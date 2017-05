Meersburg Belebte Meersburg: Frühmittelalter wird bei Veranstaltung lebendig

Bei der Veranstaltung "Belebte Burg" war es diesmal das franko-flämische Contingent, das historischen Flair in die Meersburg brachte. Die Darsteller zeigten Leben, Kost und Kunst getreu dem 11. Jahrhundert. Erstmals haben die Themenwochenenden Schwerpunkte.

Die Veranstaltung "Belebte Burg" ist nichts Neues in der Meersburg, der ältesten bewohnten Burg Deutschlands. Immer wieder mal bevölkern historische Gruppen die alten Gemäuer und hauchen ihnen authentisches Leben ein. Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass zu jedem der geplanten sieben Veranstaltungswochenenden ein thematischer Schwerpunkt gesetzt wird. Dieses Wochenende lag der Schwerpunkt auf dem 11. Jahrhundert. 25 Mitglieder des franko-flämischen Contingents waren zu Gast, um den Besuchern dieses Jahrhundert mit all seinen Besonderheiten näher zu bringen.

Dicke Rauchschwaden waberten aus der kleinen Burgküche im Untergeschoss. Inmitten des dichten Qualms Matthias Alt, in der Szene bekannt als Matjes. Mit leuchtenden Augen und voller Begeisterung erklärte er, was da gerade vor sich hin brodelt: Zwiebelmus. 17 Kilogramm Zwiebeln hatte er verarbeitet, um sie den 25 Darstellern am Abend zum Salzkrustenbraten zu reichen. Rote-Beete-Suppe, Rettichsalat und Mandelmus hat er auch noch kredenzt sowie Hypogras, einen Gewürzwein, für den er 13 verschiedene Gewürze verwendete. "Endlich mal in einer richtigen Burgküche zu kochen ist ein Traum", schwärmte der Fachinformatiker, der nur als Hobby kocht. Schon als Kind hatte er bei einem Schulausflug die Meersburg besucht. Die Faszination hielt an. Sofort ergriff er die Gelegenheit und legte 800 Kilometer an einem Wochenende zurück, um an dem Spektakel der belebten Burg teilzunehmen.

Ein ganz anderer Sud köchelte derweil im Garten vor sich hin: getrocknete Birkenblätter zum Färben von Stoffen. Je nach Kochdauer und Menge des zu färbenden Stoffes entsteht ein mehr oder weniger intensiver Gelbton. Reseda, Faulbaumrinde und Krapp wurden früher ebenfalls verwendet, um die handgewebten Stoffe zu färben. Je nach Stand konnten sich die Menschen damals auch andere Farbtöne leisten. Rosa zum Beispiel war ein teurer Farbton, benötigt man dafür doch viele Läuse. Viele der Teilnehmer pflanzen die Wurzeln und Kräuter im heimischen Garten an – so wie die Menschen früher auch. "Historische Textilfunde sind selten", erklärte Simone Keil, die Organisatorin der belebten Burg. "Trotzdem werden die Epochen stimmig dargestellt. Es wird alles museal recherchiert, zum Beispiel aus alten Handschriften", führte sie aus. Auch sie selber war historisch gekleidet. Ebenso ihr Ehemann und ihr Sohn Tibor. Die Darsteller kamen aus Bamberg, Wertheim oder Zürich nach Meersburg. Ganze Familien haben sich dem Hobby verschrieben. Selbst Kleinkinder waren dabei. Der Schnuller ist der einzig moderne Gegenstand, der geduldet wird. Marco di Saro und seine Lebensgefährtin Konomi Marchand sind die einzigen, die Hobby und Beruf verbinden. Aus Bronze, Messing und selten auch aus Silber fertigen sie Repliken aus verschiedenen Epochen des Mittelalters. "Wir machen die Originale so echt wie möglich nach", erklärte der Italiener, der in Frankreich lebt. Anhand echter Bodenfunde und Informationen aus Museen fertigt er Wachsformen für Schmuck, Gürtelschnallen oder Kerzenhalter an. Seit 2011 ist er immer wieder in Meersburg und gerne würde er auch mal Vorführungen oder Kurse in der Schmiede anbieten.

Doch was wäre eine Burg ohne einen Burgherren? Gerald Uhl de Canehan und seine Gattin Kerstin hielten Hof in der Meersburg. Sie mimten das adlige, salische Paar des Comte de Boulogne und Cutani, Tochter von Herzog Tassilo dem Dritten. Gehüllt in edle Seidenstoffe, die den Originalmustern aus Byzanz nachempfunden sind, lauschten sie den Berichten der Burgwache und beantworteten geduldig die Fragen der vielen Besucher.

Franko-flämisches Contingent

Das franko-flämische Contingent ist eine Vereinigung von rund 220 Personen, die eine militärische Abteilung des 11. Jahrhunderts darstellt. Sie wurde gegründet, um einen Teil der normannischen Invasionsarmee nachzustellen, die 1066 unter Wilhelm von der Normandie England bei der großen Schlacht von Hastings eroberte. Es handelt sich also um eine historisch nachweisbare Söldnergruppe. Das Contingent ist aufgeteilt in Infanterie, Reiterei, Tross und Fernwaffen. Zum Heerlager gehören auch 100 Zelte mit Handwerkern und Händlern. Ein Teil des Heeres kam nach Meersburg, um dort unter anderem als Burgwache aufzutreten. An der Brücke zur Burg wurden die Besucher empfangen.