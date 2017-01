Meersburg Bürgermeisterwahl 2016: Teilorte brauchen öffentliche Vekehrsanbindung

Meersburg wählt: Ortsvorsteher Achim Homburger wünscht sich eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Teilorte

Meersburg-Schiggendorf (lko) "Wichtig ist mir, dass der Bürgermeister sich in der kommenden Legislaturperiode immer wieder darauf besinnt, dass er zwei Teilorte hinterm Berg hat", sagt Ortsvorsteher Achim Homburger und fügt hinzu: "Wir wollen, dass man uns im Gemeinderat und in der Stadt wahrnimmt und respektiert."

Der größte Wunsch ist eine Verkehrsanbindung der Teilorte an Meersburg. Der Meersburger Gemeinderat hat Ende des Jahres beschlossen, das Anrufsammeltaxi (AST) einzustellen. Damit sind die Dörfer wieder abgetrennt von Meersburg, so Homburger. Gerade ältere Menschen seien oft nicht mobil und kämen nun nicht mehr zum Arzt oder in die Apotheke. Aber auch jüngere Menschen, hier insbesondere Jugendliche, hätten das AST genutzt, war eine Beförderung doch bis 23 Uhr möglich. "Der Schulbus fährt auch nur ein paar Mal am Tag und in den Ferien gar nicht", erklärt Homburger die Situation. Auch der Pendelbus, der nur in der Saison fährt, hält nur morgens und abends und sei somit auch keine Alternative. "In der Gemeinderatssitzung hat der Bürgermeister eine Lösung versprochen", sagt der Ortsvorsteher und nun hofft er, dass eine adäquate Lösung bald gefunden wird. Momentan sieht er "keine brauchbaren Lösungsansätze".

Problematisch seien auch die Kurzzeitparkmöglichkeiten."Selbst wenn die die Bürger mit dem Auto nach Meersburg fahren können, ist es vielen nicht möglich, vom Parkplatz im Allmendweg zur Apotheke zu laufen", betont Homburger. Das andere seit Jahren drückende Problem, die sehr langsame Breitbandverbindung, wurde bereits in Angriff genommen. Leerrohre und Verteilerkästen stehen parat. "Jetzt hoffen wir nur darauf, dass bald ein Internetanbieter gefunden wird." Dabei befürchtet Homburger aber, dass im zweiten Bauabschnitt erst die Kernstadt bedient wird und die Teilorte wieder hinten anstehen. Er wünscht sich deshalb eine zügige Versorgung von Baitenhausen und Schiggendorf.

Bezüglich der zukünftigen Bebauung erwartet er eine "weiterhin moderate Vorgehensweise". Dabei denkt er eher an "Lückenbebauung" als an die Ausweisung großer zusammenhängender Baugebiete, "damit der dörfliche Charakter der Teilorte erhalten bleibt". Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und die Umsetzung der Pläne zum Wohle der Teilorte liegen ihm sehr am Herzen.