Meersburg Burghexen verurteilen Quartett

Bertram Wengert und Felix Raschke stehen in Meersburg vor dem Hexengericht. Auch das Ehepaar Rombach wird schuldig gesprochen.

Meersburg – Richtig viel zu tun hatten die Burghexen bei ihrem diesjährigen Hexengericht: Gleich vier Angeklagte hatten sie zur Verhandlung auf den Marktplatz zitiert: Bertram Wengert, Felix Raschke und das Ehepaar Gerti und Hugo Rombach. Der Verurteilung entging keiner.

Doch vorab waren die Hexen voll des Lobes für den letztjährigen Delinquenten Hartmut Schucker, Feuerwehrkommandant und Postbote, der all seine Strafen vorbildlich eingelöst hatte. Sowohl einen sexy Feuerwehrkalender hatte er erstellen lassen als auch der Obrigkeit beim diesjährigen Rathaussturm das Absetzungsschreiben per Drehleiter zugestellt. Ab ins Saugatter hieß es hingegen abermals für "Setzling" Andreas Neßler, denn der Verurteilte von 2015 hat seine Auflagen bis heute nicht verbüßt, abermals warteten die Kinder vergeblich darauf, dass Neßler mit ihnen das Blumenbeet vor der Zunftstube mit Pasile (Stiefmütterchen) bepflanze.

Ein noch schlimmeres Vergehen hatte der aktuell Beschuldigte Wengert auf dem Kerbholz: Majestätsbeleidigung. Hatte er doch die Hexen als "Putzweiber" beschimpft. Klar, der "Silberrücken aus der Hermann-Schwer-Straße" stehe halt auf kürzere Röcke. Zur Strafe für die Verunglimpfung der Hexen verdonnerten diese Wengert dazu, beim "nächsten Arbeitseinsatz in der Zunftstube Küche und Klos zu putzen", in dem Outfit, in das ihn die Hexen gleich großzügig gesteckt hatten. Anschließend müsse er den Beobachtern "ein gutes Tröpfchen kredenzen".

Da Wengert außerdem die Karbatsche lieber um den Hals trage, wohl um die Ohren zu wärmen, als damit zu schnellen, verurteilten sie ihn außerdem dazu, "beim nächsten Übungsschnellen der Hänsele gut vorbereitet und in angemessener Schutzkleidung anzutreten" und ferner, "auf einem Fass stehend, einen ausführlichen Vortrag über das Schnellen, dessen Sinn und Geschichte" zu halten. Außerdem muss er die Schaulustigen verköstigen, der Erlös gehe an die Hänselejugend.

Als Nächster wurde der Neu-Riedesweiler "Till" Felix Raschke vorgeladen, dessen Frisur immer top gestylt sei, der gerne auf Theken tanze, mit einem Burgfräulein liiert sei, sich mit Fußball fithalten müsse und sich beim Möbelkauf schon mal als Fernsehstar ausgebe. Außerdem bekämpfe er Lampenfieber gerne mit ein paar Schnäpschen zu viel. "Lass dir sagen, wir können deine Reden auch ohne Alkohol ertragen", versicherte die Anklägerin. Allerdings habe man den Verdacht, dass sich der Till bei seinen Prologen fürs "Allerlei" manchmal von fremden Federn helfen lasse. Die Burghexen empfahlen ihm dabei Nachhilfe "bei Frau Taubitz oder beim Narrenpolizisten, aber bitte nicht beim Leo".

Zur Strafe soll Raschke, dessen Fans "Du hast die Haare schön" sangen, für die Narrenzunft ein Fußballturnier organisieren, inklusive Bewirtung, und als Maskottchen in einem Outfit seiner Wahl die Fans bespaßen, der Erlös fließe in den Kinderball der nächsten Fasnet. Außerdem muss Raschke beim nächsten Kärrelerennen mit den Burgfräulein an den Start, Motto: "Ein flotter Dreier".

Zu guter Letzt verhandelten die Hexen über Gerti und Bruno Rombach, "ein künstlerisch und handwerklich sehr begabtes Paar". Hugo tauche schon mal in Hausschuhen im "Letzen Heller" auf, Frauen fürchteten seine Schwitzkastenumarmungen, er trinke gerne mal über den Durst und werde dann unflätig. Auch seine Frau liebe Schorle, lache immer, und erinnere an Carmen Geiß, wenn sie regelmäßig ihren Mann ermahne, stets mit der Einleitung: "Huuugooo!" Die Hexen vergatterten die Rombachs dazu, beim nächsten Weinfest eine Schicht beim Sonntagsfrühschoppen zu übernehmen, dabei T-Shirts tragend mit der Aufschrift: "0,0 Promille – Hände weg vom Alkohol". Außerdem müsse der Hugo, einst ein großer Radsportler, an einem Wochenende seiner Wahl vor dem Sportladen in der Unterstadt in einem hautengen Trikot für einen guten Zweck in die Pedale treten. Seine Gerti müsse ihn in einer Verkleidung als Kuckucksuhr anfeuern. Wie alle bekamen auch Rombachs je zehn Besenhiebe aufgebrummt, doch Hugo bekam alle 20 verabreicht.

