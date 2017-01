Meersburg Boris Mattes kandidiert nicht als Bürgermeister

Der Rechtsanwalt und SPD-Gemeinderat aus Meersburg tritt nicht zur Bürgermeisterwahl an. Gleichzeitig unterstützt er nun Kandidat Robert Scherer.

Er kandidiert nicht, gleichzeitig unterstützt er Kandidat Robert Scherer. Der promovierte Rechtsanwalt und SPD-Stadtrat, Boris Mattes, wandte sich am Freitag an die Öffentlichkeit und teilte mit, dass er nun doch nicht Bürgermeister von Meersburg werden möchte. Er selbst hatte sich ins Spiel gebracht, zieht es nun aber vor, weiter als Rechtsanwalt tätig zu sein.

"Die Kommunalpolitik ist seit vielen Jahren meine große Leidenschaft, aber beruflich bin ich mit derselben Leidenschaft einfach zu gerne als Rechtsanwalt tätig", schreibt Mattes in seinem Pressetext. Er habe sich dazu entschlossen, "am bisher eingeschlagenen Weg und der Form meines politischen Engagements festzuhalten und nicht als Kandidat bei der kommenden Bürgermeisterwahl anzutreten". Seine Familie und sein berufliches Umfeld hätten ihn in dieser Entscheidung bekräftigt.

Im Gegenzug unterstützt Mattes nun Robert Scherer. Der Kandidat sei "fachlich breit aufgestellt, verfügt über einen fundierten Background in der Verwaltung und ist vor allem auch menschlich in der Lage, Meersburgs Bürgerinnen und Bürger bei anstehenden Entscheidungen mitzunehmen und einzubinden", so Mattes nach einem Gespräch, das er mit Scherer geführt habe.

Die Bürgermeisterwahl ist auf Sonntag, 22. Januar 2017 terminiert, sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, ist dafür Sonntag, 5. Februar 2017 vorgesehen. Die Bewerbungsfrist für die Wahl am Sonntag, 22. Januar 2017 endet am 27. Dezember, 18 Uhr.