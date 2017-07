Meersburg Bürgermeister Robert Scherer gratuliert Auszubildenden

Vier junge Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Meersburg haben Prüfungen und Zwischenprüfungen erfolgreich bestanden

Bürgermeister Robert Scherer gratulierte jetzt vier erfolgreichen jungen Frauen, die eine Ausbildung im Rathaus absolvieren: Katharina Petkau bestand die Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachangestellten. Melinda Baur sowie Miriam Faude, beide Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten im zweiten Lehrjahr, waren in der Zwischenprüfungen erfolgreich. Und Janine Fischer befinde sich in den letzten Zügen ihres dualen Studiums für Betriebswirtschaftslehre/Tourismus-Destinations-und Kurortemanagement, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Katharina Petkau hatte die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im September 2014 begonnen. Nach knapp drei Jahren Ausbildungszeit innerhalb der Stadtverwaltung und an der Berufsschule habe sie ihre Ausbildung nun mit sehr gutem Erfolg beendet. Sie wurde direkt im Anschluss in die Abteilung „Finanzen, Haushalt, Abgaben“ übernommen. Dort ist sie künftig für die Veranlagung von Gemeindesteuern sowie für die Abrechnung von Gebühren zuständig. Das Studium von Janine Fischer endet voraussichtlich mit dem 30. September 2017. Durch das duale Studium habe sie sowohl die theoretischen als auch die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal erlernen und umsetzen können, sagte Scherer. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem die Organisation des Weinfestes oder die Planung des Mittelaltermarktes. Fischer werde sich im Anschluss einem neuen Wirkungskreis widmen. Melinda Baur und Miriam Faude, die jetzt die Zwischenprüfung zur Verwaltungsfachangestellten ablegtren, begannen ihre Ausbildung im September 2015 und hätten bereits viele Einblicke in die verschiedenen Abteilungen der Stadt Meersburg gewinnen können. Im dritten Lehrjahr stehen nun der Abschlusslehrgang und die Abschlussprüfung im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit Hanne Weinschenk, Leiterin der Abteilung Personal und Organisation sowie der Ausbildungsbeauftragen Vera Fürst freute sich Bürgermeister Scherer über bestandene Abschluss- und Zwischenprüfungen und wünschte weiterhin viel Erfolg.