Meersburg Buch zum 90. Geburtstag der Trachtengruppe

Die Geschichte der Trachtengruppe Meersburg wurde erstmals schriftlich festgehalten. Das Autorenduo Margret Meier und Peter Schmidt verfasste das Werk, das am 11. Juni auf der Meersburg vorgestellt wird. Die Quellen stammen aus privaten Schubladen und von Speichern.

Meersburg – Die Geschichte der Meersburger Trachten wird erstmals in einem Buch festgehalten. Die Verfasser Margret Meier und Peter Schmidt werden den Band der Trachtengruppe anlässlich deren 90. Geburtstags am 11. Juni auf der Meersburg vorstellen. Sechs Wochen hatte das bewährte Autorenduo, das ehrenamtlich arbeitete, Zeit, den Band zu erstellen, nachdem der Verein bei ihnen wegen einer Festschrift angeklopft hatte. Doch eine solche sei weder Fisch noch Fleisch, befand Schmidt. Entstanden ist nun denn auch ein 75-seitiges Buch im Din-A-4-Format mit festem Einband und Farbtitelseite.

Es gibt in Worten und vielen Bildern nicht nur die Entwicklung der 1927 gegründeten Trachtengruppe wieder, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte, Brauch – und auch Missbrauch. Denn die Trachten, die vor ihrer Wiederbelebung nur dank der Fastnacht überlebt hatten, wurden schnell zu attraktiven Werbeträgern, wie sie gerne auch die jeweils Herrschenden sowie kommerzielle Anbieter für ihre Zwecke nutzen und benutzen. In den 1950er Jahren wurde die Meersburger Tracht deutschlandweit bekannt, dank einer Reihe von Heimatfilmen wie "Die Fischerin vom Bodensee". Die Folge war eine Popularität, die das Souvenirgewerbe zu "Grausamkeiten" wie kitschigen Püppchen und Kaffeewärmern anregte, so Schmidt. Im Jahr 1972 schmückten Meersburger Trachten gar den Titel des Kleiderkatalogs der Karlsruher Firma Heine.

Die Materialsuche für das Buch gestaltete sich aufwendig, denn das Stadtarchiv Meersburg gibt kaum Aufschluss zum Thema Trachten. Meier und Schmidt, die etwa bereits bei Büchern zur Meersburger Fastnacht sowie der Nazizeit zusammenarbeiteten, kamen aber wieder einmal ihr Spürsinn, ihre Bereitschaft zu akribischer Recherche sowie ihre guten Kontakte im Städtle zu Hilfe. Dank letzterer konnten sie viele alte Fotoalben sowie Dachböden von Privatleuten durchforsten.

Erste Erkenntnisse gewannen sie aus Erinnerungen von Zeitzeugen, Chroniken und Artikeln, wobei sich einmal mehr die vom damaligen Bürgermeister Karl Moll herausgegebenen Mitteilungsblätter als Fundgrube erwiesen. Moll, der in Meersburg den Tourismus ankurbelte, "brauchte dafür die Trachten als Repräsentanten", sagt Schmidt. Moll setzte sie bereits in den 1920er Jahren entsprechend ein. Und in den Jahren 1930 bis 1945 entdeckte man laut der Autoren "die Tracht als Symbol für Meersburg", befeuert von Machthabern, die Deutschland und seine scheinbar uralten, ureigenen Traditionen über alles stellten. Dabei liegen die Ursprünge der Tracht in Meersburg, genauso wie etwa in Überlingen oder Markdorf, im Dunkeln. Denn vor ihrer Wiederentdeckung, auch hier gibt es Parallelen etwa zu Überlingen, galt sie als altmodisch. Nur noch zur Fastnacht zog man sie als "Verkleidung" aus der Kiste. Das änderte sich in den 1920er Jahren und gipfelte 1936 im "ausdrücklichen Wunsch" der Nazi-Regierung, die Tracht nicht mehr als Fastnachtskostüm zu entehren.

Als wahre Horte entpuppten sich für die Autoren aber vor allem die Speicher und Schubladen von Mitbürgern. So stellte ihnen etwa die Nichte von Anna Rauber deren Nachlass zur Verfügung, fündig wurden Meier und Schmidt auch in etlichen weiteren Privathaushalten sowie in den Gaststätten "Letzter Heller" und "Bären". Anhand der entdeckten Fotos und Stücke konnten sie etwa die Entwicklung von der einfachen Bockel- über die Becher- bis zur viel bewunderten prunkvollen Radhaube gut nachverfolgen. Und sie stießen dabei auch auf eine wahre Rarität: soweit ihnen bekannt, die einzige noch erhaltene Silberhaube, wie sie früher eine ledige Frau trug und die, so Meier, mindestens 150 Jahre alt sei. Hoch interessant ist auch die Herkunft dieser Haube.

Doch diese soll, ebenso wie das Cover des Buches, eine Überraschung bleiben, bis das Werk am Sonntag, 11. Juni, der Trachtengruppe bei einer geschlossenen Veranstaltung auf der Meersburg präsentiert wird.

Mitglieder und Anlässe

Die Trachtengruppe Meersburg besteht seit 1927 und wird seit 1990 als eingetragener Verein geführt. Derzeit hat der Verein 29 erwachsene Mitglieder, darunter sechs Männer, sowie neun Kinder. Das markanteste Stück der farbenprächtigen Frauentracht ist eine goldschimmernde Radhaube. Die Trachtenbekleidung ist in Privatbesitz und wird weiter vererbt. Die Trachten treten bei kirchlichen Anlässen auf, bei Trachtentreffen, beim Weinfest der Stadt Meersburg sowie, auf Wunsch, bei besonderen Anlässen rund um das Thema Wein sowie bei Veranstaltungen der Stadt. Die derzeitige Vorsitzende des Vereins ist Andrea Beisch. Die 56-Jährige gehört der Trachtengruppe seit 50 Jahren an. Leider sei der Altersdurchschnitt des Vereins deutlich höher, bedauert Beisch. Nachwuchs werde dringend gesucht, vor allem Leute, die auch bereit wären, bei oben genannten Anlässen übers Jahr auszuhelfen.

Die Trachtengruppe begeht am Sonntag, 11. Juni, ihr 90-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche. Am Nachmittag feiern sie bei einer geschlossenen Veranstaltung auf der Meersburg weiter. Dabei wird auch das Buch vorgestellt. Die erste Auflage beträgt 100 Stück. Restexemplare sollen später auch im freien Verkauf erhältlich sein. (flo)

Trachtengruppe Meersburg: Andrea Beisch, Telefon: 0 75 32/68 66