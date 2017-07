Meersburg Ausstellung in Bibelgalerie: Puppen zeigen Luthers Leben

Wenn Streichhölzer zu Stricknadeln werden und aus deren Schächtelchen lederbezogene Büchern entstehen, dann hat Renate Milerski wieder "Geschichte zum Anschauen" für die Bibelgalerie geschaffen. Zum vierten Mal gestaltete die bei Stuttgart lebende Künstlerin mit 150 biblischen Erzählpuppen, sogenannten "Egli-Figuren", eine Ausstellung in Meersburg. Das Thema diesmal: das Leben des Martin Luther.

Zum Jubiläumsjahr Luthers bildete sie in 24 Szenenbildern die Stationen des Lebens des Reformators von der Geburt bis zum Tod nach. Aus Hölzern, Steinen, Stoffen und vor allem mit viel Liebe fürs Detail: 95 Minithesen hängen an der Kirchentür, beim gemeinschaftlichen Singen im Familienkreis erkennt man die einzelnen Noten, und der aufmerksame Betrachter entdeckt auch mal eine Ratte im Eck der Szenerie. Das letzte Szenenbild zeigt die Lutherstadt Wittenberg in unserer Zeit. Die Figuren tragen E-Gitarre oder ein Skateboard im Arm. Stylisch gekleidet mit bunten Plastikclogs. Diese Schuhe sind eines der wenigen Accessoires, welches Milerski im Puppenzubehör kaufen konnte, die anderen Bekleidungsstücke schuf sie in Handarbeit.

Die Erzählpuppen sind etwa 30 Zentimeter groß und somit im Maßstab 1:24 während der Maßstab für übliche Puppenhäuser bei 1:12 liege. Davor stand allerdings akribische Forschung: Wie kleidete man sich zu der Zeit, was wurde gekocht und mit welcher Schrift schrieb man im Mittelalter? "Sütterlin kam erst später", erklärte die Künstlerin in ihrer Rede zur Ausstellungseröffnung. "Authentizität ist ihr wichtig", bestätigte Thea Groß, Leiterin der Bibelgalerie.

4500 Stunden hat Milerski bis zur Fertigstellung gebastelt und genäht. Es ist ihr inzwischen klar, warum Schneiderin ein Lehrberuf ist. "Ich kann inzwischen perfekt auftrennen", erklärt sie lachend.

Die Sonderausstellung "Die Luther-Story" ist noch bis 3. Oktober in der Bibelgalerie Meersburg zu sehen.