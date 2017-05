Uhdlingen-Mühlhofen/Meersburg Betroffene machen mobil gegen Chaos durch B 31-Umleitung zwischen Meersburg und Uhldingen

Vermieter und Geschäftsleute haben auf eigene Faust Laster gezählt, die nicht die Umleitung durchs Hinterland nehmen. Namens des "Gastgeberforums Meersburg" und des Unteruhldinger "Vereins für Bürger und Gäste" fordern sie zusätzliche Warnhinweise und Beschilderungen.

Das Verkehrschaos beginnt kurz vor Meersburg und es zieht sich auf rund acht Kilometern am Bodenseeufer entlang und über 25 Kilometer durchs Hinterland. Denn seit dem 2. Mai ist die B 31 ab Meersburg in Richtung Überlingen wegen Sanierungsmaßnahmen auf knapp sechs Kilometern bis Oberuhldingen komplett gesperrt. Die Pkws werden durch die Meersburger Innenstadt und Unteruhldingen geleitet, die Laster sollen eigentlichich die 25 Kilometer über Stetten, Markdorf, Bermatingen Salem und zurück nach Oberuhldingen fahren. "Doch viel zu wenige halten sich daran", sind sich die Meersburger und Unteruhldinger einig, die am Mittwoch auf eigene Faust jene Lkws gezählt haben, die sich nicht an die Umleitung hielten.

"Innerhalb 12 Stunden haben wir 455 Lastwagen fotografiert", sagt der Meersburger Hotelier Fritz Schlichte. Sein Kollege Erwin Zimmermann aus Unteruhldingen hatte unten an der Fähre gestanden, wo die B 33 in die Unteruhldinger Straße einmündet. "So, dass wir nur die Lkws erfassen, die kein Fähreverkehr sind." Ja, und es seien definitiv auch Gefahrguttransporter dabei gewesen, für die die Strecke am Bodenseeufer gesperrt ist. Der Stapel Ausdrucke, durch den Zimmermann blättert, ist dick. Fotos mit allen Kennzeichen, die die Gruppe gestern am Nachmittag dem Polizeiposten Meersburg überreichen wollte.

Die Gruppe, die sich am Saba-Kreisel getroffen hat, über den im Minutentakt, oft Sekundentakt jene schweren Lkws donnern, die sich nicht an die Umleitung halten, repräsentiert eine Initiative des "Gastgeberforums Meersburg" und des Unteruhldinger "Vereins für Bürger und Gäste", erläutern Schlichte und Zimmermann. Schlichte fordert seine Mitstreiter auf, sich mitten auf dem Saba-Kreisel aufzustellen, er hält einen 38-Tonner an, Zugmaschine mit Auflieger aus Ungarn, und entfaltet einen riesigen Ausdruck mit einem Teil der Fotos. Von hinten hupt es bereits. Ein Vorgeschmack: "Wenn es nicht besser wird, wenn sich nicht bald etwas tut, dann werden wir wie 2011 eine Demonstration organisieren von Kreisel bis hinunter zur Fähre." Die Vorbereitungen würden schon laufen.

Die Hoteliers, Vermieter und Geschäftsleute wie Max Geiger aus Meersburg fordern als erstes, dass auf dieselbe Art ausgeschildert wird wie bei der Umleitung 2011. Das sei ihnen zwar schon von verschiedenen Stellen versichert worden, aber getan habe sich noch nichts. "Ja, der letzte Stand von 2011 war nach vier Nachbesserungen relativ gut", sind sich Geiger und Schlichte einig. "Aber so weit sind wir derzeit noch lange nicht hier vor Meersburg: Es fehlen die Warnbarken, es fehlt die Geschwindigkeitsreduzierungen und es fehlt das Blinklicht."

Erwin Zimmermann beobachtete zufällig am 3. Mai am Beginn der Umleitung vor Meersburg dies: Wegen eines Unfalls auf der Stettener Straße staute sich der Verkehr auf der Umleitung. Dort, wo die provisorische Fahrbahn durch Begrenzungselemente abgetrennt ist. Zwischen diesen und der Leitplanke ist gerade Platz für einen Laster. Als der Rettungswagen zum Unfall auf die Stettener Straße wollte, versuchte ein Lkw-Fahrer vergeblich, ihn durchulassen. Nichts ging. Deshalb sagt Zimmermann, der das fotografiert hat: "Durch diese Umleitung besteht Gefahr für Leib und Leben."

Die jetzige Sperrung soll bis Monatsende gehen, und dann wieder von Ende Juni bis Ende Juli eingerichtet werden. In der Hauptreisezeit. Max Geiger: "Wir befürchten, dass dann der totale Verkehrskollaps da ist." Für die Hoteliers heißt das laut Zimmermann: "Einbußen, Abreisen der Gäste, Gästeunzufriedenheit."

Reaktion der Polizei

Die Polizeidirektion Konstanz teilte auf Anfrage mit: "Falls Personen Unterlagen über dokumentierte Verkehrsverstöße an die Polizei übergeben, werden diese an die zuständige Bußgeldstelle beim Landratsamt Bodenseekreis weitergeleitet." Sofern die Verstöße mit ausreichenden Informationen belegt seien, würden Bußgeldverfahren eingeleitet. Außerdem seien Polizeibeamte verstärkt im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei folge die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer aber der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. Durch hohes Verkehraufkommen komme es auf dieser in stark frequentierten Zeiten zu sich rückstauendem Verkehr. Im Rahmen personeller Möglichkeiten seien Kontrollen durchgeführt worden. Diese sollen weiter erfolgen. Es solle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es Lkw-Fahrern durchaus erlaubt sein könne, die Strecke zu befahren.