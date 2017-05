Meersburg Blatt um Blatt: Lesung mit Autor Bruno Epple

Der 85-jährige Autor und Maler Bruno Epple hat im Literatur-Café auf der Meersburg einige seiner Gedichte vorgestellt.

Bruno Epples "naive" Gemälde sind oft ebenso anrührend, farbig und originell wie seine Sprachbilder. Denn als Maler ist der ehemalige Gymnasiallehrer gleichermaßen bekannt wie als Verfasser von Texten und Gedichten sowohl auf Hochdeutsch als auch Alemannisch.

Im Literatur-Café des Bodensee-Clubs auf der Meersburg trat er beim jüngsten Jour Fixe als Dichter auf. Eine Lesung seiner schönsten Gedichte aus der Sammlung "Blatt um Blatt", die zu Epples 85. Geburtstag 2016 erschienen ist, sowie ein Werkstattgespräch mit dem Verfasser hatte Literatur-Café-Leiterin Chris Inken Soppa angekündigt. Epple verwebt auf unnachahmliche Art beides in seinem Vortrag. Jedes Gedicht sei für ihn einmal wichtig gewesen, erklärt er eingangs. Aber heute komme es ihm manchmal so vor, "als hätte es ein anderer geschrieben". Die Poeme führten ein Eigenleben, "und obwohl sie von dir sind, sind sie nicht mehr bloß ein Stück von dir", so Epple.

In den von ihm für diesen Tag ausgewählten Stücken lässt er etwa die Klosterschwester Irmgardis aufleben, die er einst bei einem internationalen Lehrertreffen in Calw kennenlernte, und die, obwohl in ihren Habit wie "in einen Nonnensarg eingeschlossen", ein offenes Gesicht und einen offenen Geist zeigte: "eine Europäerin aus dem Burgenland, aus Eisenstadt, wir waren alle hingerissen." Ja, schwärmen kann Epple, glühen vor Begeisterung wie ein Kind. Das gibt er auch unumwunden zu, wie etwa im Gedicht "Regarde", französisch für "Schau".

Das ruft ihm die kleine Pariserin zu, die mit Epple gemeinsam Ostereier bemalt und die überwältigt ist von den Punkten, die sie da gerade getupft hat. Ja, auch ihm als über 80-Jährigen gehe es immer noch so, wenn ihn etwa ein Kobaltblau entzücke, gesteht Epple. Doch er verbiete es sich, da er von Erfahrung belehrt wisse, dass nicht alles, was einem gerade großartig vorkomme, dies auch sei.

Epple spricht und liest mit der Bedächtigkeit des Alters, oft trägt er einen Satz zweimal vor, durchaus auch mit Pathos, ergriffen von dem, was man geschafft und geschaffen hat. Darunter eben beeindruckende Sprachbilder, so wenn er in einem Herbstgedicht über die Natur schreibt, die in Epples Leben und Werk eine prägende Rolle spielt: "Was sich ausgelebt hat im Herbst, den Winter lässt's kalt." Der breitet darüber eine Decke aus Schnee, bis es wieder heißt: "Spring, Frühling, spring herbei", ein schönes Wortspiel, da "spring" ja auch das englische Wort für Frühling ist. Hinzu kommt, was Epple und seiner Dichtung außerdem einen besonderen Charme verleiht: das Augenzwinkern, die Fähigkeit zur Selbstironie.

So meint Epple: "Du spürst zwar, wie die Natur dich anruft, aber dich gar nicht meint." Etwas melancholischer sinniert er: "Was in aller Welt ist mein Gedicht, das sich von mir befreit hat?" – "Unter Millionen von Bäumen ein loses Blatt." Und seinen gut strukturierten Vortrag beendet er trocken mit: "Ich glaub, des langt."