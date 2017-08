vor 1 Stunde SK Meersburg Bismarckplatz: 64-Jährige erleidet bei Sturz Prellungen

Eine 64-jährige Fahrradfahrerin hat am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, bei einem Unfall am Bismarckplatz leichte Verletzungen in Form von Prellungen an einem Arm und am Kopf davon getragen, berichtet die Polizei.