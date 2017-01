Meersburg Bürgermeisterwahl in Meersbug: Wunsch nach Freiraum für kulturelles Engagement

Meersburg wählt: Karl-Ernst Roth wünscht sich die Aufgeschlossenheit für Ideengeber.

Meersburg (flo) Als begeisterter Freund und Förderer der schönen Künste wünscht sich Karl-Ernst Roth vom künftigen Bürgermeister, "dass er ein kulturelles Wohlwollen ausstrahlt." Das heiße für ihn auch, dass die "Kulturamtlichen" vom Verwaltungschef "so viel Vertrauen und Freiraum bekommen, dass sie ehrenamtliche Ideengeber und Kontaktvermittler begeistern können".

Zu Letzteren gehört Roth auf jeden Fall selbst. Der Zahnmediziner, der heute mit seiner Familie in Riedetsweiler lebt, war viele Jahre Vorsitzender des Fördervereins Sommertheater, erst in Meersburg, dann in Überlingen. Außerdem organisierte er in seiner Freizeit wiederholt Kulturveranstaltungen in Meersburg wie Konzerte, Theater- und Kleinkunstvorstellungen, etwa im Klosterkeller.

Dank des "Vineums" habe Meersburg nun für solche Ereignisse zusätzlich ideale Räumlichkeiten. Roth stellt sich vor, dass die Stadt diese nicht nur allein und aus eigener Kraft bespielen müsse, sondern, dass sie dafür auch mit Ehrenamtlichen kooperieren könnte. Er erhoffe sich, dass entsprechendes Engagement aus den Kreisen der Bürger von der Stadt "positiv begleitet würde". Dabei denke er nicht an große finanzielle Summen, sondern zum Beispiel an eine Unterstützung durch den Bauhof. Roth nennt als Exempel, wie eine Kooperation zwischen Ehrenamtlichen und öffentlicher Hand aussehen könne, die Ausstellung des Meersburger Malers Erhard Haller jüngst im Neuen Schloss. Mitbürger hätten die Idee geboren und gemeinsam mit dem Kreiskulturamt umgesetzt.

"Es passiert kulturell schon einiges in Meersburg", räumt Roth ein. "Aber es fehlt etwas die Kontinuität." Dabei denke er an eine Serie mit "fünf, sechs Veranstaltungen, in der Zeit, in der nichts los ist", etwa im Januar. Es sei sicher nicht möglich, jede Woche etwas auf die Beine zu stellen, aber er halte es für möglich, "mit relativ kleinem Etat" so eine Reihe mit Künstlern aus der Region auf die Beine zu stellen.

Ideen auch vom Bürgermeister

Zu Roths "persönlichen Favoriten" gehören "kleine Musikgeschichten", mit denen man gut den Klosterkeller bespielen könne. Auch habe er immer noch gute Kontakte zu Konstanzer Schauspielern. Lächelnd fügt Roth hinzu: "Natürlich wäre es auch schön, wenn der Bürgermeister selbst Ideen hätte."