Meersburg Das Kaffeekränzle ist ein Knaller

Der Winzerverein unterhält sein Publikum beim Kaffeekränzle wieder bestens. Dabei dreht sich (fast) alles ums Thema Wein.

Meersburg – Weinköniginnen, Vineum, Rebsorten: Beim närrischen Kaffeekränzle des Winzervereins Meersburg dreht sich (fast) alles ums Thema Wein. Dazu gehört natürlich auch so manches Viertele Meersburger. Doch diese Veranstaltung, die erstmals seit 2014 wieder stattfindet, muss man sich nicht schöntrinken. Sie ist auch bei Kaffee und Mineralwasser ein Knaller. Dafür sorgen das Team des Winzervereins rund um Geschäftsführer und Moderator Martin Frank, die Hersberg Musikanten und natürlich die klasse Akteure, darunter Ehrengast Pfarrer Matthias Schneider, der an diesem Freitag Namenstag hat. Nicht zu vergessen die unvergleichlich köstlichen Kuchen, die die Winzerinnen backen.

Frank begrüßt die Gäste in der "Hall of Fame", der Ruhmeshalle von Meersburg. Und standesgemäß startete dann auch das Programm mit den Erz-Fastnachterinnen Brigitte Philips und Brigitte Bussmann, die als "Seniorinnen" über alles Mögliche ratschten, von Fußpflege über Luther bis hin zur letzten Ruhe. Die eine Brigitte (Philips) bekäme in einer Urne Platzangst, deshalb empfiehlt ihr die andere die Bestattung in einem Einmachglas: "Du gucksch etzt jo scho gern usem Fenschter."

Ein Kracher ist auch der Auftritt von Margret Volz-Keller mit ihrer "Baure-Rikscha". Da der Stadtbus im Winter immer noch nicht fährt, lässt sie sich vom Gatten im Kratten zu ihrem Auftritt tragen. Margret ist jetzt Hausdame im Vineum, wo ihr manches missfällt, etwa, dass es Weinautomaten statt Sommeliers gibt. Das verströme den "Charme einer Zahnarztpraxis". Margret lästert aber auch über eine Werbekampagne der Regierung, die der Landwirtschaft mittels "witziger" Bauernregeln helfen will. Das kann Margret besser: "Willsch du etwas Gscheites schwätzen, solltescht du ein Prosecco pfetzen. Willsch du bloß e Reimle bringe, duet's mit Weißherbscht dir gelinge. Ischt deine Rede blanker Mischt, hoscht sicherlich en Würteberger verwischt."

Auch der Pfarrer hat einen neuen Nebenjob, er versucht jetzt, durstigen Touristen wie Philips im Winzerverein einzuschenken, natürlich nur dessen Weine. Doch dem Touri will weder der leichte noch der schwere munden, auch nicht der Dessertwein, der so "süß" ist, dass er mit Küsschen kredenzt wird.

Frank setzt bei der Vermarktung lieber auf weiblichen Charme und hat bereits die Wahl der Badischen Weinkönigin 2017 arrangiert und drei Kandidatinnen erkoren: Tourismuschefin Iris Müller, Bürgermeistergattin Monika Heß aus Stetten – und die SÜDKURIER-Reporterin. Ihre Aufgaben beinhalten etwa ein Quiz und eine Blindverkostung. Zum Schluss liegen die Drei laut Frank "sauscharf eng beieinander", doch letztlich erringt Heß die Krone.

Dabei war die Neuwahl unnötig: Schließlich gibt es bereits seit neun Jahren eine unbegrenzt regierende Meersburger Weinkönigin (Brigitte Philips). Diese hält sich im Studio in Form und trägt neuerdings auch ein Fitnessarmband, das ihr sagt, wenn sie sich zu wenig bewegt. Dabei fände sie in ihrem Job Alkoholinfos wichtiger, etwa: "Noch zwei Schorle, und Sie haben ihr Ziel erreicht."

Für Unterhaltung sorgen auch der Besuch der Narreneltern Frieda (Manfred Schmäh) und Urban Bernhard beim Winzerverein sowie ein fulminanter Auftritt der gebürtigen Radolfzellerin Monika Harder. Diese spielt die Klepperle seit dem dritten Lebensjahr und beherrscht sie virtuos.

Doch dann dämpft der Pfarrer die gute Laune. Das behauptet er zumindest von sich in der dritten Person und in Reimen. "Auch Pfarrer sind recht gern gesehen, wenn sie von der Fastnacht heimwärts gehen. Doch nützt es, wenn er dort sich zeigt, weil hinterher die Stimmung steigt." Das ist natürlich reine Kokettiererei. Denn in Meersburg ist auch der Pfarrer eine Stimmungskanone.