Er habe seine Bewerbung fristgerecht eingereicht, schreibt Alexander Schmidt in seiner Pressemitteilung vom gestrigen Tage und erklärt: "Damit starte ich nun meinen Wahlkampf, mit dem Ziel den Bürgerinnen und Bürgern von Meersburg, sowie den Ortsteilen, eine sinnvolle Alternative zum bisherigen Bewerberfeld anbieten zu können."

Auf die Frage, weshalb er seine Bewerbung erst so spät abgegeben habe, antwortet Schmidt am Telefon: "Das ist schnell und einfach erklärt – ich erhebe den Anspruch, ab der Kandidatur rund um die Uhr erreichbar zu sein für alles, was mit dem Wahlkampf zu tun hat." Und seit dem 23. Dezember, 10 Uhr, sei er nun in Urlaub, zuvor habe er noch "jede Menge beruflich zu tun gehabt". Die Internetadresse in seiner Pressemitteilung (www.waehlschmidt.de) ist aber noch tot. "Die Homepage steht noch nicht", erklärt er, "eigentlich wollte ich schon am 26./27. loslegen, aber ich musste die Hauptaktion jetzt auf den Jahreswechsel verschieben."

"Als ausgebildeter Maschinenbautechniker und Technischer Betriebswirt, bin ich aktuell als Vertriebsleiter im Maschinenbau und als Stadtrat in Stockach tätig", schreibt Schmidt weiter. "Meinen Entschluss, Bürgermeister von Meersburg werden zu wollen, fasste ich schon vor mehreren Jahren und bereite mich seitdem berufsbegleitend sehr intensiv auf diese herausragende, ehrenvolle Aufgabe vor – eine Aufgabe, die für mich eher einer Berufung als einer Tätigkeit gleichkommt!"

Seit 2014 sitzt Schmidt im Stockacher Gemeinderat, er ist eines der vier bündnisgrünen Mitglieder des Gremiums. In seiner Pressemitteilung erwähnte er nicht, dass er seit 2006 Mitglied der Partei ist. Auf Nachfrage am Telefon erläuterte er: "Ich trete unabhängig an."

Die Idee, in Meersburg Bürgermeister werden zu wollen, ist nach Schmidts Angaben indes noch älter. Bereits 2004 habe er sich erstmals mit dem Gedanken befasst, sagt er. Damals habe er sich aber von der fachlichen Qualifikation her als noch nicht geeignet angesehen. Dass dann 2009 schon wieder Wahlen waren, das sei für ihn zu früh gekommen. "Da war ich noch nicht so weit", sagt Schmidt und meint: "Heute bin ich besten gerüstet!" Sein Zungenschlag ist unüberhörbar schwäbisch. Was sich aus seinem Lebenslauf erklärt. Denn Schmidt ist zwar eigenem Bekunden nach am 7. April 1968 im Meersburger Krankenhaus geboren und verbrachte seine Kindheitsjahre in Markdorf, wo er die erste und zweite Klasse der Grundschule besucht habe. Dann seien seine Eltern aber nach Stuttgart gezogen. "Und als Kind wird man da ja mit verschleppt, ob man will oder nicht." Bis 2014 habe er in der Landeshauptstadt gelebt, "den Bezug zum See habe ich aber nie verloren".

In Stuttgart absolvierte er auch die Mittlere Reife und danach habe er die "klassische Ausbildung im Maschinenbau" absolviert, erläutert er am Telefon weiter. Eine dreijährige Lehre? "Ja." Später habe er sich weitergebildet und auch den Betriebswirt gemacht. Aktuell arbeitet er bei der weltweit agierenden japanischen Messtechnik-Firma "Mitutoyo" als Vertriebsleiter, er ist für deren Niederlassung in Ludwigsburg tätig und arbeitet im Außendienst – seit seinem Umzug nach Stockach 2014 von dort aus.

