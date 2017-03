Die Bibelgalerie Meersburg zeigt eine Schau zum Reformationsjubiläum. Bis 5. November ist die Sonderausstellung zu sehen.

"Die Macht des Wortes – Reformation und Medienwandel", so heißt die Sonderausstellung, die die Bibelgalerie am Sonntag eröffnet hat. Am gleichen Tag ging die diesjährige Leipziger Buchmesse zu Ende. Im Jahr 1522 sorgte dort Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments für Furore, die er pünktlich zum Start der Messe im September vorgelegt hatte. Die Startauflage von 4000 Exemplaren wurde zum Bestseller, bereits im Dezember kam die zweite Auflage auf den Markt.

In zehn Jahren fanden 200 000 Exemplare Abnehmer und auf einen (Vor-)Leser kamen zehn Hörer. Das erzählt Udo Wennemuth bei seiner Kuratorenführung. Wennemuth ist Leiter der Bibliothek und des Archivs der evangelischen Landeskirche in Baden, die die Ausstellung, die zuvor in Karlsruhe zu sehen war, gemeinsam mit der Badischen Landesbibliothek konzipierte.

Juden- und Christentum seien Wort-Religionen, betont Wennemuth. Doch: "Das gesprochene Wort war immer an einen Ort gebunden." Rasante Verbreitung fanden Worte und Ideen erst dank des Buchdrucks, von dem vor allem die Reformation profitierte. Dabei waren Luthers berühmte Thesen, auf Latein abgefasst, zunächst nur für eine innerkirchliche Disputation gedacht.

Doch sie wurden flugs abgehängt, nachgedruckt und in Umlauf gebracht. Zuerst kritisierte Luther den Ablass, doch schon ein Jahr später, 1518, stand die Rechtfertigungslehre im Mittelpunkt seiner Thesen: Nicht durch gute Werke findet der Mensch Vergebung, sondern allein durch den Glauben. Von Luthers Schriften hatte laut Wennemuth "An den christlichen Adel deutscher Nation" den größten Einfluss – und nicht etwa "Von der Freiheit eines Christenmenschen", die die aufständischen Bauern fatal missverstanden. Denn, so Wennemuth: "Luthers Freiheitsbegriff bezieht sich auf den inneren Menschen" und sei nicht politisch gemeint gewesen.

Natürlich steht Luther im Jubiläumsjahr im Mittelpunkt auch dieser Ausstellung, die wertvolle Originale und Faksimiles zeigt. Doch sie greift auch die Vor- und Nachgeschichte der Reformation auf. So findet man etwa Werke von Vorbildern Luthers, etwa eine hebräische Grammatik Johannes Reuchlins von 1506 und ein von Erasmus von Rotterdam erstmals auf Griechisch herausgegebener Druck des Neuen Testaments von 1516. Denn, wie Luther, wollten diese Gelehrten zurück zu den Quellen, zu den Originalsprachen der Bibeltexte. Zu sehen ist auch eine der ersten "Vollbibeln" in deutscher Sprache, eine "Durlacher Bibel" von 1529.

Zeugnisse der Zerwürfnisse innerhalb der Reformation werden ebenso präsentiert wie Reaktionen von katholischer Seite, die teils sogar die Luther-Übersetzung übernimmt, wenn auch kommentiert. Evangelische Katechismen, Gottesdienstordnungen, Gesangsbücher sowie wachgehaltenes und feierliches "Gedächtnis an die Reformation" vervollständigen deren Nachgeschichte.