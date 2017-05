Meersburg Der Meersburger Museums- und Geschichtsverein findet, erforscht und bewahrt seit 30 Jahren

Bei einer Feier im Renaissance-Saal des Alten Schlosses wurde die Bedeutung des Vereins für die Meersburger Vergangenheit – aber auch Zukunft – deutlich.

Der Museums- und Geschichtsverein Meersburg hätte zur Feier seines 30-jährigen Bestehens keinen besseren Ort wählen können, als den Renaissance-Saal im Alten Schloss. Hier befand sich einmal die berühmte Bibliothek des Freiherrn Joseph von Laßberg, nebenan lagert die gewaltige Waffensammlung des Carl Mayer von Mayerfels, hier wandelte Annette von Droste-Hülshoff durch die Gänge. Die Burgherrin, Julia Naeßl-Doms, gratulierte dem Verein für sein unermüdliches Engagement, die Geschichte Meersburgs zu erforschen, spektakuläre Dokumente aufzuspüren und alles geordnet zu bewahren. Der Meersburger Bürgermeister, Robert Scherer, nannte in seinem Grußwort die Mannschaft um den Vereinsvorsitzenden Heinrich Frey, die "geschichtsfurchtlosen Meersburger", die mit Leidenschaft bei der Sache seien und teilweise Spektakuläres ans Tageslicht befördert hätten.

Thilo Brändle vom Hagnauer Fanfarenzug schmetterte einen musikalischen Willkommesgruß. Er war in Meersburg ohnehin zu Gast, weil der Fanfarenzug Meersburg ebenfalls sein 30-jähriges Bestehen feierte. Nach einer literarischen Einstimmung mit historischen Texten nahm Heinrich Frey die Zuhörer mit auf eine abwechslungsreiche Reise in die nun 30 jährige Geschichte des Vereins, eine spannende Präsentation mit aufsehenerregenden Bildern, erhellenden Hintergrundinformationen und unerwarteten Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten und Objekten. Wenige Zeitabschnitte in der Meersburger Geschichte seien gut erforscht und belegt gewesen, damals im Jahre 1987, als der Verein begann, Licht ins das Dunkel der Vergangenheit zu bringen, das zu ordnen, was vorhanden war und vor allem, nach dem zu suchen, was noch unentdeckt oder vergessen irgendwo lagerte.

Oft seien es überraschende Dachbodenfunde gewesen, zufällig auf Flohmärkten aufgefundenen Schriftstücke oder Bücher, aus Privatbesitz freigegebene Dokumente oder Relikte aus dem Stadtarchiv, die nach und nach die Geschichte Meersburg erhellten.

Ein altes Foto zeigt die verheerenden Auswirkungen des großen Brandes von 1902, inzwischen abgerissene Gebäude, wie das Zwingstor, nehmen wieder Gestalt an. Die ehemals umfangreichen und berühmten Bestände der Bibliothek des Joseph von Laßberg (1770-1855) mit einmaligen, wertvollen Handschriften wurde vor Jahren schon für 80 bis 90 Millionen verkauft, sind zu einem großen Teil im Besitz des Landes Baden-Württemberg.

Nur noch ein historischer, gezeichneter Plan der "Bibliotheca Laszbergiana" ist hier in Meersburg erhalten. Das Schloss beherbergte einst auch eine wertvolle und umfangreiche Naturaliensammlung, unter anderem eine Muschelsammlung von James Cook. Eine historische, hölzerne Schlagkeule, ursprünglich wohl aus dem Besitz eines Südseevolkes, ist noch im Besitz der Stadt. Von der Marienglocke aus dem Meersburger Kirchturm, eingezogen im Zweiten Weltkrieg, existiert noch ein Abdruck des Bildmotives "Maria im Strahlenkranz". 500 000 Glocken aus ganz Deutschland lagerten damals in Hamburg auf dem so genannten "Glockenfriedhof", um zu Waffen eingeschmolzen zu werden. Erschreckend ist das Foto "der verhängte Heiland" aus dem Jahre 1941. Eine Christusdarstellung ist mit einer Hakenkreuzfahne verhüllt.

Interessant ist auch der originale "Schutzbrief" der französischen Besatzer aus dem Jahre 1947, mit dem offiziell Gebäude wie das Glaserhäusle zum bewahrenswerten Kulturgut erklärt wurden. Als absolute Rarität können Filmrollen aus dem Jahre 1929 bezeichnet werden, ein Zusammenschnitt unterschiedlicher Stadtansichten, Landschaft, Umgebung und Weinberge, einzelne Persönlichkeiten, Arbeiter in den Weinbergen, das touristische Treiben in der Stadt, Promenade, Dampfschiffe, der wohl erste Werbefilm, der für Meersburg gedreht wurde. Auch die Baugeschichte der Stadt kann inzwischen recht genau rekonstruiert werden.

Heinrich Frey, Vorsitzender, ist stolz auf den Museums- und Geschichtsverein: Vieles sei aufgefunden worden, vieles vor dem Vergessen gerettet und bewahrt worden, sagte er. Der Verein hat eine umfangreiche Festschrift zum 30-jährigen Bestehen verfasst. Frey wünschte sich, dass einmal in einem Stadtmuseum die Geschichte Meersburgs mit all den beeindruckenden Zeugnissen aufgezeigt werden könne.