Meersburg Bürgermeisterwahl Meersburg: Brütsch, Scherer oder Schmidt?

In der Bodenseestadt Meersburg sind am Sonntag 4789 Wahlberechtigte aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Zwei Gegenkandidaten wollen Amtsinhaber Martin Brütsch schlagen.

Noch zwei Tage: Am Sonntag wählen die 4789 Wahlberechtigten der 5700 Einwohner zählenden Stadt Meersburg ihren Bürgermeister. Martin Brütsch (44) strebt seine zweite Amtszeit an. Herausforderer sind der 49-jährige Bauingenieur und Verwaltungsfachmann Robert Scherer, Bauamtsleiter in Uhldingen-Mühlhofen, und der in Stockach lebende Alexander Schmidt, Vertriebsingenieur mit Verwaltungszusatzausbildung. Um die Wahl zu gewinnen, müsste einer in diesem ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen erreichen. Ein eventueller zweiter Wahlgang wäre am 5. Februar.

Rund 620 Briefwähler haben ihre Stimme schon abgegeben. Auch am heutigen Freitag können Wahlscheine zur Briefwahl noch bis 18 Uhr problemlos beantragt werden. Aus "schwerwiegenden Gründen", etwa bei einer plötzlichen Erkrankung, wäre dies auch am morgigen Samstag möglich, das Bürgerbüro hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet, und sogar am Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Wer die Spannung live miterleben will, kann die Bekanntgabe der sechs Bezirke drinnen im Ratssaal verfolgen. Oder draußen in der Vorburggasse. Die Ergebnisse werden auf die dem Rathaus gegenüber liegende Häuserwand projiziert. Außerdem gibt es die Ergebnisse auf der Homepage der Stadt.

SÜDKURIER-Serie: Heute endet auch die SÜDKURIER-Wunschserie zur Wahl. Rektor Jürgen Ritter erhofft sich aus Sicht der Schulen vom Bürgermeister die Möglichkeit zu Diskussionen auch auf inhaltlicher Ebene. Und Jutta Theurich wünscht sich, dass der Einzelhandel als starke Kraft wahrgenommen und unterstützt wird.

Heute endet auch die SÜDKURIER-Wunschserie zur Wahl. Rektor Jürgen Ritter erhofft sich aus Sicht der Schulen vom Bürgermeister die Möglichkeit zu Diskussionen auch auf inhaltlicher Ebene. Und Jutta Theurich wünscht sich, dass der Einzelhandel als starke Kraft wahrgenommen und unterstützt wird. Kandidaten-Videos: Wer sich die drei Bewerber nochmals ansehen möchte, findet sie beim SÜDKURIER im Internet. Jeder der drei hatte maximal einer Minute Zeit, um in einer Videobotschaft zu erklären, weshalb er der Richtige für Meersburg ist.

Kandidaten erklären im Video, warum sie Bürgermeister werden wollen

Dialoge auf inhaltliche Ebene erweitern

Jürgen Ritter, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Sommertal, wünscht sich vom künftigen Bürgermeister die Möglichkeit zu Diskussionen auch auf inhaltlicher Ebene. Einen Dialog über die „ Aufgaben der Schule von Heute.“ Also Gespräche zu dem, was in der Schule passiert, was gemacht wird. Oder auch zu Themen der Methodik, wie der Nutzung elektronischer Hilfsmittel (Tablets) im Unterricht. Er hofft, dass ein solcher Austausch zu mehr Verständnis in der Öffentlichkeit und bei den Eltern führt, so dass die Arbeit des Kollegiums mehr Wertschätzung erhält. Weiterhin würde er sich einen direkteren Austausch wünschen. Zur Zeit seien die Kontaktmöglichkeiten sehr verwaltungsorientiert, die Wege sein sehr strukturell.

„Der Austausch ist nicht schlecht, aber er könnte unmittelbarer sein.“

„Mal besprechen“, würde er gerne auch die Situation der Schulverpflegung. Räumlich ist er zufrieden, aber im organisatorischem gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten. Momentan sei das System bei kurzfristigen Änderungen und Abmeldungen im Krankheitsfall umständlich und personell sehr aufwendig.

