Meersburg B 31: 39-jähriger überholt bei Meersburg und Hagnau mehrfach gefährlich

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 39-jährigen Autofahrer, der am heutiegn Donnerstag, 31. August, gegen 10.40 Uhr auf der B 31 in Richtung Friedrichshafen fuhr und sich mehrfach mutmaßlich rücksichtslos verhielt.

Bei Meersburg, am Ende des vierspurigen Teilstücks, überholte er mehre vorausfahrende Fahrzeuge trotz Überholverbot und Gegenverkehr über die Sperrfläche hinweg, beschreibt die Polizei. Um eine Kollision zu verhindern, mussten die Fahrer der überholten Fahrzeuge und der entgegen kommende Verkehr jeweils an den rechten Fahrbahnrand ausweichen. Vor Hagnau sei der 39-Jährige erneut durch verkehrswidriges Verhalten aufgefallen, als er wegen eines Staus die langsam vor ihm fahrenden Autos links überholte und dann über die Gegenfahrbahn und den Grünstreifen auf den parallelen Gemeindeverbindungsweg fuhr, um so den Stau zu umgehen. Beamte der Polizei Friedrichshafen stellten den Mann während der anschließenden Fahndung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz behielt die Polizei den Führerschein des 39-Jährigen ein. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des schwarzen Seat Leon mit roten Kennzeichen gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich mit dem Posten Meersburg, Telefon 0 75 32 /434 43, in Verbindung zu setzen.