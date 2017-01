Robert Scherer lädt zum Gespräch mit Jugendlichen – und knapp 20 junge Frauen und Männer kommen ins Vereinsheim des TuS Meersburg, um sich mit dem Bürgermeisterkandidaten über ihre Wünsche und seine Ziele zu unterhalten.

Trotz Schulferien sind knapp 20 junge Frauen und Männer zum Jugendgespräch gekommen, das Bürgermeisterkandidat Robert Scherer im Vereinsheim des TuS Meersburg angeboten hat. Mit einigen von ihnen hat Scherer schon vor diesem Abend geredet, ein paar haben jetzt weitere Freunde mitgebracht, so sitzen vier Mädchen, die zur Garde der Narrenzunft gehören, unter den Zuhörern.

Scherer stellt sich kurz vor, auch seine Frau Tina und Tochter Fabienne, die ihn begleit haben, und fasst zusammen, was ihm wichtig sei, etwa: "Flache Hierarchien." Toll fände er auch, das Ehrenamt weiter zu stärken. Scherer betont: "Ich bin ein Teamplayer." Seine erste Absicht als Bürgermeister: "Ich möchte zusammen mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und den Bürgern einen Strategieplan erstellen." Damit wolle er, inklusive der vorab nötigen Workshops, noch 2017 beginnen. Der Plan sollte alle Bausteine enthalten, die für eine "zukunftsorientierte Stadtentwicklung" wichtig seien, etwa eine "gezieltere Verkehrsführung" oder auch E-Mobilität und flächendeckendes WLAN. "Das sind Basics, die man vorantreiben muss", so Scherer. Sein Credo: "Du musst nach vorne schauen. Agieren, nicht reagieren." Dinge, die in der Vergangenheit nicht so gut liefen und die man nicht ändern könne, müsse man abhaken und es künftig besser machen. Und: Wenn etwas beschlossen sei, müsse man es zügig umsetzen. Daran hapere es anscheinend bisher in Meersburg. So gebe es seit Jahren dank einer Spende ein Budget für einen Wasserspielplatz. Das, ebenso wie eventuell auch ein Beachvolleyballplatz, "sind kleine Maßnahmen, die man schnell umsetzen kann".

Wie frustrierend es sei, für solche bei der Stadt kein Gehör zu finden, schildert Arian Kikaj, der bis zu seinem Abschluss an der Sommertalschule 2015 Schulsprecher war. Er klagt über fehlende Kooperation bei der Gestaltung des Schulhofes, für den Eltern Spielgeräte gespendet hätten. Scherer zeigt sich bass erstaunt. So einen Fall kenne er aus seiner Berufspraxis nicht.

Arian und sein Cousin Fabio haben noch mehr auf dem Herzen, etwa den Mangel an Parkplätzen und, so Arian: "Meersburg ist alles andere als behindertengerecht." Scherer gesteht, in punkto Parken habe er derzeit, da ihm die Informationen nicht vorlägen, "keine Lösung parat", die man aber schnell finden müsse. Er verstehe nicht, warum in den letzten Jahrzehnten nichts passiert sei. Eines sei jedoch klar: "Es geht nicht nur um ein Parkhaus Fähre." Die Problematik ziehe sich über die ganze Stadt. Er sehe jedoch etwa schon eine Möglichkeit, die Situation in der Oberstadt zu verbessern. Übrigens, so Scherer, zähle auch der in Meersburg umstrittene Planfall 7.5 zum Ausbau der B 31 zum Komplex Verkehr. "Wenn sich Meersburg da nicht bald wehrt, ist der Zug abgefahren", warnt Scherer.

Er fährt fort, eine 100-prozentige Barrierefreiheit werde man in der Stadt aufgrund ihrer Topografie nicht hinkriegen, "aber man kann sie verbessern." Dazu zählten Ideen wie den Stadtbus auch in der Nebensaison ein- bis zweimal täglich fahren zu lassen – oder auch das "Mobile Rathaus": Ein Mitarbeiter gehe zu immobilen Bürgern. "Eine Kommune ist ein Dienstleister", betont Scherer.

Mehr Unterstützung für die Jugendmusikschule und die Nachwuchsförderung wünscht sich die 17-jährige Saxofonistin Pia Dreher. Und Luisa Stecher fragt nach den Plänen, für Flüchtlinge Wohnraum zu schaffen. Die seien wohl derzeit auf Eis gelegt, auch weil die Zahlen zurückgingen, vermutet Robert Scherer. Der Kandidat bedankt sich für die Anregungen und führt hinterher noch Einzelgespräche, während "DJ-Sound" alias Ralf Claessens, den Scherer für diesen Abend engagiert hat, Musik spielt.

Zur Person

Robert Scherer kam 1967 in Meersburg zur Welt. Er ging in Uhldingen-Mühlhofen zur Schule und erwarb anschließend auf dem zweiten Bildungsweg die Mittlere Reife und die Fachhochschulreife. Danach studierte er Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Konstanz. Nach dem Abschluss arbeitete er zunächst als Angestellter und stieg später als Teilhaber in ein Uhldinger Büro für Bauwesen ein. Seit Januar 2013 leitet er das Bauamt von Uhldingen-Mühlhofen, 2014 begann er parallel zu dieser Tätigkeit ein Aufbaustudium an der Verwaltungsfachhochschule in Kehl. Robert Scherer ist seit rund 22 Jahren mit seiner Frau Tina verheiratet. Gemeinsam haben sie einen 16-jährigen Sohn, Yannik, sowie eine 14-jährige Tochter, Fabienne. (flo)