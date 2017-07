Meersburg Ausschuss sagt Nein zu massivem Anbau in Dr.-Zimmermann-Straße

Eine einstimmige Absage erteilte der Ausschuss für Umwelt und Technik des Meersburger Gemeinderats einer Bauvoranfrage, die einen massiven Um- und Anbau einer Doppelhaushälfte in der Dr.-Zimmermann-Straße 37 vorsah.

Monika Biemann (Umweltgruppe) kommentierte das Vorhaben so: "Es sieht aus wie ein kleines Haus mit angehängter Mietskaserne." Die Pläne sahen vor, das zweigeschossige Haus mit bisher zwei Wohneinheiten um einen Anbau mit drei Zwei-Zimmer-Wohnungen zu ergänzen. Dafür müssten die Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans Lichtenwiese gleich mehrfach deutlich überschritten werden, so die Grundflächenzahl (GRZ), die bei 0,5 liegt, um 0,34. Außerdem werden nur neun Stellplätze nachgewiesen, erforderlich wären aber zwölf. Für die Entscheidung im Ausschuss, wo allein die Art der Bebauung relevant ist, spielt die Stellplatzfrage zwar keine Rolle. Bauamtschef Martin Doerries schlug dem Gremium dennoch vor, die Voranfrage abzulehnen, weil "zu viele Befreiungen" erforderlich wären. Der Ausschuss folgte diesem Ansinnen geschlossen. Julia Naeßl-Doms (CDU) meinte: "Da entstünde etwas Gewaltiges, was gar nicht in die Umgebung passt." Markus Waibel (FW) sagte, er habe kein Problem, wenn jemand bei so einem Haus etwa das Dach ausbaue. Doch eine Zustimmung zu so einer Anfrage, die er von vorneherein nicht gut finde, wäre fatal. Boris Mattes (SPD) sagte: "Man kann einen Anbau mit Charme machen oder mit der Brechstange. Es ist nicht unsere Aufgabe, Grundstückspekulanten zu bedienen." Außerdem "geht das Thema Parken gar nicht", da stünden die Autos dann auf der Straße. Wie Mattes hob auch Bürgermeister Robert Scherer hervor, die Überschreitung der Grundflächenzahl sei erheblich. "Dafür gibt es einen Bebauungsplan, damit man ihn einhält", betonte Scherer. Und: Genehmigte man das Vorhaben, schüfe man einen Präzedenzfall.