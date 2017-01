Meersburg Bürgermeisterwahl 2016: Aktiv für den Flächenerhalt sorgen

Meersburg wählt: Landwirt Hermann Löhle wünscht sich den Erhalt der landwirtschaftlichen Anbauflächen.

Meersburg (lko) Hermann Löhle vom gleichnamigen Winzerhof wünscht sich ein engagiertes Vorgehen gegen den anstehenden Ausbau der Bundesstraße. "Der Planungsfall 7,5 gefährdet Existenzen" ist seine klare Aussage. Er spricht damit auch aus eigener Erfahrung. Seine Eltern mussten früher schon Flächen für den Bau der Umgehungsstraße, der neuen B 31, abgeben. Löhle ist Mitglied im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), stellvertretender Vorsitzender im Kleinbrenner-Verband des Altkreises Überlingen und vor allem Landwirt in langer Familientradition. Neben Obst- und Weinbau betreibt er zusammen mit seinem Sohn eine erfolgreiche Brennerei. Aus diesem Grund denkt er auch an die nachfolgenden Generationen. "Die Landwirtschaft ist keine Fabrik, in der man zur Produktionssteigerung eine leistungsfähigere Maschine kauft. Die Landwirtschaft braucht den Erhalt der Flächen."

Deshalb wünscht er sich vom künftigen Bürgermeister eine aktive und massive Einmischung in die weitere Straßenplanung. Der geplante Ausbau der B 31 nimmt Winzern, Landwirten und Obstbauern wichtige Grundstücke weg, betont Löhle. Ausgleichsflächen gebe es keine mehr und so würden große Anbaugebiete ersatzlos wegfallen. Dies hätte nicht nur für den einzelnen Landwirt Auswirkungen, sondern auch auf die Artenvielfalt und damit weiterhin auch auf den Tourismus."Blühende Bäume sind nicht nur herrlich anzusehen, sie duften auch über viele Meter hinweg schön. Außerdem verlockt eine abwechslungsreiche Landschaft zum Spazierengehen", führt Löhle aus.

"Obstwiesen und Weinberge prägen unsere Landschaft." Der Tourismus sei für die Landwirte genauso wichtig wie für die Hoteliers, erklärt er weiter. Schließlich kaufen die Urlauber die Produkte und machen Ferien auf dem Bauernhof, was insbesondere auch die Landwirte in den Teilorten betrifft. "Der Bürgermeister und die Stadt müssen da mehr Druck dagegen machen. Das liegt im Interesse aller Bürger", sagt Löhle und dankt dem Meersburger Initiativ-Kreis (MIK), der das Thema der landschaftsschonenden Anbindung nochmals in Angriff genommen hat.

Außerdem erhofft er sich vom künftigen Bürgermeister den Erhalt von Aktionen, etwa dem Oster- und Herbstmarkt, bei denen die Landwirte und Gewerbetreibenden sich präsentieren können. "Diese dürfen gerne erweitert werden."