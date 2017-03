Meersburg Ausstellung erinnert an verstorbener Künstler Diether F. Domes

In der Galerie des Bodenseekreises in Meersburg wurde eine Ausstellung mit teils selten zu sehenden frühen Arbeiten des verstorbenen Künstlers Diether F. Domes eröffnet.

Zahlreiche Kunstinteressierte sind in den Spiegelsaal des Neuen Schloss Meersburg zur Vernissage der Ausstellung Realisierte Utopien von Diether F. Domes gekommen. Landrat Lothar Wölfe sprach eröffnete den Reigen der Redner. "Domes hat sich in der Region verewigt", führte Wölfe an und meinte damit nicht nur die über 60 Arbeiten, die im Besitz des Landkreises sind und zum Teil ein Stockwerk des Landratsamts zieren. Sondern er meinte auch die von Domes gestaltete Haltestelle in Langenargen oder die Glasfenster der Kirche in Hagnau.



Wölfle dankte der Familie des im Oktober 2016 verstorbenen Künstlers für die Unterstützung zur Fertigstellung der Ausstellung. Viele der gezeigten frühen Arbeiten von Domes seien im Familienbesitz und deshalb nur selten zugänglich. Einige dieser Werke seien sogar seinem Sohn Tim Domes unbekannt, der stellvertretend für die Familie sprach. "Dabei will ich nicht über Kunst reden, das können andere besser", begann er seine Rede. Dafür sprach er über die vielen Veränderungen, die es seit dem Tod seines Vaters gab. Zusammen mit seinem Bruder sei er noch immer mit der Archivierung der vielen Werke beschäftigt. Aber sie Brüder seien sich einig gewesen, die Zusammenstellung der Ausstellung nach Kräften zu unterstützen: "Wir wollen all das, was du geschaffen hast, weiter zeigen."

Für die erkrankte Vorsitzende des Verein Museum Langenargen, Angela Heilmann, verlas Stellvertreter Reinhold Terwart ihr Grußwort: Sie schrieb, wie sehr Domes es sich noch erhofft hätte, die Eröffnung zu erleben. Eine langjährige Künstlerfreundschaft verband Dietmar Gräf, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Künstler-Gilde, mit Diether F. Domes. Oft hätten sie zusammen über Kunst philosophiert. Gräf bezeichnete seinen Freund als "den angesehensten Glaskünstler Deutschlands, wenn nicht sogar Europas". Für die Glasbildserie GEO hatte er den Staatspreis Baden-Württembergs erhalten.

Stefan Feucht vom Kreiskulturamt sieht einen Höhepunkt von Domes Werk in dem Parament aus der Dresdner Frauenkirche. Er freue sich, die Leihgabe, "welche bei den Besuchern der Frauenkirche hohe Wertschätzung genießt", in der Ausstellung zu haben. Auch ihn überraschten die in der Region noch nie gezeigten Frühwerke Domes. Er erklärte: "Wir sind nicht mal sicher, ob er einverstanden gewesen wäre, dass wir sie zeigen, aber wir finden, es lohnt sich."

Die Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer beschrieb ihre eigenen Eindrücke von dem "neugierigen, wissbegierigem" Künstler. Weil er nie auf "dem Staus quo stehen blieb", charakterisierte sie Diether F. Domes als einen "Suchenden, der nie ankam", aber auch als einen "handwerklichen Allrounder". Denn egal, welches Material, ob Holz oder Textil, ob Fotografie oder Zeichnen, auch Grundwissen von Bau und Technik: Domes habe sich überall ausgekannt. Nicht von ungefähr kommt "Kunst von Können, auch in unseren Zeiten", betonte Niederhofer. Diether F. Domes habe seine inneren Bilder visualisiert und sie sei gespannt, was die Anwesenden in den Bildern der Ausstellung sähen.

Duo Hang Horn

Die Ausstellung ist bis Ostermontag, 17. April, in der Galerie Bodenseekreis im Roten Haus in Meersburg zu sehen. Sie ist von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Duo Michael T. Otto und Andreas Bucher begleitete die Vernissage musikalisch. Dabei spielten sie neben Trompete und Flügelhorn auch auf vielen Anwesenden unbekannten Instrumenten: Hang, Handpan und Serpent. Die sich optisch für den Laien nur durch die Größe unterscheidenden Hang und Handpan sind Instrumente der jüngsten Zeit. Äußerlich ähneln sie einem Ufo oder einem Wok mit Deckel. Ihren Ursprung haben sie in den Fässern der karibischen Steelbands. Die Handpan ist jedoch viel kleiner, transportabel und die – wörtlich übersetzt – "Handpfanne" wird nicht mit Trommelstöcken, sondern eben mit den Händen gespielt.

Im Gegensatz dazu ist das Serpent (aus dem Lateinischem: Serpens für Schlange) ein sehr altes Instrument, "ein barocker Vorläufer der Tuba", beschrieb sie Bucher.

Otto, der Diether F. Domes öfter bei seinen Klangzeichnungen musikalisch unterstützte, erklärte, hätte den Künstler gern noch mit dem Serpent überrascht, da dieser das Instrument noch nicht kannte.

In der Ausstellung ist ein Video über die Zusammenarbeit mit Diether F. Domes bei der Entstehung einer Klangzeichnung zu sehen. (lko)