Meersburg Augustinum hat neuen Direktor

Richard Rheindorf leitet künftig die Seniorenresidenz Augustinum in Meersburg. Er übernimmt von Sylvia Kruse-Baiker, die bei einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Stabswechsel im Augustinum: Im Rahmen eines Festaktes übernahm Richard Rheindorf gestern die Leitung der Seniorenresidenz von Sylvia Kruse-Baiker. Der neue Stiftsdirektor "ist der Richtige für Sie", versprach Kruse-Baiker den Bewohnern, die sie nur ungern ziehen ließen, obwohl Kruse-Baiker binnen vier Jahren bereits zum zweiten Mal in Rente geht.

Als das Augustinum Meersburg 2014 eine erfahrene Leiterin brauchte, reaktivierte Geschäftsführer Markus Rückert Kruse-Baiker, die zuvor erfolgreich Wohnstifte in Überlingen und Heidelberg geführt hatte. "Das waren drei schöne, ereignisreiche Jahre, auf die ich gerne zurückblicke." Kruse-Baiker nannte die Stärken des Augustinums wie gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, die zeigten, dass "das Augustinum mehr ist als eine bestimmte Wohnform". Sie dankte den Bewohnern, ihren Mitarbeitern und der Geschäftsführung, besonders Rückert, der auch in den Ruhestand geht, sowie der Stadt und ihrem ebenfalls scheidenden Bürgermeister Martin Brütsch. Mit allen habe sie sehr gut zusammengearbeitet. Auch mit ihrem Nachfolger, den sie in die Arbeit einwies. "Es waren drei köstliche Wochen", sagte Rheindorf. "Frau Kruse-Baiker, ich möchte Sie gar nicht gehen lassen."

Rheindorf, zuvor Hotel- und Kongressmanager mit internationaler Erfahrung, kam vor knapp einem Jahr zum Augustinum. Die Arbeit mit Menschen sei ihm immer sehr wichtig gewesen. "Gemeinschaft ist für mich dabei ein zentraler Begriff." Und das Augustinum mit seinen christlichen Werten sei, was das angehe, auf sehr hohem Niveau, begründete er seine Wahl. Zu seinen Leitmotiven gehöre ein Spruch Konfuzius: "Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen."

Das passt perfekt zur Jahreslosung der evangelischen Kirche, die Dekanin Regine Klusmann zitiert hatte, die den Reigen der Grußworte eröffnete: "Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Klusmann widmete sie Rheindorf wie Kruse-Baiker, von der Klusmann glaubt, dass sie sich weiterhin gesellschaftlich einmischen wird "und das ist großartig".

Bürgermeister Brütsch, der die Entwicklung des Augustinums von Anfang an begleitete, betonte, dass der Kontakt zu Kruse-Baiker sowie der "nachbarschaftliche Austausch" mit dem städtischen Altenheim sehr gut gewesen seien. Und: "Wir scheiden heute beide gemeinsam aus", da dies sein letzter offizieller Termin als Bürgermeister sei.

Frank Burghardt vom Stiftsbeirat würdigte Kruse-Baiker, der es mit Geduld, Humor, Toleranz und Diplomatie gelungen sei, "aus einer großen Zahl von Individualisten eine Art von Gemeinschaft zu formen." Er bedauerte auch Rückerts Ausscheiden.

Rückert bescheinigte Rheindorf, er übernehme "das schönste Wohnstift unseres Hauses" und lobte Kruse-Baiker in höchsten Tönen. Allen Häusern, die sie führte, habe sie Leben eingehaucht. Die Bewohner hätten ihn gebeten, sie noch nicht ziehen zu lassen. Und ihren Mann, den Professor und Pianisten Andreas Kruse, "gab es noch obendrauf". Darum bekam Kruse die Blumen. Kruse-Baiker erhielt neben einem Augustinum-Nashorn ein Überraschungsgeschenk: Der Stiftschor sang ihr eine Ode. Für die weitere musikalische Begleitung sorgten Vera Beikircher, Geige, Sandra Holzgang, Cello und Elli Freundorfner, Klavier.

