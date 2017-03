Meersburg Bundesweiter Verband der Restauratoren im Zimmererhandwerk trifft sich in Meersburg

Fachtagung im Vineum Bodensee in Meersburg, der Heimatstadt des Präsidenten Sebastian Schmäh.

Der Verband der Restauratoren im Zimmererhandwerk hielt seine diesjährige Frühjahrsfachtagung am vergangenen Wochenende im Vineum in Meersburg ab – in der Heimatstadt seines neuen Präsidenten Sebastian Schmäh. Seit Herbst 2016 leitet der 41-jährige Zimmerermeister und Restaurator Schmäh den Verband, der seinen Sitz in Stuttgart hat und deutschlandweit aktuell 165 Mitglieder verzeichnet.

Zweimal im Jahr trifft sich der Verband zu einer fachübergreifenden Fortbildung. In Meersburg waren es 85 Teilnehmer, darunter auch rund 20 Vertreter von Kommunen sowie des Denkmalschutzes. Auf der Tagesordnung standen neben Fachvorträgen, wie etwa zum Umgang mit Holzoberflächen, auch Referate zu Denkmalschutzthemen sowie eine Exkursion zu ausgewählten und preisgekrönten Objekten, darunter ein Bürgerhaus in Überlingen und der historische Torkel in Salem-Mittelstenweiler. An beiden Projekten war Schmähs eigene Holzbau-Firma ebenso beteiligt wie an der Sanierung des Tagungsortes Vineum Bodensee, dem neuen Weinkulturmuseum. Durch dieses restauratorische "Vorzeigeobjekt", so Schmäh, wurden die Fachleute auch geführt.

Man versuche, bei den Tagungen immer relevante Schwerpunkte hervorzuheben, sagte Schmäh. Der Bodenseekreis habe in punkto denkmalgerechter Sanierung besonders viel zu bieten. Überhaupt werde dieser Bereich in Baden-Württemberg, das im Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr hohe Förderquote habe, stark unterstützt. Schmäh hob auch die gute Zusammenarbeit mit den staatlichen Denkmalpflegern hervor, etwa mit Martina Goerlich vom Landesdenkmalamt, die auch einen Vortrag hielt. Sehr interessant fand Schmäh auch ein Referat von Hans-Jürgen Bleyer über die Stadtbefestigung in Meersburg, auf der viele Häuser säßen, was eine besondere Herausforderung für Restauratoren sei. Die nächste Tagung des Verbandes wird im Frühjahr in Salzburg stattfinden.