Mit jener "Vorbereitung für den Bürgermeister" habe er 2013 konkret begonnen. Wörtlich schreibt Schmidt in seiner Pressemitteilung: "In meinen mehrjährigen Besuchen an den Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg erwarb ich jeweils die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst. Mit zusätzlich über 40 Fortbildungsmaßnahmen zur selben Zeit besitze ich nun ein fundiertes und vor allem umfangreiches Verwaltungswissen." Durch sein Amt als Stadtrat von Stockach, meint er, verfüge er darüber hinaus über mehrere Jahre Praxis mit der Arbeit im Gemeinderat und der engen Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Außerdem sei er Mitglied des städtischen Bau- und Planungsausschusses, der Verwaltungsgemeinschaft Stockach, sowie des Aufsichtsrates der Stadtwerke Stockach. "Alles in allem: eine ideale Qualifikation für das Amt des Bürgermeisters", ist er überzeugt.

Auf Nachfrage erläutert er dazu, dass er 2013 ein Jahr lang an der "bayerischen Verwaltungsschule" gewesen sei und sich da den "Grundstock in Verfassungs-, Verwaltungs- und Kommunalrecht" angeeignet habe. Anschließend habe er ab September 2014 an der Fachhochschule Kehl und ab Oktober 2015 an jener in Ludwigsburg gelernt.

Zusätzlich zu diesen Verwaltungsausbildungen neben der Arbeit verweist er auf seinen beruflichen Hintergrund. In der Pressemitteilung schreibt er dazu: "Hinzu kommen noch meine wertvollen Erfahrungen aus der freien Wirtschaft, die meiner Arbeit die notwendige Durchsetzungskraft und Kreativität für erfolgreiche Lösungen gibt." Und: "Ich sehe mich daher für die Arbeit eines Bürgermeisters bestens gerüstet. Einen Bürgermeister, der sich als "Dienstleister" für seine Stadt versteht, den Bürgern als starker Partner stets zur Seite steht, die Sorgen und Nöte zuverlässig und pflichtbewusst wahrnimmt und im Rahmen seiner Möglichkeiten löst."

Er nennt in seiner Mitteilung thematische Stichpunkte, mit denen er in den Wahlkampf gehen will. "Zeitnahen Handlungsbedarf" sehe er "bei der Verkehrspolitik, der Förderung von Wirtschaft und Tourismus, sowie dem bedarfsgerechten Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stadtentwicklung bei gleichzeitiger Verbesserung der Finanzlage, der Weiterentwicklung des Kindergarten- und Schulstandortes Meersburg", sowie "der Stärkung und Förderung der Ortsteile Baitenhausen, Riedetsweiler und Schiggendorf". Ebenso sieht er diesen "Handlungsbedarf" auch "bei der stärkeren Einbindung der Bürgerschaft, speziell auch der Jugend, in kommunale Entscheidungsprozesse Förderung des sozialen Zusammenhalts und Stärkung des Ehrenamts".

Zur Person

Alexander Schmidt wurde am 7. April 1968 in Meersburg geboren und verbrachte die Kindheit bis zu zweiten Schulklasse in Markdorf. Danach zog er mit seinen Eltern nach Stuttgart um, wo er bis 2014 lebte. Dort absolvierte er auch die Schule bis zur mittleren Reife und anschließend eine dreijährige Lehre zum Maschinenbauer. Weiteren eigenen Angaben zufolge ist er "Maschinenbautechniker und Technischer Betriebswirt". Durch "mehrjährigen Besuch der Fachhochschulen für Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg" erwarb er die "Laufbahnbefähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst". Schmidt ist seit 2006 Mitglied der Partei Bündnis 90/Grüne. Für sie sitzt er seit 2014 im Stockacher Gemeinderat. Zu seinen privaten Lebensumständen schreibt Schmidt, er sei katholisch und: "Ich bin geschieden, lebe aber seit mehreren Jahren wieder in einer glücklichen festen Beziehung mit meiner Partnerin, zusammen haben wir drei Kinder, von welchem noch eines bei uns lebt." (mba)