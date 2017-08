Meersburg Das Weinfest kann kommen: Veranstalter sind gut vorbereitet

Elf Winzerbetriebe präsentieren sich und ihre Erzeugnisse beim Bodensee-Weinfest. In puncto Sicherheit sind die Veranstalter "bestens aufgestellt".

Meersburg – Die Vorbereitungen fürs 43. Bodensee-Weinfest vom 8. bis 10. September sind abgeschlossen. "Wir könnten sofort starten", versichert Tourismuschefin Iris Müller beim Pressegespräch mit einem Lächeln. Und das will etwas heißen, schließlich handle es sich um "das Fest 2017, das ist das wichtigste Wochenende des Jahres für uns", unterstreicht Müller. Sie betont: "Unsere Euphorie und unsere Lust aufs Weinfest sind ungebrochen." Die Winzer, die an dem Termin teilnehmen, nicken zustimmend. Elf Weingüter vom deutschen Bodensee werden sich und ihre Erzeugnisse präsentieren. Sie kennen das Weinfest als Akteure aus dem Effeff. Robert Scherer hingegen erlebt es zum ersten Mal als Bürgermeister. "Bisher war ich nur Gast und Kunde bei den Weingütern", schmunzelt er. Jetzt trägt er als Oberhaupt der veranstaltenden Stadt Meersburg die Verantwortung. "Das ist hier ein so gut eingespieltes Team. Da kann eigentlich nichts schiefgehen", meint Scherer.

Müller nimmt diese Bemerkung als Anlass, um zu beteuern, dass man auch in puncto Sicherheitskonzept "bestens aufgestellt sei" mit überdurchschnittlich vielen Kräften sowie guter Kooperation etwa mit der Polizei und dem Landratsamt, "das sehr zufrieden ist mit unseren Vorbereitungen". Müller bekräftigt: "Wir sind präsenter als präsent." Das Meiste laufe aber im Hintergrund ab, sodass der Festablauf dadurch kaum beeinträchtigt werde. Das Thema sei wichtig, "aber wir lassen uns davon die Laune nicht verderben". Im Ratskeller wird wieder ein Festbüro eingerichtet, das Rote Kreuz hält sich in der Jufa bereit. Auch gebe es erneut eine Kooperation mit der Bahn, die jeweils am Freitag sowie am Samstag um 23.10 Uhr eine zusätzliche Busfahrt in Richtung Friedrichshafen einschiebt.

Einige Dinge sind neu: So gibt es keine Bändel mehr, worüber sich Michael Gröer, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins, der wieder 130 bis 150 freiwillige Helfer stellt, sehr freut. Das halte an den vier Kassen weniger auf und es gebe dadurch keinen Abfall mehr. Für Alterskontrollen sind die Standbetreiber selbst verantwortlich. Auch der traditionelle Rundgang des Stadtoberhaupts mit Ehrengästen von Stand zu Stand findet in dieser Form nicht mehr statt. Stattdessen präsentieren sich die Winzer nacheinander den Honoratioren im Vineum. Für die Stadt und die Winzer ist das Fest ein Aushängeschild – und nicht nur ein Geschäft, betont Winzer Peter Krause. "Wir präsentieren uns und unsere Arbeit. Ich freue mich darauf, vor allem auf ein friedliches Weinfest." Sein Kollege Thomas Geiger betont: "Jeder will zeigen, was er kann und sich mit seiner ganzen Bandbreite vorstellen." Positiv findet Geiger auch, dass nach jedem Weinfest eine ehrliche Manöverkritik stattfinde, bei der man auch diskutiere, was noch zu verbessern sei. Die Zusammenarbeit mache wirklich Spaß. Das gute kollegiale Miteinander hebt auch Martin Frank, Geschäftsführer des Winzervereins Meersburg, hervor.

Bodensee-Weinfest

Freitag, 8. September:

Schlossplatz: 17 Uhr: Eröffnung durch die Bodensee-Weinprinzessin; 17.30 bis 19 Uhr: Stadtkapelle Meersburg; 19.30 bis 23 Uhr: "Auf gehts, Immenstaad"

Vorburggasse: 18.30 Uhr bis 23 Uhr: "Schwabenpower"

Samstag, 9. September:

Schlossplatz: 11.30 bis 13.30 Uhr: Musikverein Haslach; 14 bis 16 Uhr: MV "Lyra", Unterstadion; 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr MV "Frohsinn", Reutlingendorf; 19 bis 23 Uhr Föhrenberger Blasmusik

Vorburggasse: 14 bis 18 Uhr: "Bodenseekrainer"; 18.30 Uhr bis 23 Uhr: "First Class"

Sonntag, 10. September: