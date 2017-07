Meersburg Der 22. Oktober ist in Meersburg verkaufsoffener Sonntag

Aktionstag "Meersburg im Herbst" bietet offene Geschäfte, einen Herbstmarkt, Showkochen, Oldtimer-Show und eine Präsentation von Handwerk und Betrieben.

Damit bei der Veranstaltung "Meersburg im Herbst" am 22. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag von zwölf bis 17 Uhr stattfinden kann, erließ der Gemeinderat einstimmig eine entsprechende Satzung. Der begleitende Herbstmarkt im Innenhof des ehemaligen Dominikanerinnenklosters wird bereits um elf Uhr starten. Geplant sind an dem Aktionstag unter anderem ein Showkochen Meersburger Gastronomen, eine Oldtimer-Schau auf dem Schlossplatz sowie eine Präsentation Meersburger Handwerker und Betriebe in der Vorburgasse und im Vineum. Tourismuschefin Iris Müller informierte den Rat ferner, dass die Stadt, die den Tag koordiniert, in punkto Werbung aufs bewährte Design zurückgreife und keine "extra Kreativkosten" anfielen.



Werner Endres (CDU) monierte, dass der Aktionstag so spät im Jahr stattfinde, wenn die Feriengäste schon weg seien. Markus Waibel (FW) meinte hingegen: "Wir wollen's mal wieder schaffen, unsere eigenen Bürger in die Stadt zu bekommen. Dafür machen wir's." Auch Julia Naeßl-Doms (CDU) sagte im Hinblick auf die stets angestrebte Saisonverlängerung, sei das "eine gute Sache", die man einfach mal probieren solle. Christian Herter (Umbo) meinte, er hätte – neben Einzelhändlern, Handwerkern und Betrieben – "auch noch die Vereine mit ins Boot geholt", die sich an diesem Tag ebenfalls präsentieren und vielleicht auch um Nachwuchs werben könnten. Vielleicht sei das eine Anregung für die Zukunft. Bürgermeister Robert Scherer sagte: "Gute Idee, wir nehmen sie auf."