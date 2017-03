Meersburg Bibelgalerie: Mit Luther in die neue Saison

Die Bibelgalerie Meersburg startet in das Reformationsjubiläum mit einem Vortrag am 25. März und einer Sonderausstellung "Die Macht der Worte – Reformation und Medienwandel". Die Ausstellung wird bei einem Tag der offenen Tür am 26. März eröffnet.

Meersburg – Luthers Thesenanschlag an die Schlosskirche zu Wittenberg, seine standhaften Worte vor dem Reichstag zu Worms, sein Wurf mit dem Tintenfass nach dem Teufel: Dies sind tief eingeprägte Bilder, geradezu Ikonen des Protestantismus. Doch das ist laut Andreas Malessa "alles fröhlicher Unsinn". Wie Verehrer und Verächter eines Idols bis heute "die Fakten frisieren", belegt der Journalist und evangelisch-freikirchliche Pastor in seinem Vortrag "Hier stehe ich, es war ganz anders", den er am 25. März im Augustinum halten wird. Die Bibelgalerie Meersburg startet mit Malessas Auftritt, den ihr Förderverein organisiert, in die Saison.

Tags darauf eröffnet sie in ihren Räumen im ehemaligen Dominikanerinnenkoster die Sonderausstellung "Die Macht des Wortes – Reformation und Medienwandel". Dabei steht das "Buch als bedeutender Träger der reformatorischen Ideen" im Mittelpunkt. Die Schau konzipierten die Badische Landesbibliothek und die evangelische Landeskirche in Baden. Die Bibelgalerie illustriert in ihrer Schatzkammer anhand von Originalen und Faksimiles, beginnend mit der Vorreformation, welche Bedeutung Druckwerke für die Verbreitung der neuen Gedanken hatte. So wird etwa die berühmte hebräische Grammatik Johannes Reuchlins von 1506 ausgestellt oder der von Erasmus von Rotterdam herausgegebene, erste veröffentlichte Druck des neuen Testaments in Griechisch von 1516. Zu sehen sein werden auch eine Predigt Luthers gegen den Ablass von 1518 und natürlich Lutherbibeln, so ein Wittenberger Druck von 1540.

Die Ausstellung sei der offizielle Start ins Reformationsjubiläum für die Bibelgalerie, sagt deren Leiterin Thea Groß. Es werden weitere Veranstaltungen folgen, die auch den Auswirkungen der Reformation in Meersburg Rechnung tragen, so ein reformationsgeschichtlicher Spaziergang durch Meersburg, den Gruppen nach Vereinbarung buchen können. Die Teilnehmer werden vom Alltag im 16. Jahrhundert hören, von der Macht und Pracht der Konstanzer Fürstbischöfe und vom Schicksal des 1527 in Meersburg hingerichteten evangelischen Märtyrers Johannes Hüglin. Den Abschluss bildet die Ausstellung "Grundlegendes zur Reformation", die ab 1. April im Neuen Schloss aufgebaut ist und die sich laut Groß auch der Frage widmet: "Wie kam die Reformation zu uns?"

Doch es gibt noch mehr Höhepunkte im Jubiläumsjahr, so die Luther-Story, die vom 15. Juli bis 10. Oktober im Klosterkeller erzählt wird: Leben und Werk Martin Luthers in 24 Szenen mit Egli-Erzählfiguren von Renate Milerski. Die Geschichte von Luthers Ehefrau Katharina von Bora wird Mirjana Angelina in einem Ein-Frau-Theaterstück am 26. Oktober darstellen.

Und 2018, wenn die Bibelgalerie ihren 30. Geburtstag feiert, soll es Weiteres zur Reformation geben. Denn mehr sei 2017 auch aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Bibelgalerie nicht möglich, bedauern Groß und Hermann Billmann, der Vorsitzende des vor drei Jahren gegründeten Fördervereins Bibelgalerie, der mittlerweile über 100 Mitglieder habe. Die Bibelgalerie, die der Förderverein auch finanziell unterstützt, so mit 6000 Euro 2016, möchte seit Jahren erweitern. Dazu ist sie auf die Zusammenarbeit mit der Stadt angewiesen, der das ehemalige Kloster gehört. Groß und Billmann hoffen, dass sich demnächst endlich etwas bewegt.

Doch auf jeden Fall wird das Thema Reformation auch im Jahr 2018 noch aktuell sein. Denn Luthers Thesenanschlag 1517, ob nun mit dem Hammer oder nur im übertragenen Sinn, war ja erst der schlagkräftige Auftakt einer Entwicklung, die die Welt verändern sollte.

Bibelgalerie

Die Bibelgalerie startet die Saison mit einem Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr. Um 11.30 Uhr gibt es eine offene Führung, um 14 Uhr eröffnet die Sonderausstellung "Die Macht des Wortes" mit einer Führung des Kurators Udo Wennemuth. Vortrag: Am 25. März um 17 Uhr hält Andreas Malessa im Augustinum den Vortrag "Hier stehe ich, es war ganz anders". Eintritt 9 Euro (frei für Mitglieder des Fördervereins Bibelgalerie), Reservierung per Telefon oder per Mail: kontakt@bibelgalerie.de Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr, der Saal um 16.30 Uhr.