Zufrieden ist der Schulleiter mit den Beschlüssen des Bürgermeisters und des Gemeinderates zur Erweiterung des Schulgebäudes. „Das war ein deutliches Zeichen zum Erhalt des Standortes.“ Nun hofft er auf eine zügige Fertigstellung, ohne große Störungen des Schulbetriebs. Auch in der Umbauphase „müssen die Schüler gute Lernmöglichkeiten haben.“ Schwierigkeiten sieht Ritter dabei in den Phasen, in denen die Innenräume umgestaltet und in der die Fassade renoviert werden soll. Er spricht aus Erfahrung, schließlich hat er in seinen 27 Jahren als Leiter der Sommertalschule schon drei große Baumaßnahmen miterlebt.

Die von Zimmermeister Sebastian Schmäh, Chef des gleichnamigen Holzbaubetriebs, vorgeschlagene Wiederbelebung der Ausbildungsbörse würde Ritter sehr begrüßen. Schule und die Schüler können davon nur profitieren. Man sei über die Einstellung dieser Veranstaltung sehr enttäuscht gewesen. Vielleicht hätte sie nicht den erwarteten Erfolg gehabt, aber für die Schüler sei sie sehr informativ gewesen. (lko)

Wir brauchen gemeinsames Stadtmarketing

Jutta Theurich, Einzelhändlerin vom gleichnamigen Schreib- und Spielwarengeschäft wünscht sich, dass der zukünftige Bürgermeister die Händler wahrnimmt. "Wenn es hier keinen Handel mehr gibt, was sollen die Leute – auch die Touristen – dann hier? Wo können Sie bummeln?" fragt sie. „Wir sind eine starke Kraft!“ Und Meersburg sei doch toll aufgestellt. Für die Größe der Stadt habe man eine Vielzahl von Geschäften, in denen man fast alles bekomme. Damit habe man eine Sonderstellung gegenüber anderen Orten mit gleicher Einwohnerzahl. Aber diese Sonderstellung gilt es zu beschützen und dazu benötige man gegenseitige Unterstützung. "Es fehlt am miteinander.“

Theurich ist Beisitzerin im Verein „Aktiv für Meersburg“, dem Zusammenschluss von Handel, Handwerk und Gastronomie. Auch für den Verein wünscht sie sich zur Umsetzung der Ideen einen „runden Tisch“. Und wie von Zimmerermeister Sebastian Schmäh bereits gefordert, eine Schnittstelle in der Verwaltung, in der „die Kräfte, die für Meersburg wichtig sind, gebündelt werden können". Ein solcher Ansprechpartner würde ihrer Meinung nach die Situation erleichtern und die Stimmung wäre zufriedener. „Wir haben ja keine Mordsforderungen.“ Und es gehe auch nicht nur ums Finanzielle. "Aber wir brauchen ein gemeinsames Stadtmarketing." Theurich fragt sich, wo die Visionen sind, wo es hingehen soll mit Meersburg.

"Klar leben wir hier alle vom Tourismus, aber die, die hier wohnen, sind uns auch wichtig“, betont sie und erinnert an die Frühstücksaktion und die Nikolausstiefel-Aktion.

Einzelhändlerin Theurich denkt dabei auch an die nachfolgenden Generationen. Junge Familien bräuchten Wohnraum, gibt sie zu bedenken und erhofft sich für die Zukunft einen vernünftigen Umgang mit den Zweitwohnungen. "Damit Meersburg weiterhin attraktiv bleibt." Es werde zu viel für den Tourismus getan aber zu wenig für den Bürger. Eine Verbesserung der Parkplatzsituation, ein "Entgegenkommen für die Bürger" gehört für sie ebenfalls dazu. „Im Sommer fährt doch kein Meersburger mit dem Auto in die Stadt“, beklagt sie. „Wir graben uns selber das Wasser ab.“ (lko)