Meersburg Comedyabend mit einem Schuss Selbstironie

Kabarett mit Glenn Langhorst und Angelina Bell im Meersburger Vineum Bodensee.

Meersburg – Was wäre Deutschland ohne seine Regionen und Dialekte? Viel langweiliger. Es gäbe keinen trockenen Humor aus Hamburg, keine hessisch babbelnde Comedian – und man könnte sich, sehr zur Gaudi und in Komplizenschaft mit dem Publikum in Meersburg, nicht über Hannover lustig machen. Das alles und mehr bieten die Künstler Glenn Langhorst und Angelina Bell beim Comedyabend "Doppellacher" im Vineum.

Dabei warnt Langhorst, der sich und seine Kollegin in Anbetracht der vielen schlechten Erfahrungen, die er mit Anmoderationen gemacht hat, lieber selbst ankündigt: "Erwarten Sie hier alles, nur kein Niveau." Lieber gleich mal tief stapeln, dann wundern sich die Zuschauer auch nicht, wenn er fragt: "Wie klingt es eigentlich, wenn Merseburg so richtig ausrastet?" Na klar: Empört, denn Verwechslungen mit Merseburg, Stichwort: falsches Stadtjubiläum, findet der einschlägig erfahrene Meersburger weniger witzig. Es wird dann aber doch noch ein sehr lustiger Abend, unter anderem wegen Langhorsts Selbstironie, mit der er auch mit diesem Versprecher spielt. Er kann's ja nachfühlen, stamme er doch aus einem Stadtteil, Wellingsbüttel, den selbst die meisten Hamburger nicht kennten.

Angelina Bell macht Selbstironie gar zu einem Schwerpunkt ihres Programms und treibt sie auf eine Spitze, die manchmal auch deutlich piekt. Souverän wirft sie ihr Gewicht in die Waagschale. Doch, sie habe schon einen Fitnessplan: "Immer am 29. Februar." Stimmgewaltig schmettert sie den Song "Fett wie ich bin." Auch ihre Hautfarbe thematisiert die Tochter eines schwarzen GIs, nennt sich selbst "Schokoprinzessin" und zählt die Bezeichnungen auf, die sie in ihrer Kindheit erhielt: "Negersche, Mohrekopp". Die heutige Toleranz habe auch Nachteile, der Mitleidsbonus sei weg und "Die Kinder haben keine Angst mehr vor mir." Der gemütliche hessische Singsang federt vieles ab, doch Bell kann und will dem Publikum nicht alle Härten ersparen, so hält sie beim Träumen inne, "denn der letzte Schwarze, wo geträumt hat, den habese erschosse". Comedy muss nicht immer nur komisch sein, die von Bell zitierten Beziehungsprobleme sind's aber zweifellos. Nur 13 Prozent der Paare dächten beim Sex an den Partner, die Frauen hingegen meistens an Brad Pitt, George Clooney und Harrison Ford. Und die Männer? "Die denken, sie sind Pitt, Clooney und Ford."

Auch Langhorst treibt das Thema um, er berichtet von seinen meist grandios gescheiterten Dating-Erfahrungen. Denn oft kommen ihm dabei sein Beruf und seine Neigung zum Scherzen in die Quere: "Entweder ich habe hinterher ne Freundin oder n Bühnenprogramm." Köstlich auch die Schilderung seines mürrischen Opas, den man in fünf Worten beschreiben könne: "Ekel Alfred trifft Klaus Kinski." Der alte Herr sei stets bemüht, die Mischpoke so schnell wie möglich wieder loszuwerden. "Kann ich euch noch etwas bringen? Cola, Fanta, Jacken?" Das Publikum amüsiert sich bestens und bleibt ebenfalls gerne noch ein bisschen länger.

Kultur unterm Dach

"Kultur unterm Dach" heißt die neue Veranstaltungsreihe im Meersburger Vineum Bodensee. Weitere Veranstaltungen: Noch einen Comedy-Abend mit dem Motto "Doppellacher" gibt es am 14. September mit Florian Simbeck und Piero Masztalerz. Kabarett steht am 23. September mit "Frl. Knöpfle und ihrer Herrenkapelle" auf dem Programm. Am 30. September gestaltendie Sängerin Elke Wollmann und die Pianistin BéatriceKahl einen Liederabend zu Ehren der großen Edith Piaf. "Lerne lachen, ohne zu weinen" ist der Titel eines Kurt-Tucholsky-Kabarettprogramms am 28. Oktober mit Martin Sommerhoff (Gesang und Gitarre). (flo)

